UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

Ο κορυφαίος dealmaker επιμένει στη φιλοδοξία του να χτίσει μια πανευρωπαϊκή τραπεζική δύναμη παρά τα εμπόδια

Τράπεζες 03.11.2025, 07:49
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ
Ναταλία Δανδόλου

Σε μια εκδήλωση φέτος που σηματοδότησε τη νέα συμφωνία χορηγίας της UniCredit με την ομάδα Formula 1 της Ferrari, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ, έκανε παραλληλισμούς μεταξύ των δύο εταιρειών.

«Αυτές είναι δύο μάρκες που ξεκίνησαν στην Ιταλία με όνειρα να δημιουργήσουν κάτι πιο παγκόσμιο», δήλωσε: «Στην περίπτωση της Ferrari, πραγματικά παγκόσμιο. Και στην περίπτωση της UniCredit, πανευρωπαϊκό».

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του για την UniCredit δείχνουν να απειλούνται: όπως γράφουν οι Financial Times σε εκτενές τους ρεπορτάζ, η γερμανική αντίσταση στην εξαγορά της Commerzbank από την ιταλική τράπεζα ανάγκασε τον Ορσέλ να αναστείλει τα σχέδια εξαγοράς, ενώ η Ρώμη χρησιμοποίησε εξαιρετικές εξουσίες για να εμποδίσει την προσπάθειά του να αγοράσει τον μικρότερο ανταγωνιστή της από το Μιλάνο, Banco BPM.  Στο δημοσίευμα τονίζεται πάντως ότι αυτό που θα βοηθήσει την UniCredit είναι η αύξηση των συμμετοχών της στην ελληνική Alpha Bank…

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η UniCredit έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») για την απόκτηση άμεσου ποσοστού συμμετοχής έως 29,9% στην Alpha Bank A.E. («Alpha Bank»). H έγκριση αυτή επιβεβαιώνει εκ νέου τη χρηματοοικονομική ισχύ και τη σταθερή συμμόρφωση της UniCredit με το εποπτικό πλαίσιο. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών για την απόκτηση από την UniCredit έμμεσης ειδικής συμμετοχή σε εποπτευόμενες θυγατρικές του Ομίλου Alpha Bank (οι «Λοιπές Εποπτικές Εγκρίσεις»).

Πισωγυρίσματα…

Τα πισωγυρίσματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Ορσέλ, ένας σκληροτράχηλος dealmaker, θα παραμείνει ικανοποιημένος με τη διαχείριση της UniCredit στην τρέχουσα μορφή της…

Ο ίδιος πάντως επιμένει στις φιλοδοξίες του, λέγοντας χαρακτηριστικά στους Financial Times ότι «όταν μιλάμε για… το όνειρο της Ευρώπης να έχει μεγάλες, πανευρωπαϊκές τράπεζες, τότε θα είμαστε οι πρώτοι που θα το κάνουν».

Αντρέα Ορσέλ

Το μεγάλο στοίχημα της UniCredit

Αλλά με δύο σημαντικούς στόχους εκτός συζήτησης προς το παρόν, αναλυτές, επενδυτές και αντίπαλοι θέλουν να μάθουν τι θα κάνει στη συνέχεια η πιο πολύτιμη τράπεζα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, λιγότερο από ένα χρόνο πριν, η UniCredit πίστευε ότι το σχέδιό της να κλείσει δύο μετασχηματιστικές συμφωνίες ήταν ακόμη σε καλό δρόμο, καθώς στόχευε να ενσωματώσει πλήρως thn BPM έως τον Ιούνιο του 2026 πριν ξεκινήσει μια κίνηση για την Commerzbank.

Αλλά η κυβέρνηση της Μελόνι χρησιμοποίησε τη λεγόμενη χρυσή της δύναμη —η οποία αρχικά εισήχθη για να ελέγχει τις ξένες εξαγορές στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων— για να εμποδίσει την εξαγορά της BPM.

