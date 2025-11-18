Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ – Σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Αλέκος Φλαμπουράρης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα.

Τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο στην πλατεία Κουμουνδούρου, ήταν μέλος του μαθητικού κινήματος συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ίδρυσε τη δική του κατασκευαστική εταιρεία και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, συνελήφθη από τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Κατά τη Μεταπολίτευση συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού.

Εκλέχτηκε βουλευτής Α΄Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015.

Επανεκλέχτηκε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ίδιου κόμματος τον Ιούλιο του 2019.

Υπήρξε υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

