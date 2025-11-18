Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 90.000 δολ. για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες

Διευρύνονται οι απώλειες για το Bitcoin - Τι δείχνουν οι κινήσεις των short-sellers

Kρυπτονομίσματα 18.11.2025, 07:18
Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 90.000 δολ. για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες
Newsroom

Κάτω από τα 90.000 δ0λάρια υποχώρησε το Bitcoin, επεκτείνοντας μία μηνιαία πτώση που έχει ήδη διαγράψει τα κέρδη του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος για το 2025 και κλόνισε το κλίμα σε ολόκληρο τον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το μεγαλύτερο token υποχώρησε έως και 2% στις ασιατικές συναλλαγές την Τρίτη, διευρύνοντας την πτώση του από το ρεκόρ των άνω των 126.000 δολαρίων που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου. Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά κάτω από αυτό το όριο — τελικά υποχώρησε στα 74.400 δολάρια τον Απρίλιο — αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως με το αρχικό του σχέδιο για δασμούς.

Η αντιστροφή της τάσης έρχεται εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών αντιξοοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων ανησυχιών για την πολιτική επιτοκίων και των εκτεταμένων αποτιμήσεων στις κερδοσκοπικές αγορές.

Καταλύτης για το Bitcoin οι αποφάσεις της Fed

Καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και οι χρηματιστηριακές αγορές υποχωρούν από τα πρόσφατα υψηλά τους, η όρεξη για ρίσκο έχει μειωθεί, αφήνοντας το Bitcoin ευάλωτο σε περαιτέρω πτωτική πορεία.

«Με την πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων της Fed να είναι κάτω από το 50% τώρα, οι αγορές κρυπτονομισμάτων συνεχίζουν να υποχωρούν μετά την απώλεια του σημαντικού επιπέδου των 100.000 BTC», εξηγεί στο Bloomberg ο Shiliang Tang, διευθύνων σύμβουλος της Monarq Asset Management.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων δυσκολεύεται να βρει στήριξη μετά από μια μαζική ρευστοποίηση στις αρχές Οκτωβρίου που πυροδότησε ρευστοποιήσεις άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξαφάνισε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αγοραία αξία token. Ενώ μια ομάδα θεσμικών κατόχων έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρήσει τη θέση της, η συμμετοχή στο λιανικό εμπόριο και οι αγορές dip-buying έχουν μειωθεί, ιδίως μεταξύ των κερδοσκοπικών altcoins.

Τα ομόλογα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων —εισηγμένες εταιρείες όπως η Strategy Inc. του Michael Saylor , η οποία συγκέντρωσε κρυπτονομίσματα νωρίτερα φέτος— βρίσκονται τώρα υπό πίεση, με ορισμένες να αναγκάζονται να επανεκτιμήσουν τις θέσεις τους καθώς οι τιμές των tokens πέφτουν κάτω από τα βασικά επίπεδα συσσώρευσης.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης στοιχηματίζουν σε μεγαλύτερες απώλειες, με τη ζήτηση για προστασία από τις πτώσεις στις τιμές των 85.000 και 80.000 δολαρίων να κυριαρχεί στις πρόσφατες ροές.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία – Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για νέο hub
World

DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία – Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για νέο hub
Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ
Αγορά: Πότε θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Economy

Πότε κάνει πρεμιέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες
Economy

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες
Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον
Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία
Κόσμος

Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη; Οι «ευάλωτες ομάδες» [γράφημα]
AGRO

Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη [γράφημα]

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των ευρωπαίων αγροτών – Πού στρέφεται η ΚΑΠ της επόμενης περιόδου

Ανθή Γεωργίου
Ηλεκτροκίνηση: Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί
Ηλεκτροκίνηση

Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί

Γιατί μετά τους υψηλούς δασμούς στα EV, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στα plug-in

Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης
Business

Πότε η ΔΕΗ βάζει στην πρίζα... τις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

Δύο μονάδες 50 MW στην περιοχή της Κοζάνης μπαίνουν σε λειτουργία μέσα στο 2025, ενώ η τρίτη στο Αμύνταιο  θα μπει στην πρίζα το 2026

Μάχη Τράτσα
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα λυθεί ο γρίφος – Η πρόταση των δανειοληπτών
Economy

Το θρίλερ του ελβετικού φράγκου - Στην αντεπίθεση οι δανειολήπτες

Κατάθεση μελέτης για το ελβετικό φράγκο ενόψει της δίκης στον Άρειο Πάγο - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Ανδρομάχη Παύλου
Unilever: Τρεις ιστορικές μάρκες υπό πώληση – Tο μεγάλο στοίχημα της Unilever
World

Πωλούνται τρεις ιστορικές μάρκες της Unilever

Η Unilever εξετάζει την πώληση ιστορικών βρετανικών προϊόντων καθώς αναπροσαρμόζει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Kρυπτονομίσματα
Bitcoin: Η πτώση από το θρόνο – Τα crypto μετράνε τις απώλειες
Kρυπτονομίσματα
Upd: 14:58

