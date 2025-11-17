Euronext: Οι κρίσιμες αποφάσεις για τους μετόχους της ΕΧΑΕ – Πέφτει η αυλαία της δημόσιας πρότασης

Τελευταία συνεδρίαση πριν τη λήξη της δημόσιας πρότασης που απηύθυνε η Euronext για την ΕΧΑΕ

17.11.2025, 07:00
Euronext: Οι κρίσιμες αποφάσεις για τους μετόχους της ΕΧΑΕ – Πέφτει η αυλαία της δημόσιας πρότασης
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Στη σημαντικότερη ημέρα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ εισέρχεται σήμερα η αγορά, με τη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών να αποτελεί την τελευταία δυνατότητα για τους μετόχους να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στη μεγαλύτερη εξαγορά της χρονιάς. Με τη διαδικασία να φτάνει στο τέλος της, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον απολύτως σαφείς, είτε πώληση των μετοχών στην αγορά, είτε αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής είτε παραμονή σε αναμονή, επιλογή που όμως ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντική υποχρεωτική εξαγορά.

Στο μεταξύ, αργά το απόγευμα αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση ότι η Euronext έχει διασφαλίσει το 50% + 1 των μετοχών της ΕΧΑΕ. Η πρόωρη διαρροή της πληροφορίας την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε σημαντική κινητικότητα, με αρκετά αμοιβαία κεφάλαια να προχωρούν σε πωλήσεις ακόμη και με discount. Παρά ταύτα, η ολοκλήρωση του deal δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς το free float παραμένει υψηλό και απαιτείται περαιτέρω συγκέντρωση ποσοστών για να κλειδώσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Aργά το απόγευμα αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση ότι η Euronext έχει διασφαλίσει το 50% + 1 των μετοχών της ΕΧΑΕ

Τι σημαίνει η αναλογία 20 ΕΧΑΕ προς 1 Euronext

Η Euronext προσφέρει αναλογία 20 μετοχές ΕΧΑΕ προς 1 μετοχή Euronext, με την τελευταία να αποτιμάται σήμερα στα 126,70 ευρώ. Η αναλογία αυτή μεταφράζεται σε 6,33 ευρώ ανά μετοχή ΕΧΑΕ, τιμή υψηλότερη από τα περίπου 6 ευρώ στα οποία κινείται η μετοχή στο ταμπλό.

Όσοι δεν αποδεχθούν την πρόταση και δεν πουλήσουν στην αγορά, κινδυνεύουν σε περίπτωση ενεργοποίησης του μηχανισμού squeeze-out να αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ, δηλαδή περίπου 7% χαμηλότερα από την τρέχουσα αποτίμηση της δημόσιας πρότασης.

Προς διαγραφή από το ταμπλό η ΕΧΑΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το ποσοστό της Euronext είχε ήδη φθάσει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σε επίπεδα περίπου 60%, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιτάχυνσης του σχεδίου πλήρους εξαγοράς της ΕΧΑΕ. Η απόκτηση τέτοιου ποσοστού θεωρείται επαρκές, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και να ολοκληρωθούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Άλλωστε, μπορεί η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η διαγραφή των μετοχών μιας εισηγμένης μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο εφόσον προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ωστόσο, η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα εισάγει σημαντική εξαίρεση. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται εάν, λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, οι μέτοχοι λάβουν ως αντάλλαγμα μετοχές εισηγμένες σε άλλη οργανωμένη αγορά της ΕΕ ή στη ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13 Νοεμβρίου έδωσε και fit & proper στη Euronext N.V. ως υποψήφιο αποκτώντα των έμμεσων συμμετοχών σε τρεις θυγατρικές της ΕΧΑΕ. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο των θεσμικών εγκρίσεων και επιτρέπει στην Euronext να προχωρήσει απρόσκοπτα προς ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Το επόμενο ορόσημο

Αν η Euronext καταφέρει να υπερβεί το 90% μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, τότε ενεργοποιείται αυτομάτως η διαδικασία squeeze-out, που οδηγεί σε πλήρη εξαγορά των υπολοίπων μετόχων. Εντούτοις, είναι ακόμη αβέβαιο εάν το έχει αυτό το ποσοστό. Επομένως, η επιλογή της Euronext είναι να ορίσει επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό αποδοχής της εξόδου από το ταμπλό με “50%+1” των παρόντων μετόχων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πληροφορίες του OT αναφέρουν ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποχρεωτική εξαγορά θα γίνει στα 5,98 ευρώ ανά μετοχή, σημαντικά χαμηλότερα από την αξία της τρέχουσας προσφοράς.

Το επίσημο χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία της δημόσιας πρότασης ακολουθεί ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, με κρίσιμο ορόσημο τη σημερινή. Δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, η Euronext θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, καθορίζοντας έτσι το ποσοστό που θα έχει συγκεντρώσει και ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα στην ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Εφόσον μέχρι τότε έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετοχών και έχουν ολοκληρωθεί οι κανονιστικές εγκρίσεις για την αλλαγή ελέγχου, στις 24 Νοεμβρίου 2025 θα καταχωριστεί η μεταβίβαση των μετοχών στους λογαριασμούς της Euronext και θα παραδοθούν οι μετοχές του ανταλλάγματος στους μετόχους που αποδέχτηκαν την πρόταση. Αμέσως μετά, οι μετοχές αυτές θα εισαχθούν και θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις αγορές της Euronext στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα και το Παρίσι, ολοκληρώνοντας την τεχνική πλευρά της μετάβασης.

Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη; Οι «ευάλωτες ομάδες» [γράφημα]
AGRO

Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη [γράφημα]

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των ευρωπαίων αγροτών – Πού στρέφεται η ΚΑΠ της επόμενης περιόδου

Ανθή Γεωργίου
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός
Economy

Ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει: Τα νοικοκυριά εξαντλούν τις καταθέσεις

Πόσο υποχώρησαν οι προθεσμιακές καταθέσεις - Τι συμβαίνει με τους μισθούς

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Zalando, Vinted, Notino: Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα
Business

Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα

Πλατφόρμες από το εξωτερικό, όπως οι Zalando Vinted Notino, βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την Black Friday αλλά και την Cyber Monday

Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Χριστούγεννα: Πόσο πωλούνται τα αγαπημένα γλυκά των εορτών
Τρόφιμα – ποτά

Πόσο πωλούνται τα γλυκά των Χριστουγέννων

Πώς διαμορφώνονται φέτος οι τιμές των δημοφιλέστερων παραδοσιακών γλυκών της εορταστικής περιόδου

Μαρία Σιδέρη
Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Λιμάνια

Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι πενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Economy

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά - Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ

ΕΕ: H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
Κόσμος

H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωπαίοι στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ

Πρώην υπάλληλοι της υπηρεσίας DOGE (Department of Government Efficiency) αναλαμβάνουν νέους ρόλους στη διοίκηση

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Κοινωνία

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060

Το δημογραφικό, η μεγάλη πρόκληση - Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων

Στράτος Ιωακείμ
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την Black Friday αλλά και την Cyber Monday

Ασανσέρ: Στο «αέρα» η διαδικασία – Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Economy

Χιλιάδες ασανσέρ «στον αέρα» - Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα

Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;
World

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;

ΕΕ και ΗΠΑ επανεκκινούν τις εμπορικές συνομιλίες, καθώς παραμένουν τα σημεία τριβής στη συμφωνία για τους δασμούς του Ιουλίου

Φον ντερ Λάιεν: Οι θέσεις της Ενωσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος

Η ΕΕ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Το μήνυμα Φον ντερ Λάιεν

Ειδική αναφορά στο ζήτημα των απαχθέντων παιδιών που βρίσκονται στη Ρωσία, έκανε η Φον ντερ Λάιεν

