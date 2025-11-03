Jan Karas: Η νέα εποχή για ΟΠΑΠ και Allwyn

Ο Jan Karas CEO του ΟΠΑΠ με συνέντευξη του στον ΟΤ στο Βήμα της Κυριακής μιλά για τα επόμενα βήματα της συνένωσης με την Allwyn

Συνεντεύξεις 03.11.2025, 07:00
Jan Karas: Η νέα εποχή για ΟΠΑΠ και Allwyn
Συνέντευξη Χρήστος Κολώνας

Τα επόμενα βήματα της συνένωσης του ΟΠΑΠ με τη μητρική του εταιρεία Allwyn αποκαλύπτει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas με συνέντευξη του στην έντυπη έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο «Βήμα της Κυριακής».

Ο Jan Karas  διαβεβαιώνει για τις υπεραξίες και τη μερισματική πολιτική προς τους μετόχους, ενώ οριοθετεί χρονικά το rebranding και μιλά για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των τυχερών παιγνίων.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Η προτεινόμενη συνένωση στοχεύει στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, με εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση περίπου €16 δισ. και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης

ΕΡ.: Πριν λίγες ημέρες, ο ΟΠΑΠ και η Allwyn ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν τη συνένωσή τους. Πρόκειται για μια είδηση που συζητήθηκε πολύ. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες; Ποια είναι τα σχέδια για την Ελλάδα;

ΑΠ.: Πράγματι, πρόκειται για μια συναρπαστική και κομβική εξέλιξη για τον ΟΠΑΠ, την Allwyn και τον ευρύτερο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, που έγινε δεκτή με μεγάλο ενδιαφέρον από τους εταίρους μας, δεδομένου του σημαντικού αντίκτυπού της της στην ελληνική οικονομία.

Με λίγα λόγια: Με την προτεινόμενη συναλλαγή, ο ΟΠΑΠ, ως εισηγμένη οντότητα, συνενώνεται με την μητρική του, Allwyn, ώστε να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο πολυεθνικό πάροχο αριθμοπαιχνιδιών και τυχερών παιγνίων. Η Allwyn είναι μια πολυεθνική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης, που εστιάζει στην καινοτομία. Είναι ο κορυφαίος πάροχος αριθμοπαιχνιδιών σε επτά αγορές και κατέχει ηγετικές θέσεις στους τομείς του iGaming και του αθλητικού στοιχηματισμού σε διάφορες αγορές.

Από τη συνένωση, προκύπτει, ακόμη, επιπλέον ανοδική αξία για τους μετόχους, καθώς η συνδυασμένη εταιρεία θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, οικονομικών επιδόσεων και γεωγραφικής διαφοροποίησης – που εκτείνεται στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες κύριες διεθνείς αγορές

Η προτεινόμενη συνένωση στοχεύει στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, με εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση περίπου €16 δισ. και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, μας επιτρέπει να εισέλθουμε σε μια νέα φάση εξέλιξης, μέσα από μεγάλες επενδύσεις και πολλά, σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους μας.

Jan Karas

Ακόμη, η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτό είναι μια μεγάλη και ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης από την Allwyn στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, ενώ στέλνει ένα θετικό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι το μεγάλο επιχειρηματικό και κοινωνικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι βασικός κόμβος δραστηριοτήτων για την Allwyn. Η εταιρεία συμμετέχει στον ΟΠΑΠ από το 2013, καθώς και σε άλλες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών με βάση την Ελλάδα, στηρίζοντας την ανάπτυξή τους και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά ενισχυμένο προφίλ ανάπτυξης. Επιπλέον ευκαιρίες προκύπτουν μέσα από ενδοομιλικές συνεργασίες στους τομείς της καινοτομίας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, των νέων προϊόντων, της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών και των διεθνών χορηγιών, μεταξύ άλλων

ΕΡ.: Τι σημαίνει η προτεινόμενη συνένωση για τους μετόχους του ΟΠΑΠ; Ποια είναι τα οφέλη για αυτούς;

ΑΠ.: Η Allwyn εκτιμά βαθύτατα τους μετόχους του ΟΠΑΠ, καθώς έχουν επενδύσει στην εταιρεία και έχουν υποστηρίξει την εξέλιξή της όλα αυτά τα χρόνια. Η προτεινόμενη συνένωση «ξεκλειδώνει» σημαντικές προοπτικές. Δημιουργεί ένα ενισχυμένο επενδυτικό προφίλ, καθώς εστιάζει όχι μόνο στη διατήρηση ελκυστικών ανταμοιβών για τους μετόχους – δεδομένου ότι δέσμευση της Allwyn είναι να συνεχίσει την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ για μερίσματα τουλάχιστον €1 ανά μετοχή – αλλά και στην ανάπτυξη.

