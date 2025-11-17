ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ.

Τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου και ενός νέου αντλιοστασίου

Αποθήκευση Ενέργειας 17.11.2025, 09:10
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ.
Newsroom

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την UKRHYDROENERGO για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του ΟΤ.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας.

Τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Η συμφωνία αξιοποιεί τον καίριο ρόλο της UKRHYDROENERGO, ως της μεγαλύτερης ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας στον τομέα των υδροηλεκτρικών, καθώς και την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία της ΤΕΡΝΑ, του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου στην Ελλάδα, στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης.

Τα δύο μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν στενή και ολοκληρωμένη συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ασφάλειας του ηλεκτρικού της συστήματος μέσω της υλοποίησης σύγχρονων, στρατηγικής σημασίας υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών επενδύσεων.

Με την εν λόγω συμφωνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τη μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία που υπεγράφη προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Τα δύο παραπάνω έργα, που βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία, είναι εκείνα που θα υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU, ενώ εξετάζονται παράλληλα και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα της χώρας.

Στρατηγική σημασία

  • Η Ukrhydroenergo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και ανήκει κατά 100% στο κράτος.
  • Η ΤΕΡΝΑ, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης. Σήμερα υλοποιεί το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα.
  • Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει στην Ουκρανία η ΤΕΡΝΑ, θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.
  • Τα έργα αναμένεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.τλ.), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Ποια είναι η Ukrhydroenergo

H Ukrhydroenergo ιδρύθηκε το 1994 και ανήκει στις 15 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Διαθέτει 10 υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο.

H εταιρεία έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το 2014, υλοποιεί συμβάσεις με την ΕΤΕπ που εστιάζουν στην ανακατασκευή και αναβάθμιση υδροηλεκτρικών μονάδων.

Η Ukrhydroenergo διαθέτει χαρτοφυλάκιο με 10 υδροηλεκτρικές μονάδες στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο και απασχολεί 3.200 εργαζόμενους. Πρόκειται, σύμφωνα με τα όσα αναγράφει στην ιστοσελίδα της για μίας από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες με την υψηλότερη συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά
Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Αποθήκευση Ενέργειας
Ηλεκτροκίνηση: Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί
Ηλεκτροκίνηση

Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί

Γιατί μετά τους υψηλούς δασμούς στα EV, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στα plug-in

COP30: Συμφωνία για την ενίσχυση των σχεδίων για το κλίμα
Κλιματική αλλαγή

COP30: Συμφωνία για την ενίσχυση των σχεδίων για το κλίμα

Το διαφαινόμενο χάσμα μεταξύ του τι είναι απαραίτητο και αυτού που οι χώρες κάνουν στην πραγματικότητα ή δεσμεύονται να επιδιώξουν

COP30: Σε αδιέξοδο η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα
Κλιματική αλλαγή

COP30: Σε αδιέξοδο η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα

Η έκβαση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στη Βραζιλία κρέμεται από μία κλωστή

Schneider Electric: Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση
Τεχνολογία

Schneider Electric: Πώς τα κράτη θα γίνουν ανεξάρτητα ενεργειακά

Στο πλαίσιο του Innovation Summit της Schneider Electric, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ανέλυσαν πώς οι χώρες μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία

Γιώργος Πολύζος
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη
Business

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Η Motor Oil επενδύει 4 δισ. ευρώ έως το 2030 – Το deal Ήρων – nrg, οι ΑΠΕ, τα καύσιμα και η κυκλική οικονομία – Πιάνει λιμάνι και το FSRU

Χρήστος Κολώνας
Αιολική ενέργεια: Ανάγκη για εφαρμογή της νομοθεσίας και άρση των διοικητικών εμποδίων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

ΕΛΕΤΑΕΝ για αιολική ενέργεια: Η γραφειοκρατία φρενάρει την ανάπτυξη

Οι προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή τη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ

Ανακύκλωση: Ουραγός η Ελλάδα στην ΕΕ, στα ίδια ποσοστά 2 χρόνια
Ανακύκλωση

Ουραγός η Ελλάδα στην ανακύκλωση, στα ίδια ποσοστά 2 χρόνια

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το «ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών» το 2024

Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο