Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε 1,9 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική επένδυση της Lidl Ελλάς για την επέκταση και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Φερρών, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή αναβάθμιση του δικτύου των καταστημάτων της. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή της, στόχος ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών της ευρύτερης περιοχής.

Η επένδυση της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο χώρος πώλησης του καταστήματος αυξήθηκε από 1.186 τ.μ. σε 1.321 τ.μ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επέκταση αυτή επιτρέπει την ακόμα καλύτερη οργάνωση των προϊόντων, τη διεύρυνση της γκάμας και την άνετη περιήγηση των καταναλωτών σε όλους τους τομείς του καταστήματος.

Νέες τεχνολογίες

Η Lidl Ελλάς εισάγει νέες τεχνολογίες και υποδομές που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών και ειδικότερα:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στα Ταμεία: Το κατάστημα διαθέτει πλέον συνολικά 11 σημεία εξυπηρέτησης, εκ των οποίων τα 5 είναι παραδοσιακά ταμεία και τα 6 είναι self-checkout ταμεία. Η προσθήκη των self-checkout ταμείων αποτελεί σημαντική καινοτομία, προσφέροντας ταχύτητα και αυτονομία στις συναλλαγές, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής.

Χώροι Στάθμευσης: Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους 184 θέσεις στάθμευσης, διασφαλίζοντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο κατάστημα ακόμα και σε ώρες αιχμής.

Η βιωσιμότητα

Όπως αναφέρει η εταιρεία, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της , ο εκσυγχρονισμός του καταστήματος θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά το καλοκαίρι με την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Ι.Χ.), προωθώντας την πράσινη κινητικότητα και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους κατόχους ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.