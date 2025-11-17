TotalEnergies: Αγοράζει μερίδιο 5,1 δισ. ευρώ σε έργα ενέργειας του Κρετίνσκι

Η συμφωνία θα δημιουργήσει κοινοπραξία 50-50 - Ο ρόλος της EPH και ο παράγοντας TotalEnergies

Ενέργεια 17.11.2025, 14:52
TotalEnergies: Αγοράζει μερίδιο 5,1 δισ. ευρώ σε έργα ενέργειας του Κρετίνσκι
Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο ποντάρει η TotalEnergies επενδύοντας 5,1 δισ. ευρώ στην EPH και το χαρτοφυλάκιο έργων που ελέγχει ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος, Ντάνιελ Κρετίνσκι.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της Total και της EPH του Κρετίνσκι, δίνοντας στη γαλλική εταιρεία μερίδιο σε 14GW σταθμών παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο και βιομάζα, όπως και σε έργα αποθήκευσης μπαταριών στη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού 5GW που βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Από την πλευρά της, η EPH θα λάβει μετοχές της Total αξίας 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την εταιρεία με επικεφαλής τον Κρετίνσκι έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους του γαλλικού κολοσσού με μερίδιο 4%.

Η επένδυση ενισχύει τη στρατηγική της Total να συνεχίσει να επενδύει στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

H TotalEnergies ενισχύει τη διαφοροποίηση της EPH

Ο Κρετίνσκι δήλωσε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει την EPH να διαφοροποιηθεί και να μειώσει τη γεωγραφική της έκθεση που επικεντρώνεται στην Ευρώπη. Τον περασμένο μήνα, αποχώρησε από ένα μεγάλο γερμανικό έργο πουλώντας ένα μειοψηφικό μερίδιο στις χαλυβουργικές δραστηριότητες της Thyssenkrupp, επιτρέποντας στον γερμανικό όμιλο να συνεχίσει συνομιλίες με τον Ινδό μεγιστάνα Ναβίν Τζιντάλ.

Το τμήμα Integrated Power της Total διαθέτει 36GW ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία συνδυάζει με πιο ευέλικτες μονάδες αερίου και μπαταρίες. Οι μονάδες αερίου θα αντιπροσωπεύουν 12,5GW του χαρτοφυλακίου της κοινοπραξίας EPH.

Η επένδυση, η οποία μειώνει την εστίαση του τμήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Total στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λίγες μέρες μετά την συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου Πατρίκ Πουγιάν στη διάσκεψη για το κλίμα COP30 στη Βραζιλία, θα έχει ως αποτέλεσμα το τμήμα Integrated Power να δημιουργήσει ελεύθερη ταμειακή ροή το 2027 – ένα χρόνο νωρίτερα από την πρόβλεψη.

Ο Πουγιάν επισήμανε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την ικανότητα της TotalEnergies να παρέχει «αξιόπιστη, ανταγωνιστική και χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενέργεια στους πελάτες μας».

Ο Κρετίνσκι ξεκίνησε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία στον ενεργειακό τομέα, αλλά έκτοτε έχει προσθέσει επενδύσεις στη Royal Mail, στη γαλλική εταιρεία λιανικής Casino και στις ποδοσφαιρικές ομάδες West Ham και Sparta Prague.

Οι μετοχές της TotalEnergies αυξήθηκαν κατά 0,5% στο Παρίσι τη Δευτέρα.

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια
Η ακριβή ενέργεια και ο γερμανικός «μπαζούκας»

Οι υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα πλήττουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη

Ναταλία Δανδόλου
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel
Το «κλειδί» για φθηνότερα σπίτια στην Ευρώπη

Πώς θα λυθεί η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη μέσω της ενεργειακής πολιτικής - Οι προτάσεις του Bruegel

Ναταλία Δανδόλου
Schneider Electric: Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση
Schneider Electric: Πώς τα κράτη θα γίνουν ανεξάρτητα ενεργειακά

Στο πλαίσιο του Innovation Summit της Schneider Electric, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ανέλυσαν πώς οι χώρες μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία

Γιώργος Πολύζος
Πετρέλαιο: Τα 60 δολ. πιέζουν τις αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης, απαντούν με απολύσεις
Και «drill, baby drill» και απολύσεις - Στην... πίεση οι πετρελαϊκές στις ΗΠΑ

Οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επιδεινώσει την πτώση της κερδοφορίας ανά βαρέλι των παραγωγών των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Φυσικό αέριο: Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής στη Βέροια
Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στη Βέροια

Η τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, Fr. Zanninotti

Φυσικό αέριο: Η ΕΕ διστάζει για… πρόωρη διακοπή μέσω ρωσικών αγωγών
Παζάρι για το ρωσικό αέριο - Ποιοι «φρενάρουν» την πρόωρη διακοπή

Στόχος να καταλήξουν σε μια πολιτική συμφωνία στις 2 Δεκεμβρίου, προτού η πρόταση καταστεί δεσμευτική από το 2026

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την Deloitte, είναι ο μόνος σύλλογος στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει καταγράψει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ

Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Επενδύσεις 500 εκατ. στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι επενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά - Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ

ΕΕ: H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωπαίοι στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