Και ενώ η UniCredit απέκτησε γρήγορα ποσοστό 29% στην Commerzbank μέσω αγορών μετοχών και συναλλαγών σε παράγωγα, η αντίθεση από το διοικητικό συμβούλιο της γερμανικής τράπεζας και το Βερολίνο – καθώς και η απότομη αύξηση της κεφαλαιοποίησης της Commerzbank – την ανάγκασαν να περιμένει μέχρι το 2027 πριν αποφασίσει για την πλήρη εξαγορά. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο Ορσέλ, ένας κατά τα άλλα έμπειρος dealmaker, δεν εκτίμησε σωστά την πολιτική ατμόσφαιρα.

«Οι τράπεζες είναι κυρίαρχα και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία για μια χώρα», αναφέρει στους FT ένας ανώτερος Ευρωπαίος τραπεζίτης. «Δεν μπορείς απλώς να αποφασίσεις να εισβάλεις με το ζόρι αν μια κυβέρνηση δεν νιώθει άνετα. Ήθελε να προχωρήσει χωρίς να λάβει υπόψη τις τοπικές ευαισθησίες, οι οποίες είναι σημαντικές. Παρερμήνευσε το πολιτικό πλαίσιο».

Ένας άλλος έμπειρος τραπεζίτης σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν πιο ευθύς, λέγοντας ότι ο επικεφαλής της UniCredit «θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει αυτές τις συμφωνίες αν ήταν πιο διαλλακτικός και υπήρχε λιγότερη αλαζονεία».

Τι απαντά ο Ορσέλ

Ο Όρσελ διαφωνεί, λέγοντας ότι το Βερολίνο αρχικά υποστήριξε το σχέδιο της UniCredit — η οποία έχει ήδη παρουσία στη Γερμανία μέσω της θυγατρικής της, της HypoVereinsbank — να αποκτήσει μερίδιο στην Commerzbank.

Εν τω μεταξύ, μια έρευνε που διεξήχθη από το διοικητικό συμβούλιο της UniCredit κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικοί ελιγμοί της ιταλικής κυβέρνησης αφότου η τράπεζα προχώρησε στην BPM κατέστησαν σχεδόν αδύνατη την επιτυχία της προσφοράς.

«Δεν περιμέναμε το βάθος της πολιτικής αντιπολίτευσης γύρω από την BPM, δεδομένου του πόσο λογική ήταν η συναλλαγή, ούτε του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε τελικά η χρυσή δύναμη», παραδέχθηκε ο Ορσέλ.

Παρά τα εμπόδια στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι μέτοχοι και οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την UniCredit. Από τότε που ανέλαβε ο Ορσέλ τον Απρίλιο του 2021, η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί σχεδόν 650% – ξεπερνώντας τους μεγάλους ευρωπαίους ανταγωνιστές της κατά την ίδια περίοδο.

Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά άνω του 30% φέτος και οι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο παρά τις προκλήσεις. Και σύμφωνα με το Bloomberg, από τους 23 αναλυτές που καλύπτουν την εταιρεία, μόνο δύο αξιολογούν αρνητικά την UniCredit.

Ο Άντριου Κουμπς, αναλυτής της Citigroup, δήλωσε ότι η UniCredit είχε «βελτιώσει σημαντικά» την απόδοσή της μέσω μέτρων που περιλαμβάνουν ισχυρή πειθαρχία στο κόστος, και ότι παράγοντες όπως οι χαμηλές πιστωτικές προβλέψεις, τα αυξανόμενα έσοδα από προμήθειες και η αποτελεσματική ανάπτυξη κεφαλαίων θα πρέπει να «οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση» των αποδόσεων.

Ένα πράγμα που θα βοηθήσει την UniCredit είναι η αύξηση των συμμετοχών της στην Commerzbank και την ελληνική Alpha Bank

Ωστόσο, η ώθηση στα καθαρά έσοδα από τόκους των ευρωπαϊκών δανειστών — η διαφορά μεταξύ των τόκων που λαμβάνουν οι τράπεζες από τους δανειολήπτες και των τόκων που καταβάλλουν στους καταθέτες — από τα υψηλότερα επιτόκια τα τελευταία χρόνια αρχίζει να μειώνεται. Τα καθαρά κέρδη από τόκους της UniCredit μειώθηκαν περισσότερο από 5% στο τρίμηνο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι μεγάλες προκλήσεις και η Alpha Bank

Ο Ορσέλ πιστεύει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει μια πιο δύσκολη περίοδο μετά από αρκετά χρόνια δυναμικών αποδόσεων. «Η αγορά έχει περάσει από πολύ απαισιόδοξη για τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε δυνητικά υπερβολικά αισιόδοξη», είπε. «Προετοιμαζόμαστε για ένα πιο δύσκολο περιβάλλον».

