Πολυτεχνείο: Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης 52 χρόνια μετά – Η πορεία

Στο Πολυτεχνείο έφτασαν από το πρωί μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και αγωνιστές τις γενιάς της εξέγερσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς του Νοέμβρη του 1973.

Στις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού κτιρίου και λίγο μετά τις 16:30 ξεκίνησε η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η πορεία για το Πολυτεχνείο

Στην κεφαλή της πορείας όπως κάθε χρόνο, βρίσκονται τα μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967- 1974 ( ΣΦΕΑ ). Οι διαδηλωτές πέρασαν από τη Βουλή και συνεχίζουν την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο η Νεολαία της ΠΑΣΠ, έφθασε στις 16:20 μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, ως προπομπός της κύριας πορείας των φοιτητικών και νεολαιίστικων οργανώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Λίγο μετά το πέρας των ομιλιών και την αποχώρηση των πρώτων οργανωμένων ομάδων από τον χώρο του Πολυτεχνείου στις 14:30, για την συγκέντρωση του κυρίου κορμού της πορείας, η νεολαία της ΠΑΣΠ άνοιξε την σημαία έξω από τις πύλες του ιστορικού κτιρίου.

Αμέσως μετά και κάτω από τη διακριτική επιτήρηση διμοιρίας αστυνομικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια, ξεκίνησε την πορεία της διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μπλοκ της σημαίας έκανε μια σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και συνέχισε την πορεία της προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Στιγμές έντασης

Νωρίτερα, σε «προληπτικούς», όπως αναφέρει, ελέγχους προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. σε κόσμο που έφτανε στο Πολυτεχνείο για την πορεία. Συνολικά, 43 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ανάμεσα στις προσαγωγές και ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Μικρό επεισόδιο έντασης σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια προς τα ΜΑΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν απάντησαν σε πρώτη φάση και υποχώρησαν προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.