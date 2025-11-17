ΤREK Development: Έναρξη διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαπολύζος και η Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΤREK Development Μελίνα Λαζαροπούλου κήρυξαν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου

Business 17.11.2025, 16:25
ΤREK Development: Έναρξη διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
Newsroom

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, συνεργάτες και στελέχη της TREK Development με αφορμή την ένταξη της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παπαπολύζος και η Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας κυρία Μελίνα Λαζαροπούλου κήρυξαν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

«Η εισαγωγή της ΤREK Development στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή της πορεία. Η ένταξη στην Εναλλακτική Αγορά προσφέρει στην εταιρεία πρόσβαση σε ένα χρηματιστηριακό περιβάλλον, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων. Επιπλέον, η είσοδος της TREK Development στην ΕΝ.Α. αποτελεί αναγνώριση της επαγγελματικής της συνέπειας και των προοπτικών ανάπτυξής της» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΤREK Development κ. Κωνσταντίνος Παπαπολύζος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά αλλά και η ευθύνη την σημερινή ημέρα. Θα εκτελέσουμε το επενδυτικό μας πλάνο για την επόμενη διετία με όση βεβαιότητα μπορούμε να έχουμε, αλλά με απόλυτη βεβαιότητα σε ότι αφορά τον σεβασμό και την προστασία της επένδυσης στην TREK και του τελευταίου μετόχου μας. Ευχαριστώ την Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ομάδα εισαγωγών και βεβαίως τους πέντε θεσμικούς επενδυτές που μας εμπιστεύτηκαν, όπως και κάθε αρχικό, μικρό ή μεγάλο μέτοχο που συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου. 30 χρόνια και δεν είναι αρκετά, τώρα ξεκινάμε!».