Ένα πράγμα που θα βοηθήσει την UniCredit είναι η αύξηση των συμμετοχών της στην Commerzbank και την ελληνική Alpha Bank, για τις οποίες ο Κουμπς της Citi προβλέπει ότι θα προσθέσουν συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα ετησίως.

Το μερίδιο 29,5% της UniCredit στην Alpha, το οποίο έχει υποστηρίξει η ελληνική κυβέρνηση, εγείρει την πιθανότητα η ιταλική τράπεζα να υποβάλει προσφορά για την τράπεζα των 8,1 δισ. ευρώ, αν και ο Ορσέλ έχει δηλώσει ότι «προς το παρόν» θα «παραμείνει σε επίπεδο συμμετοχής κάτω από μια πλήρη προσφορά».

Ωστόσο, σε σύγκριση με ορισμένους από τους μεγάλους ευρωπαίους ομολόγους της, η UniCredit δεν διαθέτει συγκρίσιμες επιχειρηματικές γραμμές σε τομείς όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, οι ασφάλειες, οι πληρωμές και η επενδυτική τραπεζική που δημιουργούν έσοδα από προμήθειες.

Όπως επισημαίνουν οι FT η προηγούμενη ηγεσία της ιταλικής τράπεζας ορθολογικοποίησε την λειτουργία της τράπεζας εκποιώντας θυγατρικές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Pioneer στην Amundi και της διαδικτυακής χρηματιστηριακής εταιρείας Fineco.

Στρέφοντας το βλέμμα

Με λίγους προφανείς μεγάλους στόχους συγχωνεύσεων και εξαγορών να έχουν απομείνει, οι παρατηρητές του κλάδου εικάζουν ότι η εστίαση του Ορσέλ θα στραφεί τώρα σε αυτήν την πλευρά του ομίλου που αποφέρει έσοδα από αμοιβές.

«Στην Ιταλία, ουσιαστικά δεν υπάρχουν επιλογές [λιανικών συγχωνεύσεων και εξαγορών] για την UniCredit», δήλωσε ανώτερο στέλεχος σε μια άλλη ιταλική τράπεζα. «Θα πρόκειται πλέον για ανάπτυξη σε τομείς όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η ιδιωτική τραπεζική, η επενδυτική τραπεζική, η επέκταση της διεθνούς παρουσίας της και η συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης».

Ο Όρσελ, ο οποίος λέει ότι σύντομα θα σκιαγραφήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης για την τράπεζα στην Ιταλία που θα είναι «εξ ολοκλήρου οργανικό», βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ανασυγκρότησης τμημάτων της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας.

Η UniCredit έχει συμβόλαιο με την Amundi που επιτρέπει στην ιταλική τράπεζα να διανέμει τα προϊόντα της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων έως το 2027. Εν τω μεταξύ, η Amundi διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 70 δισ. ευρώ για την UniCredit στην Ιταλία.

Νέα στρατηγική για τον Ορσέλ

Ο Ορσέλ επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο των προμηθειών που εισπράττει η τράπεζα από την πώληση κεφαλαίων και έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η UniCredit ενδέχεται να μην ανανεώσει τη σύμβαση με την Amundi. Εάν αποσύρει τα κεφάλαιά της από την Amundi, η ιταλική τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να τα διαχειριστεί εσωτερικά ή να συνάψει νέα συμφωνία με άλλον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων.

«Η UniCredit είναι ένα παράξενο, υπέροχο ζώο», λέει ο Ορσέλ

«Έχουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τις δικές μας δυνατότητες εσωτερικά», δήλωσε ο Ορσέλ, προσθέτοντας ότι όταν η τράπεζα επιτύχει την ικανότητα, «θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία». Είπε ότι η εστίαση θα στραφεί στη συνέχεια στην ιδιωτική τραπεζική, με τον δανειστή να επιδιώκει να επεκτείνει την επιχείρηση αυξάνοντας την πελατειακή του βάση των «μαζικά εύπορων».

