Motor Oil: Στα 36,3 ευρώ θέτει την τιμή στόχο – Σύσταση overweight

Με τιμή στόχο στα 36,3 ευρώ αρχίζει η Euroxx την κάλυψη για τη Motor Oil, με σύσταση overweight, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 30%.

Η Euroxx θεωρεί ότι η Motor Oil είναι καλά τοποθετημένη για να επωφεληθεί από ένα αρκετά αυστηρό περιβάλλον διύλισης στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, στηριζόμενη σε ισχυρά περιθώρια μεσαίων αποσταγμάτων που καθοδηγούνται από διαταραχές στην προσφορά, ενώ οι πρόσφατες κυρώσεις στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα καθιστούν πιο περίπλοκη την εισαγωγή μεσαίων αποσταγμάτων.

Ο Όμιλος παραμένει δεσμευμένος στις πρωτοβουλίες αποανθρακοποίησης, στοχεύοντας στο 40% βιώσιμο μη ενεργειακό EBITDA έως το 2030, με την MORE να οδηγεί την ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στοχεύοντας δυναμικότητα 2,0GW τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Euroxx, η Motor Oil διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 5,3x στα 26 ευρώ, με discount 4% σε σχέση με τους ομοειδείς της.

Ισχυρές προοπτικές διύλισης

Η Euroxx αναμένει ότι η Motor Oil μπορεί να εκμεταλλευτεί τα οφέλη ενός περιβάλλοντος με υψηλότερα περιθώρια κέρδους στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, υποστηριζόμενη και από την ισχυρή ανάκαμψη της διυλιστικής δυναμικότητας, μετά την πλήρη αποκατάσταση της μονάδας απόσταξης αργού τον Αύγουστο του 2025.

Η εκτίμησή της για το περιθώριο διύλισης της χρονιάς είναι στα 12 δολάρια ανά βαρέλι πριν από σταδιακή ομαλοποίηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, κοντά σε επίπεδα μέσου κύκλου.