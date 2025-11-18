ATH.ENA GO: Νέα εποχή για το εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας

Η εποχή του χάρτινου εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών οδεύει προς το τέλος της, χάρη στη νέα ψηφιακή λύση που ακούει στο όνομα ATH.ENA GO. Η νέα εφαρμογή, διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android, φέρνει την διαχείριση των μετακινήσεων στα χέρια των επιβατών, απλοποιώντας την καθημερινότητά τους.

Αποθηκεύστε την κάρτα μετακινήσεων στο κινητό σας και χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς εύκολα και γρήγορα χωρίς την φυσική σας κάρτα

Μέσω της εφαρμογής επαναφορτίστε και αποθηκεύστε την κάρτα μετακινήσεων στο κινητό σας ώστε να την χρησιμοποιήσετε με άνεση στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι μετακινήσεις γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία

Εύκολη και άμεση αγορά/επαναφόρτιση της κάρτας σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή και όλες τις νέες λειτουργίες της. Κινηθείτε με άνεση, χωρίς την φυσική σας κάρτα, απλά με την χρήση του κινητού σας.

Δίνεται η δυνατότητα έκδοσης «Εικονικής Κάρτας ATH.ENA» για τους χρήστες κινητών Android που διαθέτουν τεχνολογία NFC. Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία μιας πλήρως ψηφιακής κάρτας. Στην πράξη, το ίδιο το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε κάρτα, επιτρέποντας στον χρήστη να περνά από τα μηχανήματα επικύρωσης. Αυτή η εικονική κάρτα μπορεί να εκδοθεί αρχικά ως ανώνυμη και στη συνέχεια να προσωποποιηθεί.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή και χρησιμοποιήστε την στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταχωρίστε την ATH.ENA κάρτα σας στην εφαρμογή ATH.ENA GO