Προκύπτει, ακόμη, επιπλέον ανοδική αξία για τους μετόχους, καθώς η συνδυασμένη εταιρεία θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, οικονομικών επιδόσεων και γεωγραφικής διαφοροποίησης – που εκτείνεται στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες κύριες διεθνείς αγορές. Επίσης, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά ενισχυμένο προφίλ ανάπτυξης. Επιπλέον ευκαιρίες προκύπτουν μέσα από ενδοομιλικές συνεργασίες στους τομείς της καινοτομίας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, των νέων προϊόντων, της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών και των διεθνών χορηγιών, μεταξύ άλλων.

Το rebranding είναι μια απόφαση που εξετάζαμε προσεκτικά εδώ και αρκετό καιρό, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον της εταιρείας μας

Αυτή την περίοδο, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τους μετόχους, τους αναλυτές και την επενδυτική κοινότητα, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της συναλλαγής και των οφελών της. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σειρά ειδικών παρουσιάσεων και συναντήσεων σε Αθήνα και Λονδίνο, προγραμματίζουμε αντίστοιχες ενημερώσεις σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη, μεταξύ άλλων, και ταυτόχρονα είμαστε σε καθημερινή επαφή με την επενδυτική κοινότητα.

Βάσεις ενδελεχούς έρευνας που διεξήγαμε, υπάρχει αποδοχή για το brand της Allwyn στο ευρύ κοινό, ενώ αυξημένη αλληλεπίδραση έχει προκύψει και μέσα από την αξιοποίηση των χορηγιών της Allwyn στη Formula 1 και την McLaren

ΕΡ.: Παράλληλα με την προτεινόμενη συνένωση, ανακοινώσατε και την πρόθεσή σας να αλλάξετε το brand του ΟΠΑΠ σε Allwyn. Ποιοι παράγοντες σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση;

ΑΠ.: Το rebranding είναι μια απόφαση που εξετάζαμε προσεκτικά εδώ και αρκετό καιρό, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον της εταιρείας μας. Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών είναι δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Οι πελάτες περιμένουν περισσότερα από εμάς. Απαιτούν νέες, συναρπαστικές και διασκεδαστικές εμπειρίες, περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες, εξατομικευμένες επιλογές – και όλα αυτά, «κρατώντας» τα παιχνίδια που αγαπούν, τα χαρακτηριστικά που έχουν συνηθίσει κ.λπ.

Στη βάση αυτή, έχοντας ως στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σύνδεση και την αλληλεπίδρασή μας με τους πελάτες – και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές – αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τη φρέσκια και μοντέρνα ταυτότητα της Allwyn, σηματοδοτώντας τη μετάβασή μας σε μια εποχή που προσφέρουμε περισσότερα στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι το rebranding θα αποτελέσει βασικό όχημα στις προσπάθειές μας να εκμεταλλευτούμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Βάσεις ενδελεχούς έρευνας που διεξήγαμε, υπάρχει αποδοχή για το brand της Allwyn στο ευρύ κοινό, ενώ αυξημένη αλληλεπίδραση έχει προκύψει και μέσα από την αξιοποίηση των χορηγιών της Allwyn στη Formula 1 και την McLaren.

Το rebranding – στην πλήρη έκτασή του – ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026, με το brand Allwyn να γίνεται άμεσα εμφανές σε retail καιonline σημεία επαφής, υλικά marketing, εκστρατείες επικοινωνίας κ.ά.

Φυσικά, το rebranding δεν αφορά απλώς μια αλλαγή λογότυπου. Από πίσω υπάρχει μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, που εστιάζει σε ψηφιακές και καινοτόμες προτάσεις προς τους πελάτες, real timeανταμοιβές, αποκλειστικό περιεχόμενο και σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων, το online κανάλι και την τεχνολογική υποδομή μας, μεταξύ άλλων. Ταυτόχρονα, μέσω της στενότερης σύνδεσής μας με την Allwyn, θα αξιοποιήσουμε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και συνεργασίες, ώστε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες και ξεχωριστές εμπειρίες διασκέδασης.

Συνολικά, ετοιμάζουμε πολλά για τους πελάτες μας και ανυπομονούμε να τα κάνουμε πράξη – πάντα με τη στήριξη και τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων και των πρακτόρων μας, που είναι ενθουσιασμένοι με τα σχέδια που έχουμε μπροστά μας!

Αξίζει να τονιστεί ότι δεν αλλάζουν οι ονομασίες και η ταυτότητα των παιχνιδιών μας, που οι πελάτες μας γνωρίζουν, εμπιστεύονται και αγαπούν όλα αυτά τα χρόνια

ΕΡ.: Πρακτικά, πώς θα υλοποιηθεί το rebranding;  

ΑΠ.: Εδώ και αρκετό καιρό, επικοινωνούμε ξεκάθαρα ότι ο ΟΠΑΠ είναι μέλος της Allwyn. Πέρα από αυτό, το rebranding – στην πλήρη έκτασή του – ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026, με το brand Allwyn να γίνεται άμεσα εμφανές σε retail καιonline σημεία επαφής, υλικά marketing, εκστρατείες επικοινωνίας κ.ά.

