IMPACT 2026: Ο «Δαίδαλος», τα ανοιχτά δεδομένα και η καινοτομία στο επίκεντρο

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Με αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του 5ου IMPACT 2026 – Innovation to the Market Patras Conference on Technology Transfer. Την εκδήλωση παρουσίασε ο πρόεδρος του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», καθηγητής Δημήτρης Σερπάνος, ενώ οι παρεμβάσεις των υπουργών και των τοπικών φορέων ανέδειξαν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δεδομένα, η εκπαίδευση και η τεχνολογική καινοτομία στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η διοργάνωση ανέδειξε τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στη γνώση, τη διαλειτουργικότητα των δημόσιων συστημάτων και την αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης ήταν ότι η καινοτομία δεν αποτελεί πλέον μόνο στόχο των ερευνητικών κέντρων, αλλά στρατηγική επιλογή για τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.

Ο «Δαίδαλος» και τα δεδομένα

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς ολοκληρώνονται τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τόσο τις υποδομές όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, σημειώνοντας ότι νέα πληροφοριακά συστήματα θα επιτρέψουν στα νοσοκομεία να «μιλούν την ίδια γλώσσα» και να ανταλλάσσουν δεδομένα με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο νέος Εθνικός Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο οποίος ολοκληρώθηκε στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο υπερυπολογιστής είναι 150 φορές ισχυρότερος από τον ARIS, διαθέτει ισχύ 89 Petaflops και συγκαταλέγεται στα πιο προηγμένα συστήματα στην Ευρώπη. Ο «Δαίδαλος» θα αξιοποιηθεί στην έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Ο κ. Παπαστεργίου στάθηκε επίσης στη σημασία των ανοιχτών δεδομένων, επισημαίνοντας ότι στην πλατφόρμα data.gov.gr είναι διαθέσιμα περισσότερα από 22.000 ανοικτά σύνολα δεδομένων. Παράλληλα, ανέφερε ότι στον υπερυπολογιστή θα μπορούν να αξιοποιούνται και δεδομένα από τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, γεγονός που ενισχύει τη φιλοδοξία της Ελλάδας να αποκτήσει ρόλο κόμβου δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή.

Επένδυση στην έρευνα

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης χαρακτήρισε το IMPACT έναν θεσμό που έχει εδραιωθεί ως πλατφόρμα διαλόγου ανάμεσα στην επιστημονική πρωτοπορία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της υστέρησης στη φάση της επιτάχυνσης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, οι συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη έφτασαν στο 1,54% του ΑΕΠ, καταγράφοντας αύξηση 68% σε σχέση με το 2018. Παράλληλα, η χώρα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση στην Ευρώπη ως προς τις κρατικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 καινοτόμες εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πάνω από 8.500 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Ο κ. Καλαφάτης ανακοίνωσε επίσης τον σχεδιασμό για τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο την καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την παραγωγή και την αγορά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ίδρυση του Εθνικού Δικτύου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, με δημόσια επένδυση 40 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών μέσω πόρων άνω των 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η εκπαίδευση ως αφετηρία

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η καινοτομία ξεκινά πολύ πριν από την ίδρυση μιας επιχείρησης ή την κατοχύρωση μιας πατέντας, μέσα στη σχολική αίθουσα. Όπως είπε, εκεί οι νέοι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να πειραματίζονται, να αναζητούν λύσεις και να σκέφτονται δημιουργικά, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο ανταγωνιστική και καινοτόμο χώρα.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, από τον εκσυγχρονισμό των σχολικών προγραμμάτων και την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων έως τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την παραγωγή. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να αναπτύσσονται και να προσφέρουν στη χώρα.

Η συμβολή των τοπικών φορέων

Τη σημασία της διοργάνωσης για την περιοχή ανέδειξαν και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος σημείωσε ότι ο χώρος του ΟΛΠΑ λειτουργεί ως αναπτυξιακός μοχλός που ενισχύει τη διάχυση νέων ιδεών και συνεργασιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών καινοτομίας και στην ανάγκη καλλιέργειας της κριτικής σκέψης στους νέους.

Ο δήμαρχος Ερυμάνθου και αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος Θόδωρος Μπαρής υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της υπαίθρου και της ορεινότητας, προτείνοντας τη διεύρυνση του διαλόγου και στις ορεινές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής του Οργανισμού ως συνδιοργανωτή, ενώ ο εκπρόσωπος του ΣΤΕΔΕ Ιωάννης Κικίδης έκανε λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας.

Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εκδότης της «Γνώμης» Ιωάννης Χρ. Χριστόπουλος σημείωσε ότι το IMPACT έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός που συνδέει την επιχειρηματικότητα με την κοινωνία και την πόλη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ένας θεσμός με προοπτική

Το 5ο IMPACT τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και συνδιοργανώνεται από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», το ΣΤΕΔΕ και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τον ρόλο της Πάτρας ως σημείου συνάντησης για την έρευνα, την τεχνολογία και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία.

Με τον «Δαίδαλο», τα ανοιχτά δεδομένα, τις ερευνητικές επενδύσεις και την εκπαίδευση να αποτελούν τους βασικούς άξονες της συζήτησης, το IMPACT 2026 έστειλε μήνυμα για μια Ελλάδα που επιχειρεί να περάσει πιο γρήγορα από τη θεωρία στην εφαρμογή και από την καινοτομία στο αποτέλεσμα.