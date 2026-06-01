Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν–ΗΠΑ επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα

Markets 01.06.2026, 19:15
Με απώλειες έκλεισαν τελικά σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς έγινε γνωστό ότι το Ιράν τερμάτισε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καθιστώντας όλο και πιο εύθραυστη την εκεχειρία μεταξύ των δύο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,89% στις 620 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,68% στις 10.338 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,44% στις 24.994 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,45% στις 8.146 μονάδες.

Το απόγευμα της Δευτέρας, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το ιρανικό κράτος, μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης «σταματά την ανταλλαγή μηνυμάτων» με τις ΗΠΑ, μέσω διαμεσολαβητών, μετά τη νεότερη ισραηλινή προέλαση στον Λίβανο. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα αποκλείσει πλέον «πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 6%.

Υπενθυμίζεται, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να «επεκτείνουν την επιχείρηση» στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία», ενώ επιτέθηκε στους «Dumocrats (χαζο-Δημοκρατικούς) και σε διάφορους φαινομενικά μη πατριώτες Ρεπουμπλικανούς» επειδή «γκρινιάζουν αρνητικά» σε πρωτοφανή επίπεδα. «Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα εξελιχθούν καλά στο τέλος — πάντα έτσι γίνεται!», πρόσθεσε.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους EasyJet απάντησε σήμερα στις φήμες περί επικείμενης πρότασης εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει καμία τέτοια προσέγγιση, αλλά θα εξέταζε οποιαδήποτε πρόταση εφόσον αυτή υποβληθεί.

Η μετοχή της EasyJet έκλεισε με άνοδο 10%. Η εταιρεία, η οποία χαρακτήρισε τον πιθανό χρόνο υποβολής πρότασης από την Castlelake ως «ιδιαίτερα ευκαιριακό», έχει δει την τιμή της μετοχής της να υποχωρεί περισσότερο από 40% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,7% τον Μάιο, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατοικιών Nationwide που δημοσιεύθηκε σήμερα. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,6% σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ενώ η μέση τιμή κατοικίας στη χώρα διαμορφώθηκε στις 278.024 λίρες, ελαφρώς χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο στη Γερμανία μειώθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis. Σε ονομαστικούς όρους, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση, προσαρμοσμένα για εποχικές και ημερολογιακές διακυμάνσεις, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,3% σε πραγματικούς όρους, ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Απρίλιο, έναντι 6,2% τον Μάρτιο και 6,2% τον Απρίλιο του 2025. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη στο 6,0%, τόσο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα όσο και σε ετήσια βάση.

Τέλος, η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη επιβραδύνθηκε τον Μάιο, καθώς ο δείκτης PMI Μεταποίησης υποχώρησε από το 52,2 του Απριλίου στο 51,6, που αποτελεί χαμηλό δύο μηνών, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global. Παράλληλα, ο δείκτης παραγωγής της μεταποίησης (Manufacturing PMI Output Index) υποχώρησε από το 52,3 του Απριλίου στο 51,3, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

