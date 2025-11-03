Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επίσημη πρώτη για νέους κλάδους

Νέοι κλάδοι και 350.000 εργαζόμενοι εντάσσονται από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις που έχουν την αντίστοιχη υποχρέωση, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ψευδώς δηλωμένης μερικής απασχόλησης, όπου εργαζόμενοι δηλώνονται για τετράωρο ενώ απασχολούνται πλήρως χωρίς τα αντίστοιχα ένσημα και αποδοχές.

Εξάλλου από σήμερα, τερματίζεται η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, το οποίο προχωρά σε πλήρη καθολικότητα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 280.000 επιχειρήσεις να εντάσσονται πλέον στο σύστημα, σύμφωνα και με το Υπουργείο Εργασίας.

Πού ισχύει η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, το μέτρο θα ισχύει πλέον για τους εργαζόμενους σε χονδρεμπόριο, ενέργεια, χρηματοπιστωτικές εταιρείες, διοικητικές υπηρεσίες και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Οι επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων υποχρεούνται να εφαρμόσουν σύστημα ψηφιακής σήμανσης εισόδου και εξόδου, ώστε οι ώρες εργασίας να καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος «Εργάνη».

Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένοι κλάδοι είχαν ήδη ενταχθεί πιλοτικά από τον Ιούνιο του 2025, με θετικά αποτελέσματα στην καταγραφή ωραρίων και στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά πρότυπα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, δηλώθηκαν 4,2 εκατομμύρια υπερωρίες, έναντι 2,4 εκατομμυρίων το 2024, δηλαδή αύξηση 76%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στους ακόλουθους τομείς:

– Τουρισμός: +81%

– Εστίαση: +81%

– Λιανεμπόριο: +94%

– Βιομηχανία: +55%

– Τραπεζικός τομέας: +12%