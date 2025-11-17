TotalEnergies: Αγοράζει μερίδιο 5,1 δισ. ευρώ σε έργα ενέργειας του Κρετίνσκι

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο ποντάρει η TotalEnergies επενδύοντας 5,1 δισ. ευρώ στην EPH και το χαρτοφυλάκιο έργων που ελέγχει ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος, Ντάνιελ Κρετίνσκι.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της Total και της EPH του Κρετίνσκι, δίνοντας στη γαλλική εταιρεία μερίδιο σε 14GW σταθμών παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο και βιομάζα, όπως και σε έργα αποθήκευσης μπαταριών στη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού 5GW που βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Από την πλευρά της, η EPH θα λάβει μετοχές της Total αξίας 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την εταιρεία με επικεφαλής τον Κρετίνσκι έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους του γαλλικού κολοσσού με μερίδιο 4%.

Η επένδυση ενισχύει τη στρατηγική της Total να συνεχίσει να επενδύει στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

H TotalEnergies ενισχύει τη διαφοροποίηση της EPH

Ο Κρετίνσκι δήλωσε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει την EPH να διαφοροποιηθεί και να μειώσει τη γεωγραφική της έκθεση που επικεντρώνεται στην Ευρώπη. Τον περασμένο μήνα, αποχώρησε από ένα μεγάλο γερμανικό έργο πουλώντας ένα μειοψηφικό μερίδιο στις χαλυβουργικές δραστηριότητες της Thyssenkrupp, επιτρέποντας στον γερμανικό όμιλο να συνεχίσει συνομιλίες με τον Ινδό μεγιστάνα Ναβίν Τζιντάλ.

Το τμήμα Integrated Power της Total διαθέτει 36GW ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία συνδυάζει με πιο ευέλικτες μονάδες αερίου και μπαταρίες. Οι μονάδες αερίου θα αντιπροσωπεύουν 12,5GW του χαρτοφυλακίου της κοινοπραξίας EPH.

Η επένδυση, η οποία μειώνει την εστίαση του τμήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Total στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λίγες μέρες μετά την συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου Πατρίκ Πουγιάν στη διάσκεψη για το κλίμα COP30 στη Βραζιλία, θα έχει ως αποτέλεσμα το τμήμα Integrated Power να δημιουργήσει ελεύθερη ταμειακή ροή το 2027 – ένα χρόνο νωρίτερα από την πρόβλεψη.

Ο Πουγιάν επισήμανε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την ικανότητα της TotalEnergies να παρέχει «αξιόπιστη, ανταγωνιστική και χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενέργεια στους πελάτες μας».

Ο Κρετίνσκι ξεκίνησε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία στον ενεργειακό τομέα, αλλά έκτοτε έχει προσθέσει επενδύσεις στη Royal Mail, στη γαλλική εταιρεία λιανικής Casino και στις ποδοσφαιρικές ομάδες West Ham και Sparta Prague.

Οι μετοχές της TotalEnergies αυξήθηκαν κατά 0,5% στο Παρίσι τη Δευτέρα.