Η πτώση του Bitcoin από το θρόνο - Τα crypto μετράνε τις απώλειες

Το Bitcoin οδεύει για την χειρότερη μηνιαία απόδοσή του από το 2022

Τζούλη Καλημέρη
Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό
Markets
Upd: 15:50

Τι πυροδοτεί το μαζικό sell off στις αγορές - Το σήμα του Bitcoin

Το bitcoin αποτελεί το βαρόμετρο διάθεσης ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Cryptο: Πώς χάθηκαν 1,2 τρισ. δολ. από την αγορά
Kρυπτονομίσματα

Πώς χάθηκαν 1,2 τρισ. δολ. από την αγορά των crypto

Τα ριψοκίνδυνα στοιχήματα γυρίζουν μπούμερανγκ - Οι εκτιμήσεις για την πορεία των crypto και η γοητεία της μόχλευσης που κατακλύζεις τους επενδυτές

Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 90.000 δολ. για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες
Kρυπτονομίσματα

Βουτιά στο Bitcoin - Κάτω από τα 90.000 δολ. μετά από 7 μήνες

Διευρύνονται οι απώλειες για το Bitcoin - Τι δείχνουν οι κινήσεις των short-sellers

Morgan Stanley: Ήρθε η «ώρα της συγκομιδής» για τα crypto
Kρυπτονομίσματα

Οι «4 εποχές» του Bitcoin - Ήρθε η «ώρα της συγκομιδής»

Ο Denny Galindo της Morgan Stanley παρομοιάζει τον κύκλο του Bitcoin με τις εποχές

Crypto: Κατάρρευση της αγοράς με απώλειες ενός τρισ. δολ. μέσα σε ένα μηνα
Kρυπτονομίσματα

Σε δίλημμα οι επενδυτές crypto μπροστά στην ξαφνική «διόρθωση» - Απώλειες 1 τρισ. δολ.

«Οι αγορές κρυπτονομισμάτων έχουν πλέον επίσημα διαγράψει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς από τις 6 Οκτωβρίου

Standard Chartered: Η πρόσφατη βουτιά θα εκτινάξει το Bitcoin στα 200.000 δολ.
Kρυπτονομίσματα

Ράλι μετά τα βουτιά για το Bitcoin βλέπει η Standard Chartered

H Standard Chartered τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για αγορά μετά την πρόσφατη πτώση

Latest News
DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία – Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για νέο hub
World

DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία – Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για νέο hub

Η Σαουδική Αραβία είναι πλέον η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της DHL στην ευρύτερη περιοχή

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Από αύριο, Δευτέρα, θα «δουν» οι συνταξιούχοι την νέα οικονομική ενίσχυση - Τα κριτήρια για το επίδομα

Αγορά: Πότε θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Economy

Πότε κάνει πρεμιέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Η νέα Αρχή που θα εποπτεύει την αγορά θα ενισχυθεί με 300 ελεγκτές και η διοίκησή της θα είναι πενταετούς θητείας

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες
Economy

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες

Τριπλή στήριξη στους κτηνοτρόφους για απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου, εισοδήματος και κόστος ζωοτροφών

Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον

Ποιος είναι ο στόχος του νέου τμήματος της Kering, «House of Dreams» - Οι στόχοι του de Meo και ο ανταγωνισμός

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία
Κόσμος

Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία

Ήδη οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συζήτησαν για το σχέδιο Τραμπ στο περιθώριο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Παρασκευή Τσιβόλα
Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα

Σε 5.547.310 δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 2.755.486.523 ευρώ

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
World

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday

Τι οδηγεί στις διαμαρτυρίες στη Zara σε επτά ευρωπαϊκές χώρες - Τα αιτήματα των εργαζομένων

Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Meta: Γιατί απέκρυψε την αλήθεια για το αποτύπωμα των προϊόντων της στην ψυχική υγεία
World

Τα ήξερε όλα - Η Meta για την ψυχική υγεία των χρηστών

Τι έδειξε η έρευνα της Meta για τους εφήβους - Τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και οι κατηγορίες

Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Booking: Πάνω από 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι στρέφονται νομικά κατά της εταιρείας
Τουρισμός

Πάνω από 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι πάνε την Booking στα δικαστήρια

Μεγαλώνει το μέτωπο κατά της Booking - Συνολικά 15.000 Ευρωπαίοι ξενοδόχοι διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Ηλεκτροκίνηση: Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί
Ηλεκτροκίνηση

Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί

Γιατί μετά τους υψηλούς δασμούς στα EV, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στα plug-in

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια
Ηλεκτρισμός

Η ακριβή ενέργεια και ο γερμανικός «μπαζούκας»

Οι υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα πλήττουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη

Ναταλία Δανδόλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο