Κατανάλωση: Black Friday Cyber Monday και Travel Tuesday

H Black Friday, η οποία τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί και στη χώρα μας, αναμένεται και φέτος με προσδοκία να δώσει ανάσα στην αγορά.

Μία ημέρα μετά ακολουθεί η -όχι και τόσο γνωστή για τα ελληνικά δεδομένα- Small Business Saturday, που ωθεί τους καταναλωτές να επιλέγουν για τις αγορές τους μικρότερα τοπικά μαγαζιά. Για την ιστορία υπάρχει και η Γκρίζα Πέμπτη, που συμπίπτει με την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Aκολουθεί αρκετά σκωπτικά η «No Clever Name For It Sunday» (η Κυριακή χωρίς κάποιο έξυπνο όνομα) και μετά, ξημερώνει η Cyber Monday.

Η Cyber Monday λαμβάνει χώρα την Δευτέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πρωτοβουλία των λιανοπωλητών, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα έσοδα από πωλήσεις στο διαδίκτυο.

Ο όρος επινοήθηκε από την Έλεν Ντέιβις της Εθνικής Ομοσπονδία Λιανικής και τον Σκοτ Σίλβερμαν. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2005 σε δελτίο τύπου του Shop.org.

Η Cyber Monday έχει γίνει το διαδικτυακό ισοδύναμο της Black Friday και προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες

Και η «παράδοση» με τις ημέρες δεν σταματά εδώ

Μετά το πέρας της φρενίτιδας των αγορών ήρθε η ώρα να δώσουμε…(αν βέβαια έχει μείνει κάτι στις τσέπες μας -τέλος του μήνα γαρ…)

Η GivingTuesday, που συχνά διατυπώνεται με το hashtag #GivingTuesday είναι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαφημίζεται ως «παγκόσμιο κίνημα γενναιοδωρίας που απελευθερώνει τη δύναμη των ανθρώπων και των οργανώσεων να μεταμορφώσουν τις κοινότητές τους και τον κόσμο».

Το GivingTuesday ξεκίνησε ως μια απλή ιδέα το 2012: είναι μια μέρα που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν το καλό. Η πρωτοβουλία ήταν το πνευματικό τέκνο του Henry Timms στην 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη. Συνιδρυτής ήταν το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, με ισχυρή υποστήριξη από το BLK SHP (Black Sheep).

Ένα παρόμοιο concept παρουσιάστηκε επίσης το 2011 στη μη κερδοσκοπική Mary-Archie Theatre Company στο Σικάγο από τον τότε παραγωγό σκηνοθέτη Carlo Lorenzo Garcia, ο οποίος προέτρεψε τους αγοραστές μέσω της The Huffington Post να υιοθετήσουν μια διαφορετική προσέγγιση: να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς αφού είχαν τελειώσει τις αγορές τους στην Cyber ​​Monday.

Το GivingTuesday έχει λάβει υποστήριξη από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, το Craig Newmark Philanthropies, το Emerson Collective, το Fidelity Charitable, το Ίδρυμα Ford, την Ford Motor Company, την PayPal, και το Ίδρυμα William and Flora Hewlett.

Ή μήπως Travel Tuesday;

Κατά πολλούς η ημέρα μετά την Cuber Monday είναι Travel Tuesday, ή αλλιώς η ταξιδιωτική Τρίτη:μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στις καλύτερες ταξιδιωτικές ευκαιρίες στην αγορά.

Πρόκειται για μία ημέρα κατά την οποία πτήσεις , ξενοδοχεία , κρουαζιέρες και άλλα βλέπουν μειωμένες τιμές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η δημιουργία του Travel Tuesday αποδίδεται στην Hopper, μια ταξιδιωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια παγκοσμίως. Ενώ προσφέρθηκαν ειδικές ταξιδιωτικές προσφορές μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών πολύ πριν επινοηθεί ο όρος επίσημα το 2017, αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο μέρος του εκτεταμένου Σαββατοκύριακου της Μαύρης Παρασκευής για όσους αναζητούν στην αγορά πτήσεις και διαμονή σε ξενοδοχεία και όχι ηλεκτρονικά είδη και δώρα .

Το Travel Tuesday θα μπορούσε να θεωρηθεί το πιο πρόσφατο αγαπημένο παιδί της εμπορικότητας, αλλά το νέο ξεφάντωμα κρατήσεων για διακοπές αντιπροσωπεύει επίσης τις επιθυμίες των καταναλωτών να ξοδέψουν χρήματα σε εμπειρίες αντί για φυσικά αντικείμενα.

Και η Τετάρτη;

Το 2016 η Ring.com ίδρυσε την Εθνική Ημέρα Προστασίας Πακέτων στις ΗΠΑ, καλώντας τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να προστατεύσουν τις πολύτιμες αγορές τους, μετά την καταναλωτική φρενίτιδα των προηγούμενων ημερών. Η Εθνική Ημέρα Προστασίας Πακέτων ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες σπιτιού να παραμείνουν σε εγρήγορση και να προστατεύσουν τα σπίτια τους από την κλοπή δεμάτων, η οποία γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη κατά τη διάρκεια των εορτών.

Το Διαδίκτυο έχει διευκολύνει την εύρεση προσφορών και την αποστολή πακέτων απευθείας στα σπίτια μας. Αλλά αυτό διευκολύνει επίσης τους κλέφτες να αρπάζουν τις παραδόσεις μας απευθείας από τα κατώφλια μας. Η Cyber ​​Monday, ειδικότερα, είναι μια μεγάλη ημέρα αγορών μέσω διαδικτύου όπου οι περισσότερες αγορές αποστέλλονται απευθείας στο σπίτι του αγοραστή.

Με την έλευση της Μαύρης Παρασκευής και της Κυβερνο Δευτέρας, έγινε η ανάγκη για μια μέρα που θα ευαισθητοποιήσει για την κλοπή πακέτων και θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες σπιτιού να προστατευτούν από τους κλέφτες. Και κάπως έτσι, γεννήθηκε η Ημέρα Προστασίας Πακέτων.

Small Business Saturday

Η Small Business Saturday είναι μια αμερικανική «εορτή αγορών» που πραγματοποιείται το Σάββατο μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Small Business Saturday, ενθαρρύνει τους καταναλωτές να υποστηρίξουν τις τοπικές και μικρότερες επιχειρήσεις . Η πρώτη εκδήλωση δημιουργήθηκε από την American Express, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό National Trust for Historic Preservation , τον δήμαρχο της Βοστώνης Thomas M. Menino και τη Roslindale Village Main Street.

Hashtag

Το hashtag του Twitter #SmallBusinessSaturday υπήρχε από τις αρχές του 2010 και χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση μικρών επιχειρήσεων κάθε Σάββατο (όχι μόνο εκείνο το Σάββατο μεταξύ Black Friday και Cyber ​​Monday). Το hashtag χρησιμοποιείται με τρόπο παρόμοιο με το #FollowFriday για να τονίσει τις αγαπημένες τοπικές επιχειρήσεις.