Goldman Sachs: Ρεκόρ 25ετίας σε M&A – Επιστρέφουν τα megadeals

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς M&A εδώ και περίπου ένα τέταρτο του αιώνα, αναμένεται να καταγράψει η Goldman Sachs, με την κυρίαρχη επενδυτική τράπεζα της Wall Street να αναδεικνύεται ως ένας από τους μεγάλους νικητές από την ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα οποία παραθέτουν οι Financial Times, η τράπεζα έχει παράσχει συμβουλές για το 34% των παγκόσμιων deal αξίας 3,8 τρισ. που ανακοινώθηκαν φέτος, από 28% το 2024.

Με λιγότερες από επτά εβδομάδες του έτους να απομένουν για την ανακοίνωση νέων συμφωνιών, η απόδοση αυτή θέτει την Goldman σε τροχιά για το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από τότε που κατέλαβε το 34,26% το 2015.

Ο ρόλος της τράπεζας ως συμβουλευτικής για την βιοτεχνολογική Cidara Therapeutics σχετικά με την εξαγορά της από την Merck έναντι 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή μετά τη συλλογή των στοιχείων της LSEG, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού πέρα ​​από αυτό το σημείο αναφοράς στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001.

Επιστρέφουν τα megadeals

Μετά από ένα αργό ξεκίνημα, το 2025 διαμορφώνεται ως η μεγαλύτερη χρονιά για τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών από την άνθηση της εποχής της πανδημίας το 2021, με μια σειρά από megadeals που ξεπεράστηκαν από την ιδιωτικοποίηση της κατασκευάστριας βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα διοικητικά συμβούλια έχουν ξεσκονίσει συμφωνίες που είχαν ανασταλεί εν μέσω της αναταραχής στην αγορά που προκλήθηκε από τον εμπορικό πόλεμο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος, καθώς έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη σε μια ολοένα και πιο χαλαρή στάση της κυβέρνησης απέναντι σε μεγάλους στρατηγικούς συνδυασμούς σε κρίσιμους τομείς.

Η απόδοση της Goldman υποδηλώνει ότι οι ανταγωνιστές της Wall Street και οι σύμβουλοι τύπου boutique όπως η Evercore και η Centerview δεν έχουν κάνει πολλά για να περιορίσουν τον έλεγχο του ηγέτη της αγοράς στον κλάδο της παροχής συμβουλών για συγχωνεύσεις και εξαγορές κορυφαίων εταιρειών. Η παρουσία της σε πολλές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες φέτος έχει ενισχύσει την αισιοδοξία για τα μελλοντικά κέρδη, ωθώντας τις μετοχές της τράπεζας σε νέο ιστορικό υψηλό αυτή την εβδομάδα.

Παρόλο που η Goldman έχει παράσχει συμβουλές σε πολλές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες, δεν θα λάβει τίποτα κοντά στο ένα τρίτο των αμοιβών. Το μερίδιο αγοράς της Goldman βάσει εσόδων από συμφωνίες που έχουν ολοκληρωθεί είναι 10,7% το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dealogic, το υψηλότερο από το 2022.

Η τράπεζα κατέγραψε την πιο επικερδή συναλλαγή συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ιστορία της αυτό το τρίμηνο, εξασφαλίζοντας αμοιβή 110 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή συμβουλών στην Electronic Arts σχετικά με τη συμφωνία take-private.

Θα λάβει την πλήρη αμοιβή μόνο όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ωστόσο, με μια τυπική καθυστέρηση μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών μεταξύ της ανακοίνωσης μιας συναλλαγής και της ολοκλήρωσης.

Άλλες σημαντικές συγχωνεύσεις που ανακοινώθηκαν φέτος περιλαμβάνουν την εξαγορά της ανταγωνίστριας Norfolk Southern από την Union Pacific έναντι 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων — από την οποία η Bank of America αναμένεται να κερδίσει αμοιβή 130 εκατομμυρίων δολαρίων — και τη συμφωνία της Kimberly-Clark να αγοράσει την Kenvue, ιδιοκτήτρια της Tylenol, έναντι 48,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Centerview και Goldman ήταν οι σύμβουλοι της Kenvue.

Ο παγκόσμιος επικεφαλής συγχωνεύσεων και εξαγορών της Goldman, Stephan Feldgoise, δήλωσε ότι τα στελέχη αναγνωρίζουν ότι το περιβάλλον σύναψης συμφωνιών ήταν ευνοϊκό για συναλλαγές με μια συναρπαστική στρατηγική λογική.