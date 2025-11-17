Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Για τις 19 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο να εκδοθούν οι ανακοινώσεις για το ύψος των μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια που συγκέντρωσε η Euronext κατά την Δημόσια Πρόταση που έληξε σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2025, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι η συμμετοχή κινήθηκε πέριξ του 60%. Ουσιαστικά η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχημένη, εντούτοις η επόμενη ημέρα θα έχει σημαντικές εξελίξεις.

Διότι όπως περιγράφεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον, μετά την Ολοκλήρωση, ο συνολικός αριθμός των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, μαζί με τις Μετοχές της ATHEX που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα, άμεσα ή έμμεσα, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, αλλά μικρότερος από το όριο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX σύμφωνα με το Νόμο, ο Προτείνων έχει την πρόθεση να ολοκληρώσει, ή να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση, οποια(σ)δήποτε άλλη(ς) αναδιοργάνωση(ς) του Ομίλου ATHEX με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργικής, νομικής, οικονομικής ή/και φορολογικής δομής του.

Μερικές αλλαγές, μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την μείωση της συμμετοχής σε Μετοχές της ATHEX οποιουδήποτε μετόχου μειοψηφίας της ATHEX («Μέτρο μετά τη Δημόσια Πρόταση»), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μία μεταγενέστερη προαιρετική δημόσια πρόταση για οποιεσδήποτε Μετοχές της ATHEX κατέχονται από τους Μετόχους, επαναλαμβανόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση του ποσοστού των μη συμμετεχόντων μετόχων ή/και το ακόλουθο σενάριο, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας:

(i) απόσχιση του κλάδου των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑTHEX σε νέα αδειοδοτημένη ελληνική εταιρεία («NewCo»), σε αντάλλαγμα των μετοχών της NewCo, και σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019, όπως ισχύει. Μετά την απόσχιση κλάδου, η NewCo θα λειτουργεί ως ο φορέας διαχείρισης της ρυθμιζόμενης αγοράς αξιών που λειτουργεί στην Ελλάδα, ενώ τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που θα παραμείνουν σε επίπεδο ΑTHEX θα είναι οι μετοχές της NewCo, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες συμμετοχές κατέχει σήμερα η ΑTHEX (π.χ. η συμμετοχή της στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ),

(ii) πώληση και μεταβίβαση στον Προτείνοντα των εναπομείναντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ATHEX (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη NewCo), σε όρους ανεξάρτητων μερών (arm’s length) και με χρηματικό αντάλλαγμα, και

(iii) λύση και εκκαθάριση της ATHEX, μετά την ολοκλήρωση των οποίων τα έσοδα από την πώληση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ATHEX θα διανεμηθούν στον Προτείνοντα και τους μετόχους μειοψηφίας της ATHEX κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν.