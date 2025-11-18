Κατανάλωση: Black Friday Cyber Monday και Travel Tuesday

Όλες οι ημέρες της κατανάλωσης - Η αγοραστική φρενίτιδα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων

Business 18.11.2025, 11:00
Κατανάλωση: Black Friday Cyber Monday και Travel Tuesday
Ναταλία Δανδόλου

Black Friday, η οποία τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί και στη χώρα μας, αναμένεται και φέτος με προσδοκία να δώσει  ανάσα στην αγορά.

Μία ημέρα μετά ακολουθεί η -όχι και τόσο γνωστή για τα ελληνικά δεδομένα- Small Business Saturday, που ωθεί τους καταναλωτές να επιλέγουν για τις αγορές τους μικρότερα τοπικά μαγαζιά. Για την ιστορία υπάρχει και η Γκρίζα Πέμπτη, που συμπίπτει με την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Aκολουθεί αρκετά σκωπτικά η «No Clever Name For It Sunday» (η Κυριακή χωρίς κάποιο έξυπνο όνομα) και μετά, ξημερώνει η Cyber Monday.

Η Cyber Monday λαμβάνει χώρα την Δευτέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πρωτοβουλία των λιανοπωλητών, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα έσοδα από πωλήσεις στο διαδίκτυο.

Ο όρος επινοήθηκε από την Έλεν Ντέιβις της Εθνικής Ομοσπονδία Λιανικής και τον Σκοτ Σίλβερμαν. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2005 σε δελτίο τύπου του Shop.org.

Η Cyber Monday έχει γίνει το διαδικτυακό ισοδύναμο της Black Friday και προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες

Και η «παράδοση» με τις ημέρες δεν σταματά εδώ

Μετά το πέρας της φρενίτιδας των αγορών ήρθε η ώρα να δώσουμε…(αν βέβαια έχει μείνει κάτι στις τσέπες μας -τέλος του μήνα γαρ…)

Η GivingTuesday, που συχνά διατυπώνεται με το hashtag #GivingTuesday είναι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαφημίζεται ως «παγκόσμιο κίνημα γενναιοδωρίας που απελευθερώνει τη δύναμη των ανθρώπων και των οργανώσεων να μεταμορφώσουν τις κοινότητές τους και τον κόσμο».

Το GivingTuesday ξεκίνησε ως μια απλή ιδέα το 2012: είναι μια μέρα που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν το καλό. Η πρωτοβουλία ήταν το πνευματικό τέκνο του Henry Timms στην 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη. Συνιδρυτής ήταν το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, με ισχυρή υποστήριξη από το BLK SHP (Black Sheep).

Ένα παρόμοιο concept παρουσιάστηκε επίσης το 2011 στη μη κερδοσκοπική Mary-Archie Theatre Company στο Σικάγο από τον τότε παραγωγό σκηνοθέτη Carlo Lorenzo Garcia, ο οποίος προέτρεψε τους αγοραστές μέσω της The Huffington Post να υιοθετήσουν μια διαφορετική προσέγγιση: να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς αφού είχαν τελειώσει τις αγορές τους στην Cyber ​​Monday.

Το GivingTuesday έχει λάβει υποστήριξη από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, το Craig Newmark Philanthropies, το Emerson Collective, το Fidelity Charitable, το Ίδρυμα Ford, την Ford Motor Company, την PayPal, και το Ίδρυμα William and Flora Hewlett.

Ή μήπως Travel Tuesday;

Κατά πολλούς η ημέρα μετά την Cuber Monday είναι Travel Tuesday, ή αλλιώς η ταξιδιωτική Τρίτη:μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στις καλύτερες ταξιδιωτικές ευκαιρίες στην αγορά.

Πρόκειται για μία ημέρα κατά την οποία πτήσεις , ξενοδοχεία , κρουαζιέρες και άλλα βλέπουν μειωμένες τιμές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η δημιουργία του Travel Tuesday αποδίδεται στην Hopper, μια ταξιδιωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια παγκοσμίως. Ενώ προσφέρθηκαν ειδικές ταξιδιωτικές προσφορές μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών πολύ πριν επινοηθεί ο όρος επίσημα το 2017, αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο μέρος του εκτεταμένου Σαββατοκύριακου της Μαύρης Παρασκευής για όσους αναζητούν στην αγορά πτήσεις και διαμονή σε ξενοδοχεία και όχι ηλεκτρονικά είδη και δώρα .

Το Travel Tuesday θα μπορούσε να θεωρηθεί το πιο πρόσφατο αγαπημένο παιδί της εμπορικότητας, αλλά το νέο ξεφάντωμα κρατήσεων για διακοπές αντιπροσωπεύει επίσης τις επιθυμίες των καταναλωτών να ξοδέψουν χρήματα σε εμπειρίες αντί για φυσικά αντικείμενα.

Και η Τετάρτη;

Το 2016 η Ring.com ίδρυσε την Εθνική Ημέρα Προστασίας Πακέτων στις ΗΠΑ, καλώντας τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να προστατεύσουν τις πολύτιμες αγορές τους, μετά την καταναλωτική φρενίτιδα των προηγούμενων ημερών.  Η Εθνική Ημέρα Προστασίας Πακέτων ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες σπιτιού να παραμείνουν σε εγρήγορση και να προστατεύσουν τα σπίτια τους από την κλοπή δεμάτων, η οποία γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη κατά τη διάρκεια των εορτών.

Το Διαδίκτυο έχει διευκολύνει την εύρεση προσφορών και την αποστολή πακέτων απευθείας στα σπίτια μας. Αλλά αυτό διευκολύνει επίσης τους κλέφτες να αρπάζουν τις παραδόσεις μας απευθείας από τα κατώφλια μας. Η Cyber ​​Monday, ειδικότερα, είναι μια μεγάλη ημέρα αγορών μέσω διαδικτύου όπου οι περισσότερες αγορές αποστέλλονται απευθείας στο σπίτι του αγοραστή.

Με την έλευση της Μαύρης Παρασκευής και της Κυβερνο Δευτέρας, έγινε η ανάγκη για μια μέρα που θα ευαισθητοποιήσει για την κλοπή πακέτων και θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες σπιτιού να προστατευτούν από τους κλέφτες. Και κάπως έτσι, γεννήθηκε η Ημέρα Προστασίας Πακέτων.

Small Business Saturday

Η Small Business Saturday είναι μια αμερικανική «εορτή αγορών» που πραγματοποιείται το Σάββατο  μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Small Business Saturday, ενθαρρύνει τους καταναλωτές να υποστηρίξουν τις τοπικές και μικρότερες επιχειρήσεις . Η πρώτη εκδήλωση δημιουργήθηκε από την American Express, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό National Trust for Historic Preservation , τον δήμαρχο της Βοστώνης Thomas M. Menino και τη Roslindale Village Main Street.

Hashtag

Το hashtag του Twitter #SmallBusinessSaturday υπήρχε από τις αρχές του 2010 και χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση μικρών επιχειρήσεων κάθε Σάββατο (όχι μόνο εκείνο το Σάββατο μεταξύ Black Friday και Cyber ​​Monday). Το hashtag χρησιμοποιείται με τρόπο παρόμοιο με το #FollowFriday για να τονίσει τις αγαπημένες τοπικές επιχειρήσεις.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Business
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Zalando, Vinted, Notino: Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα
Business

Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα

Πλατφόρμες από το εξωτερικό, όπως οι Zalando Vinted Notino, βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο