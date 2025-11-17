Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – Ταξιδεύοντας με… ασφάλεια

Η ΕΚΑΑ είναι μια δωρεάν κάρτα, την οποία εκδίδει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης της κάθε χώρας

Υγεία 17.11.2025, 15:00
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – Ταξιδεύοντας με… ασφάλεια
Newsroom

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ είναι η ύπαρξη ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας.

Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, πατώντας τον σύνδεσμο «Είσοδος στην υπηρεσία» στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας (με χρήση κωδικών Taxisnet άμεσα ασφαλισμένου) ή μέσω του gov.gr.

Τι είναι η ΕΚΚΑ

Η ΕΚΑΑ είναι μια δωρεάν κάρτα, την οποία εκδίδει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης της κάθε χώρας. Παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα σε διασυνοριακή περίθαλψη, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή διαχείρισης χρόνιων πάθησεων κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή προσωρινής διαμονής σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η χρήση της ΕΚΑΑ βασίζεται σε μια διακριτική συμφωνία μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρα αναγνωρίζει και αποδέχεται την κάρτα, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους να λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους πολίτες της χώρας υποδοχής.

Ποιες υπηρεσίες καλύπτει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας;

Η ΕΚΑΑ καλύπτει:

  • Επείγοντα περιστατικά και ατυχήματα
  • Απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη για χρόνιες παθήσεις ή υφιστάμενες καταστάσεις
  • Φαρμακευτική αγωγή που είναι απαραίτητη για τη διάρκεια του ταξιδιού
  • Μαιευτική φροντίδα, σε περίπτωση που απαιτείται επείγουσα ιατρική παρέμβαση
  • Υπηρεσίες δημόσιου συστήματος υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας όπου βρίσκεστε

Δεν καλύπτει:

  • Ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή υπηρεσίες εκτός δημόσιου συστήματος
  • Προγραμματισμένες θεραπείες (π.χ. προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις)
  • Ταξιδιωτική ασφάλιση (π.χ. ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας)
  • Επαναπατρισμό σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού
  • Προσοχή: Αν επισκεφθείτε έναν ιδιωτικό γιατρό ή νοσοκομείο, η ΕΚΑΑ δεν θα καλύψει τα έξοδα.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας παρέχει πρόσβαση σε δημόσιες δομές υγείας όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ, αλλά δεν αντικαθιστά μια πλήρη ασφάλεια υγείας. Αν θέλετε πλήρη κάλυψη, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια νοσοκομεία, μπορείτε να επιλέξετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας υγείας.

Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας;

Δικαίωμα απόκτησης έχουν:

  • Όλοι οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ
  • Φοιτητές που σπουδάζουν σε χώρα της ΕΕ
  • Συνταξιούχοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό
  • Προστατευόμενα μέλη οικογένειας (παιδιά, σύζυγοι)

Διαδικασία Έκδοσης της ΕΚΑΑ στην Ελλάδα

Η αίτηση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας είναι εντελώς δωρεάν και μπορεί να γίνει:

  •  Ηλεκτρονικά στο gov.gr (πατήστε εδώ)
  •  Δια ζώσης σε οποιοδήποτε τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ

Χρόνος έκδοσης: Συνήθως χρειάζονται λίγες ημέρες για να εκδοθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Αν δεν προλαβαίνετε να την αποκτήσετε πριν το ταξίδι, μπορείτε να ζητήσετε προσωρινό πιστοποιητικό ισοδύναμης ισχύος.

Πώς λειτουργεί και πώς χρησιμοποιείται η ΕΚΑΑ;

Η χρήση της ΕΚΑΑ είναι απλή και άμεση. Όταν βρίσκεστε σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα και χρειαστείτε ιατρική φροντίδα:

  • Πηγαίνετε σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο που είναι ενταγμένο στο εθνικό σύστημα υγείας.
  • Δείχνετε την ΕΚΑΑ μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.
  • Ο γιατρός ή το νοσοκομείο ελέγχει τη γνησιότητα της κάρτας και σας παρέχει την απαραίτητη περίθαλψη.
  • Αν υπάρχει συμμετοχή ασθενή στη χώρα υποδοχής (π.χ. ποσοστό πληρωμής φαρμάκων), θα ισχύσει και για εσάς.
  • Δεν απαιτείται προκαταβολή ή αποζημίωση, καθώς τα έξοδα καλύπτονται από το ασφαλιστικό ταμείο της χώρας σας.

