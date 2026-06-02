Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας «συναντήθηκε» στην Αθήνα

Με τη συμμετοχή χιλιάδων founders, επενδυτών, στελεχών επιχειρήσεων, ερευνητών και εκπροσώπων θεσμών από όλο τον κόσμο, τα Panathēnea 2026 ολοκληρώθηκαν με κεντρικό σημείο διεξαγωγής το Ζάππειο Μέγαρο και παράλληλες δράσεις στην Αίγλη Ζαππείου, αναδεικνύοντας την Αθήνα σε σημείο συνάντησης για την τεχνολογία, την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα.

Panathēnea 2026: Πάνω από 11.500 εγγραφές από 60 χώρες

Για τρεις ημέρες, η ελληνική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων για τις τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον της εργασίας, την εκπαίδευση, τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, αποτέλεσε πεδίο δικτύωσης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερες από 11.500 εγγραφές από 60 χώρες, με σχεδόν το 30% των συμμετεχόντων να προέρχεται από το εξωτερικό. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της startup κοινότητας, με περισσότερους από 3.000 startuppers να συμμετέχουν στις εργασίες του φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τον στόχο των Panathēnea να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής και του διεθνούς οικοσυστήματος.

Ο διεθνής διαγωνισμός νεοφυών επιχειρήσεων

Η δυναμική της διοργάνωσης αποτυπώθηκε και εκτός των κεντρικών χώρων φιλοξενίας της, με περισσότερα από 90 παράλληλα events να πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την πόλη. Από συναντήσεις επενδυτών και founders έως θεματικές συζητήσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης, η Αθήνα λειτούργησε για τρεις ημέρες ως ένα ανοιχτό δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης. Σημαντική υπήρξε και η συμβολή των 440 εθελοντών που υποστήριξαν τη διοργάνωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και ο διεθνής διαγωνισμός νεοφυών επιχειρήσεων των Panathēnea, ο οποίος προσέλκυσε περισσότερες από 100 συμμετοχές από 20 χώρες. Έξι ομάδες προκρίθηκαν στον τελικό, παρουσιάζοντας τις ιδέες τους ενώπιον επενδυτών και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, με τη GIGPOSSIBLE να αναδεικνύεται νικήτρια της φετινής διοργάνωσης.

Η συνεργασία με την ElevenLabs

Πέρα από τις συζητήσεις και τις δράσεις δικτύωσης, τα Panathēnea αποτέλεσαν και πεδίο σημαντικών ανακοινώσεων με ευρύτερο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ανακοινώθηκε η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs, με στόχο τη διάθεση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ελληνόφωνου εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, σε συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του συνιδρυτή της εταιρείας Mati Staniszewski.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Canva, που προβλέπει δωρεάν πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα Canva Education. Οι πρωτοβουλίες αυτές ανέδειξαν τον ρόλο της διοργάνωσης ως σημείου συνάντησης όχι μόνο για το επιχειρηματικό και τεχνολογικό οικοσύστημα, αλλά και για συνεργασίες με απτό αντίκτυπο στην εκπαίδευση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Διεθνές σημείο συνάντησης

Ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, CEO της διοργάνωσης Panathēnea, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα διεθνές σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τοποθετώντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των οικοσυστημάτων που παράγουν πραγματικό αντίκτυπο».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, περισσότερο από ένα συνέδριο ή ένα φεστιβάλ, τα Panathēnea λειτούργησαν ως μια πλατφόρμα διασύνδεσης ανθρώπων, ιδεών και ευκαιριών, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της Αθήνας να φιλοξενεί διοργανώσεις με ουσιαστική διεθνή εμβέλεια. Το μεγάλο closing party, ανοιχτό σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, ολοκλήρωσε μια διοργάνωση που επιδίωξε να φέρει το οικοσύστημα καινοτομίας πιο κοντά στην κοινωνία και τον δημόσιο χώρο.