Erasmus: Το πρόγραμμα για Νέους Επιχειρηματίες

Αν μόλις ξεκινήσατε μια επιχείρηση ή σκοπεύετε να το κάνετε σύντομα, θα μπορούσατε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες .

Το πρόγραμμα – το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την ΕΕ – σας επιτρέπει να περάσετε κάποιο χρονικό διάστημα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ εργαζόμενοι για έναν έμπειρο επιχειρηματία και μαθαίνοντας από αυτόν. Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για πρόγραμμα ανταλλαγής και όχι για αμειβόμενη απασχόληση.

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε το κίνητρό σας και την ακλόνητη πρόθεσή σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση . Θα πρέπει να παρουσιάσετε μια στέρεη επιχειρηματική ιδέα, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου . Πρέπει επίσης να είστε σε θέση να συμπληρώσετε τα κεφάλαια του προγράμματος, όπως απαιτείται, για να καλύψετε τα έξοδα της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ακόμα κι αν έχετε ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί για λιγότερο από 3 χρόνια κατά τη στιγμή της αίτησης.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να διαμένετε σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες .

Διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ 1 και 6 μηνών . Συνιστάται η ολοκλήρωση της ανταλλαγής χωρίς διακοπή, αλλά είναι δυνατό να χωρίσετε τη διαμονή σας σε διάφορα μέρη, εφόσον ολοκληρώσετε εντός 12 μηνών από την έναρξη του προγράμματος.

Με ποιον να επικοινωνήσετε

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τοπικά σημεία επαφής (Ενδιάμεσος Οργανισμός – IO) . Θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία υποβολής αίτησης και ανταλλαγής και θα σας καταβάλουν την οικονομική σας υποστήριξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει IO στη χώρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν IO σε άλλη χώρα.

Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ

Θα λάβετε οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη των καθημερινών σας εξόδων διαβίωσης και των εξόδων ταξιδιού σας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Το ποσό που θα λάβετε ποικίλλει από χώρα σε χώρα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή αίτησης:

Το βιογραφικό σας σημείωμα

σας σημείωμα Η επιστολή παρακίνησης

Το επιχειρηματικό σας σχέδιο

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγγραφής για νέους επιχειρηματίες .

Φιλοξενώντας έναν νέο επιχειρηματία

Εάν είστε ένας επιτυχημένος και έμπειρος επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης, θα μπορούσατε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσετε έναν νέο επιχειρηματία . Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σας σε αυτό το πρόγραμμα με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα:

Η συνεργασία με έναν νέο επιχειρηματία με κίνητρο μπορεί να φέρει καινοτόμες απόψεις, νέες δεξιότητες και γνώσεις στην επιχείρησή σας.

Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να μάθετε για τις ξένες αγορές, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επέκταση των επιχειρηματικών σας ευκαιριών και στην εμπλοκή σας σε διασυνοριακές δραστηριότητες.

Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

Πώς να υποβάλετε αίτηση ως οικοδεσπότης

Τι χρειάζεστε για να συμμετάσχετε ως οικοδεσπότης στο πρόγραμμα

Πρέπει να είστε μόνιμος κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες.

κράτους μέλους της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες. Πρέπει να προσκομίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα (προσδιορίζοντας την επιχειρηματική σας εμπειρία – τουλάχιστον 3 χρόνια – και πληροφορίες για την τρέχουσα επιχείρησή σας).

(προσδιορίζοντας την επιχειρηματική σας εμπειρία – τουλάχιστον 3 χρόνια – και πληροφορίες για την τρέχουσα επιχείρησή σας). Πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε το κίνητρό σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το τι θα συνεπάγεται ο ρόλος σας στον οδηγό για επιχειρηματίες υποδοχής .