Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 90.000 δολ. για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες

Κάτω από τα 90.000 δ0λάρια υποχώρησε το Bitcoin, επεκτείνοντας μία μηνιαία πτώση που έχει ήδη διαγράψει τα κέρδη του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος για το 2025 και κλόνισε το κλίμα σε ολόκληρο τον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το μεγαλύτερο token υποχώρησε έως και 2% στις ασιατικές συναλλαγές την Τρίτη, διευρύνοντας την πτώση του από το ρεκόρ των άνω των 126.000 δολαρίων που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου. Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά κάτω από αυτό το όριο — τελικά υποχώρησε στα 74.400 δολάρια τον Απρίλιο — αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως με το αρχικό του σχέδιο για δασμούς.

Η αντιστροφή της τάσης έρχεται εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών αντιξοοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων ανησυχιών για την πολιτική επιτοκίων και των εκτεταμένων αποτιμήσεων στις κερδοσκοπικές αγορές.

Καταλύτης για το Bitcoin οι αποφάσεις της Fed

Καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και οι χρηματιστηριακές αγορές υποχωρούν από τα πρόσφατα υψηλά τους, η όρεξη για ρίσκο έχει μειωθεί, αφήνοντας το Bitcoin ευάλωτο σε περαιτέρω πτωτική πορεία.

«Με την πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων της Fed να είναι κάτω από το 50% τώρα, οι αγορές κρυπτονομισμάτων συνεχίζουν να υποχωρούν μετά την απώλεια του σημαντικού επιπέδου των 100.000 BTC», εξηγεί στο Bloomberg ο Shiliang Tang, διευθύνων σύμβουλος της Monarq Asset Management.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων δυσκολεύεται να βρει στήριξη μετά από μια μαζική ρευστοποίηση στις αρχές Οκτωβρίου που πυροδότησε ρευστοποιήσεις άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξαφάνισε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αγοραία αξία token. Ενώ μια ομάδα θεσμικών κατόχων έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρήσει τη θέση της, η συμμετοχή στο λιανικό εμπόριο και οι αγορές dip-buying έχουν μειωθεί, ιδίως μεταξύ των κερδοσκοπικών altcoins.

Τα ομόλογα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων —εισηγμένες εταιρείες όπως η Strategy Inc. του Michael Saylor , η οποία συγκέντρωσε κρυπτονομίσματα νωρίτερα φέτος— βρίσκονται τώρα υπό πίεση, με ορισμένες να αναγκάζονται να επανεκτιμήσουν τις θέσεις τους καθώς οι τιμές των tokens πέφτουν κάτω από τα βασικά επίπεδα συσσώρευσης.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης στοιχηματίζουν σε μεγαλύτερες απώλειες, με τη ζήτηση για προστασία από τις πτώσεις στις τιμές των 85.000 και 80.000 δολαρίων να κυριαρχεί στις πρόσφατες ροές.