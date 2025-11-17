Τραμπ: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον Μαδούρο

Συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ενδέχεται να πραγματοποιήσει η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ο Ντοναλντ Τραμπ καθώς εντείνεται η συσσώρευση αμερικανικών στρατιωτικών μονάδων κοντά στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

«Μπορεί να έχουμε κάποιες συζητήσεις με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής. «Θα ήθελαν να μιλήσουν».

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να πιέσει τον Μαδούρο να παραιτηθεί και δήλωσε την Κυριακή ότι σκοπεύει να χαρακτηρίσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση το Cartel de los Soles, ένα δίκτυο στρατιωτικών της Βενεζουέλας, του οποίου διατείνονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι ηγείται ο Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον φερόμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους. Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού, το USS Gerald R. Ford, εισήλθε στην Καραϊβική Θάλασσα, ανακοίνωσε την Κυριακή η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική ενίσχυση στοχεύει στο να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών όπως η κοκαΐνη και η φαιντανύλη στις ΗΠΑ και δεν αποσκοπεί στην ανατροπή του Μαδούρο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή στην Wall Street Journal ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Αλλαγή καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής

Δύο άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στην Journal ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το αν θα επιτεθεί άμεσα στη Βενεζουέλα σε μια προσπάθεια να εκδιώξει τον Μαδούρο. Οι επιλογές που παρουσιάστηκαν στον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα από βοηθούς όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περιλάμβαναν τη χρήση ειδικών δυνάμεων και αεροπορικών επιδρομών σε κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η Journal ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε «κατά κάποιο τρόπο αποφασίσει» για το πώς θα προχωρήσει με τη Βενεζουέλα, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένα σχέδια.

Ο Μαδούρο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι προσπαθεί να τον ανατρέψει, αποκαλώντας την στρατιωτική συγκέντρωση «αλλαγή καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής». Σε επιστολή προς τον Τραμπ μετά τις αρχικές επιθέσεις τον Σεπτέμβριο, ο Μαδούρο υποσχέθηκε να προσκομίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι η χώρα του δεν διακινεί ναρκωτικά. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο ήταν πρόθυμος να δώσει «τα πάντα» για να μειώσει τις εντάσεις, προσθέτοντας «δεν θέλει να τα βάζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει διακομματικές εκκλήσεις στο Καπιτώλιο να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιθέσεις με πλοία, τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα μυστικό υπόμνημα έχει δηλώσει ότι είναι νομικά δικαιολογημένες, αποκαλώντας τη φαιντανύλη πιθανή απειλή με χημικά όπλα.

Ο Τραμπ είπε ότι είπε στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις αποστολές. «Δεν χρειάζεται να λάβουμε την έγκρισή τους, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να τους ενημερώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή. «Αν πουν, “Δεν θέλουμε να εμποδίσετε την είσοδο ναρκωτικών στη χώρα”, δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό» .