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OroraTech: Το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα πυρκαγιών στην Ελλάδα

Η συνεργασία της OroraTech με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και την ESA φέρνει ένα νέο εργαλείο πολιτικής προστασίας

Τεχνολογία 13.06.2026, 17:10
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OroraTech: Το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα πυρκαγιών στην Ελλάδα
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Τη στρατηγική συνεργασία της με την ελληνική κυβέρνηση για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών ανέδειξε η OroraTech, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα. Η παρουσίαση επισφράγισε την πρόοδο του Hellenic Fire System, το οποίο φιλοδοξεί να ενισχύσει καθοριστικά την πολιτική προστασία της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), και βασίζεται σε τέσσερις θερμικούς δορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά τον Μάιο του 2026. Πρόκειται για το πρώτο Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα παγκοσμίως που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την ανίχνευση και παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών.

Δορυφόροι για έγκαιρη ανίχνευση

Η τεχνολογία του συστήματος επιτρέπει την αυτόνομη επεξεργασία των δεδομένων μέσα στον ίδιο τον δορυφόρο, με αποτέλεσμα ο εντοπισμός εστιών φωτιάς να γίνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η δυνατότητα ανίχνευσης ακόμα και πολύ μικρών εστιών, από 4×4 μέτρα, δίνει στις αρμόδιες αρχές ένα σημαντικό πλεονέκτημα χρόνου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών πριν εξαπλωθούν.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Next Generation EU. Η αξιοποίηση δορυφορικών συστημάτων σε επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας θεωρείται κομβική για την προσαρμογή της χώρας στις αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις.

Παπαστεργίου: Βμα προόδου για την εθνική ανθεκτικότητα

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε τη συνεργασία με την OroraTech ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές. Όπως σημείωσε, η ενσωμάτωση διαστημικών δυνατοτήτων στα συστήματα πολιτικής προστασίας δίνει στις υπηρεσίες πυρόσβεσης εργαλεία που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται ταχύτερα, να δρουν αποτελεσματικότερα και να προστατεύουν ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον.

Η τοποθέτηση του υπουργού ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διαστημική τεχνολογία στην καθημερινή επιχειρησιακή ετοιμότητα του κράτους, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η αντιπυρική περίοδος αποτελεί κάθε χρόνο κρίσιμη πρόκληση. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρουσιάστηκε ως βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων λύσεων.

Έργο δύο ετών

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Λαντούρης, διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής της OroraTech, ευχαρίστησε την ομάδα της εταιρείας για την προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να ολοκληρωθεί το έργο μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι στάθηκε πολύτιμος σύμμαχος και αρωγός σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα.

Η OroraTech εμφανίζεται να ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην ελληνική αγορά μέσω ενός έργου που συνδέει τη διαστημική τεχνολογία με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το Hellenic Fire System αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων για δημόσιο σκοπό και πολιτική προστασία.

Η σημασία για την πολιτική προστασία

Το νέο σύστημα δίνει στις ελληνικές αρχές πρόσβαση σε ένα εξειδικευμένο εργαλείο επιτήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας τις δυνατότητες πρόληψης και έγκαιρης αντίδρασης. Σε μια περίοδο όπου οι πυρκαγιές απειλούν ολοένα και περισσότερο δασικές εκτάσεις, υποδομές και ανθρώπινες ζωές, η αξιοποίηση τεχνολογιών υψηλής ακρίβειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια της χώρας να αξιοποιήσει σύγχρονες ψηφιακές και διαστημικές λύσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Με το Hellenic Fire System, η Ελλάδα επιχειρεί να περάσει σε ένα πιο προληπτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας, όπου η ταχύτητα εντοπισμού και η ποιότητα των δεδομένων μπορούν να κάνουν κρίσιμη διαφορά.

Η OroraTech

Η OroraTech είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών δεδομένων και ανάλυσης που αξιοποιεί θερμικά δεδομένα για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Η πλατφόρμα Wildfire Solution βασίζεται σε θερμικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης από ιδιόκτητα και δημόσια δορυφορικά συστήματα, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο και προγνωστικές πληροφορίες.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018, έχει έδρα το Μόναχο και δραστηριοποιείται σε αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας-Ειρηνικού. Με το ελληνικό έργο, ενισχύει το προφίλ της ως τεχνολογικός εταίρος σε εφαρμογές που συνδέουν το διάστημα με την κλιματική ανθεκτικότητα.

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