Stablecoins: Πιθανή κατάρρευσή τους θα ωθούσε την ΕΚΤ να επανεξετάσει τα επιτόκια

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Ολλανδίας λέει ότι τα ψηφιακά tokens που συνδέονται με δολάρια θα μπορούσαν να γίνουν «συστημικά σημαντικά»

Crypto 17.11.2025, 23:55
Εάν μια μαζική καταβολή stablecoins  προκαλέσει σοκ στην οικονομία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να αναγκαστεί να προσαρμόσει τη νομισματική πολιτική της, δήλωσε κορυφαίος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ στους Financial Times.

«Εάν τα σταθερά κρυπτονομίσματα στις ΗΠΑ αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται… θα γίνουν συστημικά σημαντικά σε κάποιο σημείο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Όλαφ Σλάιπεν, προσθέτοντας ότι τα ψηφιακά tokens θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την οικονομία και τον πληθωρισμό στην Ευρώπη, οι οποίοι ενδεχομένως θα ανάγκαζαν την ΕΚΤ να παρέμβει.

Φέτος, ο όγκος των ψηφιακών tokens που παρακολουθούν νομίσματα όπως το δολάριο ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 48% σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέσπισε νέους κανόνες που ανοίγουν το δρόμο για την έκδοση stablecoins από τον ιδιωτικό τομέα. Πολλά υποστηρίζονται από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.

«Εάν τα σταθερά κρυπτονομίσματα δεν είναι τόσο σταθερά, θα μπορούσατε να καταλήξετε σε μια κατάσταση όπου τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πωληθούν γρήγορα», δήλωσε ο Σλάιπεν, ο οποίος είναι ένα από τα 26 μέλη της ΕΚΤ. Αυτό θα μπορούσε πρωτίστως να γυρίσει μπούμερανγκ στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και στην ευρύτερη οικονομία και τον πληθωρισμό, προειδοποίησε.

Ανησυχία από την απότομη άνοδο των stablecoins

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ΕΚΤ «πιθανώς θα πρέπει να επανεξετάσει τη νομισματική πολιτική», είπε, αλλά δεν ήταν σίγουρος αν θα χρειαζόταν μείωση ή αύξηση, προσθέτοντας ότι πρώτα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η προειδοποίηση του Σλάιπεν αντικατοπτρίζει  ανησυχίες μεταξύ των αξιωματούχων της ΕΚΤ για την άνοδο των σταθερών κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΚΤ το καλοκαίρι  που πέρασε επεσήμανε ότι η παγκόσμια άνοδος των σταθερών κρυπτονομισμάτων σε δολάρια ΗΠΑ θα μπορούσε να αφήσει την Ευρωζώνη αντιμέτωπη με παρόμοιες συνθήκες με τις αναδυόμενες οικονομίες, όπου η ευρεία χρήση του αμερικανικού νομίσματος μπορεί να εμποδίσει τις προσπάθειες των τοπικών υπευθύνων χάραξης πολιτικής να καθορίσουν τα επιτόκια ή να ελέγξουν την προσφορά χρήματος.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Ζαν Τιρόλ προειδοποίησε επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αναγκαστούν σε προγράμματα διάσωσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περίπτωση κατάρρευσης των tokens.

Ο Σλάιπεν αντικατέστησε τον Ιούλιο τον Κλάας Κνοτ στο τιμόνι της De Nederlandsche Bank. Ο Κνοτ θεωρείται πιθανός υποψήφιος για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ, ως πρόεδρος της ΕΚΤ, όταν λήξει η θητεία της τον Οκτώβριο του 2027.

Ο νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη έχει μετακινηθεί σε «ελαφρώς καλύτερη» θέση από τον Ιούνιο, όταν η Λαγκάρντ εξέφρασε για πρώτη φορά ότι η ΕΚΤ ήταν «σε καλή κατάσταση» – ένα συναίσθημα που έκτοτε επαναλαμβάνει συχνά.

Δεν διαφαίνεται μείωση των επιτοκίων

Ο Σλάιπεν υποστήριξε ότι η αβεβαιότητα για το εμπόριο έχει μειωθεί από τότε, ενώ η οικονομική ανάπτυξη στο μπλοκ διατηρείται καλύτερα από το αναμενόμενο. Ο πληθωρισμός ήταν επίσης σε γενικές γραμμές σύμφωνος με τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για 2%, σημείωσε. «Αν λάβετε υπόψη τις προβλέψεις μας, τις ευαισθησίες γύρω από αυτές τις προβλέψεις και τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από τον Σεπτέμβριο, τότε δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούν [τα επιτόκια]».

Μετά από οκτώ περικοπές τετάρτων της μονάδας που μείωσαν στο μισό το κόστος δανεισμού στο 2%, η ΕΚΤ διατήρησε το κόστος δανεισμού αμετάβλητο τους τελευταίους πέντε μήνες. Οι επενδυτές βλέπουν πλέον μόνο 25% πιθανότητα για μια ακόμη μείωση κατά 0,25% μέχρι το τέλος του 2026, όπως υποδηλώνουν οι τιμές των παραγώγων.

Ερωτηθείς αν συμμερίζεται την εκτίμηση του επιθετικού μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ, ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό «κλίνουν λίγο προς τα πάνω», ο Σλάιπεν είπε ότι πιστεύει ότι είναι ισορροπημένοι. Αν υπάρχει «υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας», αυτό θα απαιτήσει από την κεντρική τράπεζα να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις σε κάθε συνεδρίαση και με βάση δεδομένα.

Στην τελευταία τους πρόβλεψη τον Σεπτέμβριο, το προσωπικό της ΕΚΤ προέβλεψε έξι τρίμηνα πληθωρισμού κάτω του στόχου. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αξίζει μια νέα μείωση των επιτοκίων, υποστήριξε ο Σλάιπεν, καθώς η υποτίμηση οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και στο ισχυρό ευρώ, ενώ οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό παρέμειναν σταθερές.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να παρακολουθούν στενά εάν η εκτίμηση αποδειχθεί σωστή, σημειώνοντας ότι η αρχική άποψη της ΕΚΤ το 2022 ήταν ότι η αύξηση του πληθωρισμού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ήταν προσωρινή.

«Για μένα, είναι ένα μάθημα [από το 2022] ότι πρέπει να είσαι σε εγρήγορση και να αμφισβητείς συνεχώς εάν αυτό είναι προσωρινό και σε ποιο βαθμό επηρεάζει την οικονομία», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι «ένα σοκ μπορεί ταχύτατα να επηρεάσει την υπόλοιπη οικονομία».

