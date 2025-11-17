Euronext: Οι κρίσιμες αποφάσεις για τους μετόχους της ΕΧΑΕ – Πέφτει η αυλαία της δημόσιας πρότασης

Στη σημαντικότερη ημέρα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ εισέρχεται σήμερα η αγορά, με τη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών να αποτελεί την τελευταία δυνατότητα για τους μετόχους να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στη μεγαλύτερη εξαγορά της χρονιάς. Με τη διαδικασία να φτάνει στο τέλος της, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον απολύτως σαφείς, είτε πώληση των μετοχών στην αγορά, είτε αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής είτε παραμονή σε αναμονή, επιλογή που όμως ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντική υποχρεωτική εξαγορά.

Στο μεταξύ, αργά το απόγευμα αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση ότι η Euronext έχει διασφαλίσει το 50% + 1 των μετοχών της ΕΧΑΕ. Η πρόωρη διαρροή της πληροφορίας την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε σημαντική κινητικότητα, με αρκετά αμοιβαία κεφάλαια να προχωρούν σε πωλήσεις ακόμη και με discount. Παρά ταύτα, η ολοκλήρωση του deal δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς το free float παραμένει υψηλό και απαιτείται περαιτέρω συγκέντρωση ποσοστών για να κλειδώσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Τι σημαίνει η αναλογία 20 ΕΧΑΕ προς 1 Euronext

Η Euronext προσφέρει αναλογία 20 μετοχές ΕΧΑΕ προς 1 μετοχή Euronext, με την τελευταία να αποτιμάται σήμερα στα 126,70 ευρώ. Η αναλογία αυτή μεταφράζεται σε 6,33 ευρώ ανά μετοχή ΕΧΑΕ, τιμή υψηλότερη από τα περίπου 6 ευρώ στα οποία κινείται η μετοχή στο ταμπλό.

Όσοι δεν αποδεχθούν την πρόταση και δεν πουλήσουν στην αγορά, κινδυνεύουν σε περίπτωση ενεργοποίησης του μηχανισμού squeeze-out να αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ, δηλαδή περίπου 7% χαμηλότερα από την τρέχουσα αποτίμηση της δημόσιας πρότασης.

Προς διαγραφή από το ταμπλό η ΕΧΑΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το ποσοστό της Euronext είχε ήδη φθάσει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σε επίπεδα περίπου 60%, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιτάχυνσης του σχεδίου πλήρους εξαγοράς της ΕΧΑΕ. Η απόκτηση τέτοιου ποσοστού θεωρείται επαρκές, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και να ολοκληρωθούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Άλλωστε, μπορεί η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η διαγραφή των μετοχών μιας εισηγμένης μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο εφόσον προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ωστόσο, η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα εισάγει σημαντική εξαίρεση. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται εάν, λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, οι μέτοχοι λάβουν ως αντάλλαγμα μετοχές εισηγμένες σε άλλη οργανωμένη αγορά της ΕΕ ή στη ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13 Νοεμβρίου έδωσε και fit & proper στη Euronext N.V. ως υποψήφιο αποκτώντα των έμμεσων συμμετοχών σε τρεις θυγατρικές της ΕΧΑΕ. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο των θεσμικών εγκρίσεων και επιτρέπει στην Euronext να προχωρήσει απρόσκοπτα προς ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Το επόμενο ορόσημο

Αν η Euronext καταφέρει να υπερβεί το 90% μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, τότε ενεργοποιείται αυτομάτως η διαδικασία squeeze-out, που οδηγεί σε πλήρη εξαγορά των υπολοίπων μετόχων. Εντούτοις, είναι ακόμη αβέβαιο εάν το έχει αυτό το ποσοστό. Επομένως, η επιλογή της Euronext είναι να ορίσει επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό αποδοχής της εξόδου από το ταμπλό με “50%+1” των παρόντων μετόχων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πληροφορίες του OT αναφέρουν ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποχρεωτική εξαγορά θα γίνει στα 5,98 ευρώ ανά μετοχή, σημαντικά χαμηλότερα από την αξία της τρέχουσας προσφοράς.

Το επίσημο χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία της δημόσιας πρότασης ακολουθεί ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, με κρίσιμο ορόσημο τη σημερινή. Δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, η Euronext θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, καθορίζοντας έτσι το ποσοστό που θα έχει συγκεντρώσει και ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα στην ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Εφόσον μέχρι τότε έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετοχών και έχουν ολοκληρωθεί οι κανονιστικές εγκρίσεις για την αλλαγή ελέγχου, στις 24 Νοεμβρίου 2025 θα καταχωριστεί η μεταβίβαση των μετοχών στους λογαριασμούς της Euronext και θα παραδοθούν οι μετοχές του ανταλλάγματος στους μετόχους που αποδέχτηκαν την πρόταση. Αμέσως μετά, οι μετοχές αυτές θα εισαχθούν και θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις αγορές της Euronext στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα και το Παρίσι, ολοκληρώνοντας την τεχνική πλευρά της μετάβασης.