Η επέκταση προς… Ανατολάς

Πρόσθεσε ότι η τράπεζα θα επικεντρωθεί επίσης στην επιτάχυνση των βελτιώσεων στην τεχνολογία της για να ανταγωνιστεί τις «καλύτερες στην κατηγορία τους fintechs», καθώς και στη στόχευση ορισμένων προϊόντων και γεωγραφικών περιοχών που εγκαταλείφθηκαν κατά τη διάρκεια των περικοπών μετά την οικονομική κρίση, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης στην ανατολική Ευρώπη.

Οι ρωσικές δραστηριότητες της UniCredit εξακολουθούν να αποτελούν στρατηγικό πρόβλημα για τον όμιλο

«Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο συναρπαστικό όσο το 2022-2023, όταν διπλασιάζαμε τα καθαρά κέρδη κάθε χρόνο», είπε. «Δεν είναι τόσο συναρπαστικό όσο τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ανακοινώσαμε μια προσφορά για την BPM. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

Ο Ορσέλ πρόσθεσε ότι «δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υποβάλουμε προσφορές και για άλλα πράγματα, αλλά προς το παρόν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο να ξεπεράσουμε τους ανταγωνιστές μας σε κερδοφόρα ανάπτυξη και υπερμεγέθεις διανομές».

Επεσήμανε επίσης ότι οι συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιπερισπασμός, λέγοντας ότι μερικές φορές ήταν «δύσκολο» να διατηρήσει την ομάδα διοίκησής του και τον οργανισμό συγκεντρωμένους και πειθαρχημένους στα βασικά τον τελευταίο χρόνο εν μέσω της διαμάχης για την BPM.

Το πρόβλημα της Ρωσίας

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δραστηριότητες της UniCredit εξακολουθούν να αποτελούν στρατηγικό πρόβλημα για τον όμιλο. Ο Ορσέλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η δέσμευση της τράπεζας να εγκαταλείψει τη χώρα ήταν «απολύτως σαφής», αλλά παρεμποδιζόταν από νομικά και κανονιστικά εμπόδια που επιβάλλει η Μόσχα.

Δήλωσε στους FT ότι οι προσπάθειες για την κατάργηση της μονάδας — κάτι που έχει δεχθεί πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιταχύνει — συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι «πρακτικά θα εξαλειφθεί» από τον όμιλο μέχρι το επόμενο έτος.

Οι μέτοχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τράπεζα. Η UniCredit έχει δεσμευτεί να διανείμει τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στους επενδυτές μέσω επαναγοράς μετοχών και μερισμάτων για το οικονομικό έτος 2025, με τον Ορσέλ να έχει δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι η τράπεζα είχε πλεονάζον κεφάλαιο ύψους 10-11,5 δισ. ευρώ.

«Έχει δείξει τεράστια πειθαρχία», σχολίασε από την πλευρά του ο Cole Smead, διευθύνων σύμβουλος της Smead Capital Management, μετόχου της UniCredit.

Ένας άλλος ανώτερος Ιταλός επενδυτικός τραπεζίτης προειδοποίησε πάντως, ότι ο Ορσέλ θα έχανε μόχλευση εάν έδινε το πλεονάζον κεφάλαιο στους μετόχους. «Εάν επιστρέψει όλο το κεφάλαιο, χάνει την ιδέα ότι μπορεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών».

Παρά τις προκλήσεις και τις αποτυχίες, ο Όρσελ φαίνεται απτόητος στην αποστολή του.

«Η UniCredit είναι ένα παράξενο, υπέροχο ζώο», είπε. «Έχουμε ένα λογότυπο στη Ferrari. [Έχουμε]… την καλύτερη αναλογία εισοδήματος και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από τους συναδέλφους μας. Η δουλειά είναι τόσο ικανοποιητική».

Σχετικά άρθρα:
Business
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass
ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ
ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu
Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY
ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025

The accolade is expected to further boost Andros' visibility in the UK market, underscoring the growing international appeal of its well-organized network of hiking trails.

