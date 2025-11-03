Παπασταύρου: Έρχονται αμερικανικές επενδύσεις και μεγάλα ενεργειακά deals

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων

Ενέργεια 03.11.2025, 10:06
Παπασταύρου: Έρχονται αμερικανικές επενδύσεις και μεγάλα ενεργειακά deals
Ναταλία Δανδόλου

Στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής ατζέντας τοποθετείται η Ελλάδα, ενόψει της διήμερης συνόδου της Πέμπτης και της Παρασκευής, όπου θα συμμετάσχουν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ και 25 υπουργοί Ενέργειας από την Ε.Ε., σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η παρουσία των Αμερικανών αξιωματούχων αποτελεί «μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση» και δείχνει τη σημασία της χώρας ως ενεργειακού κόμβου.

«Η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και σχέδιο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Στην Ελλάδα θα βρεθούν εκπρόσωποι κορυφαίων ενεργειακών ομίλων

Ο κ. Παπασταύρου επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν συζητήσεις για νέες επενδύσεις σε αγωγούς και σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν νέες συμφωνίες στις 7 Νοεμβρίου.

«Είμαστε πολύ κοντά να δούμε συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά, με αμερικανική συμμετοχή στον ενεργειακό τομέα», σημείωσε.

Όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες για γεωτρήσεις

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Αναφερόμενος στις υποδομές, ο υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα διαθέτει τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ εξετάζεται η δημιουργία και τρίτου σταθμού LNG. Τόνισε πως η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η πολιτική σταθερότητα και η φιλική στάση προς τις επενδύσεις την καθιστούν «ιδανικό δίαυλο για τη ροή αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη».

Όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες για γεωτρήσεις:

«Δεν μπορώ να πω αν θα χρειαστούν 4, 5 ή 6 χρόνια, αλλά είναι κυρίαρχη προτεραιότητα για εμάς να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο».

Στρατηγικά έργα με Αίγυπτο και Κύπρο

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε και στα ενεργειακά καλώδια διασύνδεσης με την Αίγυπτο και την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας τα έργα «οραματικά αλλά απολύτως αναγκαία».

«Η ενέργεια που θα έρθει από την Αίγυπτο είναι αιολική και θα συμβάλει στην παροχή άφθονης και φθηνής ενέργειας, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε.

Για τη διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, εξήγησε ότι μετά από δύο χρόνια στασιμότητας υπάρχει πλέον πρόοδος, καθώς «οι άδειες μεταβιβάστηκαν και οι δύο πλευρές δείχνουν πρόθεση επίλυσης των εκκρεμοτήτων».

Έργα ύδρευσης και διαχείριση νερού

Αναφορικά με τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ο υπουργός είπε ότι 1 δισ. ευρώ προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 250 εκατ. ευρώ από την ΕΤΑΑ, και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια της ΕΥΔΑΠ, που διαθέτει «μηδενικό δανεισμό».

Ερωτηθείς για πιθανές αυξήσεις στα τιμολόγια, απάντησε πως αναμένεται η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, αλλά διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα έχει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό στην Ευρώπη, και θα παραμείνει έτσι».

Κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και leaders ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ευρώπη θα βρεθούν στη χώρα μας

Παράλληλα, ανακοίνωσε συνενώσεις 50 τοπικών οργανισμών ύδρευσης και επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε Χαλκιδική, Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

«Έχουμε 750 παρόχους νερού — πρέπει να νοικοκυρέψουμε το σύστημα. Στόχος είναι ενιαίος φορέας για ύδρευση και άρδευση», εξήγησε, επισημαίνοντας πως «στην Ελλάδα χάνεται το 50% του νερού λόγω κακής διαχείρισης».

Ενεργειακές τιμές και ευρωπαϊκή πολιτική

Σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχει τη 10η φθηνότερη τιμή στην Ευρώπη.

«Η αύξηση στη χονδρική τον Οκτώβριο ήταν 20%, αλλά απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους παρόχους, με αποτέλεσμα αύξηση μόλις 7,1% στη λιανική», είπε.

Τέλος, ενόψει της Συνόδου Υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει τους στόχους για μείωση εκπομπών αερίων ως το 2040, ζητώντας όμως ευελιξίες και ρήτρα αναθεώρησης: «Είμαστε υπέρ της μείωσης, αλλά δεν θα βάλουμε τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Θέλουμε ρεαλισμό και προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά».

Ο ρόλος της Ελλάδας

Υπενθυμίζεται ότι στην προσπάθεια πλήρους απογαλακτισμού από τη ρωσική ενέργεια η Ελλάδα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το υπουργικό και επιχειρηματικό forum της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που φιλοξενείται στην Αθήνα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και leaders ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ευρώπη θα βρεθούν στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα καθοριστική στιγμή για τις γεωστρατηγικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια σκακιέρα μετά τις νέες κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ κατά της Μόσχας, αλλά και την κατ΄αρχήν συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ.

Η P-TEC διοργανώνεται στην ελληνική πρωτεύουσα μετά από σχετική πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπασταύρου έκανε τις σχετικές προαναγγελίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον περασμένο Απρίλιο στα headquarters των Chevron και ExxonMobil στο Τέξας, στο πλαίσιο των οποίων απηύθυνε σχετική πρόσκληση στον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Το παρών εκτός από τον Κρις Ράιτ, θα δώσουν ο αποκαλούμενος «τσάρος» της ενέργειας των ΗΠΑ, υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρήγας.

Στο forum της P- TEC, η οποία εστιάζει στην προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη κοινών ενεργειακών υποδομών, θα συμμετέχουν και οι 25 οι χώρες – μέλη της. Θα τις εκπροσωπήσουν οι υπουργοί Ενέργειας από: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Θα συμμετέχει και επίσης και η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ditte Juul Jorgensen.

Επιχειρηματικοί κολοσσοί

Στην Ελλάδα θα βρεθούν και εκπρόσωποι κορυφαίων ενεργειακών ομίλων όπως οι ExxonMobil, Woodside Energy (Αυστραλία), Cheniere, ConocoPhilips αλλά και οι GOOGLE και Amazon. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η συμμετοχή των μεγάλων εταιρειών από το χώρο κυρίως της ενέργειας DTEK, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Global Vision, Concelex, Italgas, E-INFRA, LNG Allies και EQT.

Τι είναι το P-TEC;

Η Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Ενέργειας των Η.Π.Α., Rick Perry, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative).

Στόχος της είναι η ενίσχυση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Rick Perry είχε δηλώσει:«Η ενεργειακή επιλογή ενισχύει την ενεργειακή, οικονομική και εθνική ασφάλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονται τις ανταγωνιστικές αγορές, το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια στις ενεργειακές συμφωνίες, απορρίπτοντας τη χρήση της ενέργειας ως εργαλείου εξαναγκασμού.»

Η πρωτοβουλία P-TEC εστιάζει σε κοινές ενεργειακές υποδομές (δίκτυα ηλεκτρισμού, αγωγούς, μεταφορές), με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης, ανθεκτικής και συνεργατικής ενεργειακής αγοράς που θα αποφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Απόρρητο