Αξίζει να τονιστεί ότι δεν αλλάζουν οι ονομασίες και η ταυτότητα των παιχνιδιών μας, που οι πελάτες μας γνωρίζουν, εμπιστεύονται και αγαπούν όλα αυτά τα χρόνια. Ως εταιρεία, βεβαίως, θα συνεχίσουμε να τα εξελίσσουμε και να τα βελτιώνουμε, όπως ακριβώς κάνουμε και σήμερα, ώστε να προσφέρουμε περισσότερα στους πελάτες μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικούς, διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης του online κλάδου τα τελευταία χρόνια, είναι λογικό οι διεθνείς παίκτες να στρέφουν το βλέμμα τους στην Ελλάδα

Επίσης, η ισχυρή κληρονομιά του ΟΠΑΠ στην κοινωνική προσφορά και τον αθλητισμό θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, με την υποστήριξη της Allwyn. Οι εμβληματικές κοινωνικές πρωτοβουλίες μας στους τομείς της υγείας, του αθλητισμού, της απασχόλησης και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων συνεχίζονται και ενισχύονται περαιτέρω. Ανάλογα θα εξελιχθούν και οι αθλητικές χορηγίες μας, με βάση τις προσδοκίες του κοινού για μοναδικές εμπειρίες.

Προσωπικά, πιστεύω ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, με την ψηφιακή καινοτομία και τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι

ΕΡ.: Στην ελληνική αγορά εισέρχονται και διεθνείς παίκτες. Θα μπορούσατε να σκιαγραφήσετε το τοπίο της αγοράς τα επόμενα χρόνια; Πώς θα επωφεληθούν οι πελάτες από αυτό;

ΑΠ.: Η ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα δυναμική. Λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικούς, διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης του online κλάδου τα τελευταία χρόνια, είναι λογικό οι διεθνείς παίκτες να στρέφουν το βλέμμα τους στην Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος στο online κομμάτι, καθώς 18 εταιρείες έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Κοιτώντας στο μέλλον, η στενή σύνδεσή μας με την Allwyn μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη καλύτερα τοποθετημένοι σε σχέση με αναδυόμενες τάσεις, καθώς θα μπορούμε να αξιοποιούμε τα οφέλη που προκύπτουν από την κλίμακα, τις βέλτιστες πρακτικές, τις τεχνολογίες αιχμής, τα αποκλειστικά παιχνίδια και το περιεχόμενο ενός παγκόσμιου ηγέτη

Προσωπικά, πιστεύω ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, με την ψηφιακή καινοτομία και τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι.

Μιλάμε για ένα τοπίο όπου τα παιχνίδια και η διασκέδαση «συναντούν» την εξατομίκευση και την κοινωνικοποίηση, ταυτόχρονα. Ένα τοπίο όπου οι προηγμένες πλατφόρμες και μορφές παιχνιδιών, το infotainment, το gamification και οι ελκυστικές ψηφιακές προτάσεις είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία. Όλα αυτά θα κρίνουν την επιτυχία μιας εταιρείας στο μέλλον.

Βάζουμε τις προσδοκίες των πελατών στο επίκεντρο και υλοποιούμε δράσεις διεθνούς βεληνεκούς, ώστε να τους προσφέρουμε μια πραγματικά κορυφαία στο είδος της εμπειρία διασκέδασης!

Στον ΟΠΑΠ, έχουμε ήδη αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Κοιτώντας στο μέλλον, η στενή σύνδεσή μας με την Allwyn μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη καλύτερα τοποθετημένοι σε σχέση με αναδυόμενες τάσεις, καθώς θα μπορούμε να αξιοποιούμε τα οφέλη που προκύπτουν από την κλίμακα, τις βέλτιστες πρακτικές, τις τεχνολογίες αιχμής, τα αποκλειστικά παιχνίδια και το περιεχόμενο ενός παγκόσμιου ηγέτη. Πρακτικά, θα επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογία και το δίκτυό μας, θα επεκτείνουμε τα κανάλια μας και θα προωθήσουμε καινοτομίες, συνεχίζοντας παράλληλα να εστιάζουμε στο Υπεύθυνο Παιχνίδι, ώστε να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον που είναι διασκεδαστικό, αλλά ταυτόχρονα δίκαιο και ασφαλές για τους παίκτες.

Συνολικά, προχωράμε μπροστά, με μια ξεκάθαρη δέσμευση: Βάζουμε τις προσδοκίες των πελατών στο επίκεντρο και υλοποιούμε δράσεις διεθνούς βεληνεκούς, ώστε να τους προσφέρουμε μια πραγματικά κορυφαία στο είδος της εμπειρία διασκέδασης!

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass
ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ
ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu
Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY
ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Συνεντεύξεις
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Latest News
Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken

Η Foster's της Heineken πρόκειται να μειώσει την περιεκτικότητα αλκοόλ στην lager που παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα

Η Burberry κατασκευής ενδυμάτων πολυτελείας αναφέρει την πρώτη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων σε δύο χρόνια

Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota

Η Toyota δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή της

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO

Η δυναμική διπλωμάτης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο