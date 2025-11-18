Revoil: Στο 1,54 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εννιάμηνο

Αύξηση 9,35% στα EBITDA στο 9μηνο του 2025, σύμφωνα με τη Revoil

Business 18.11.2025, 09:30
Revoil: Στο 1,54 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εννιάμηνο
Newsroom

Η ανοδική πορεία της κερδοφορίας και σε επίπεδο EBITDA και σε επίπεδο κερδών προ και μετά φόρων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2024 χαρακτηρίζει την εικόνα της Revoil για το εννιάμηνο του 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν κατά 81,51% κατά το τρίτο τρίμηνο και 58,83% συνολικά το εννεάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το 2024 συνεπεία των αυξημένων όγκων καυσίμων αλλά κυρίως λόγω της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους (προερχόμενο από τη μητρική εταιρεία) απόρροια του γεγονότος ότι : α) το επιτόκιο βάσης δανεισμού (Euribor) καθόλη τη διάρκεια του 9μηνου βρίσκονταν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2024, β) της βελτίωσης των όρων χορήγησης πιστοδοτικών ορίων από τα Τραπεζικά Ιδρύματα καθώς και γ) των μειωμένων τιμών στα καύσιμα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις

Οι πωλήσεις του Ομίλου έκλεισαν στα € 614 εκατ. το εννεάμηνο του 2025 από € 634,2 εκατ. το 2024 παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση κατά 3,19% λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων διεθνών τιμών των καυσίμων και παρά το γεγονός της ανόδου των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της μητρικής Εταιρίας τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 ανήλθαν στα 565,71 εκατ. λίτρα έναντι 529,59 εκατ. λίτρα την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση 6,82%.

Η άνοδος των συνολικών πωλούμενων όγκων οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση κατά 36,03% στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, απόρροια των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά το πρώτο δίμηνο της χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ και τα motorfuels κινήθηκαν ανοδικά κατά 0,84%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου έκλεισε στα €25,62 εκατ. το εννεάμηνο του 2025, αυξημένο κατά 8,55% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €23,60 εκατ. της περσινής περιόδου, προερχόμενο κατά κύριο λόγο από τη μητρική εταιρεία λόγω των αυξημένων όγκων καυσίμων και δευτερευόντως από τη συνεισφορά της δραστηριότητας των ΑΠΕ.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 10,70 εκατ. έναντι €9,79 εκατ. το 2024 σημειώνοντας αύξηση κατά 9,35%, η οποία οφείλεται τόσο στη μεγαλύτερη συνεισφορά της δραστηριότητας των ΑΠΕ (€882χιλ. έναντι €380χιλ.) όσο και στην καλύτερη απόδοση της εμπορίας πετρελαιοειδών που συνιστά το core business του Ομίλου. Να σημειώσουμε ότι κατά το 9μηνο 2025 βρίσκονταν σε συνεχή λειτουργία από την έναρξη της χρήσης φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 14,34MW ενώ κατά το περσυνό 9μηνο 13,34 MW λειτούργησαν για ένα τρίμηνο και μόλις 1MW για 9 μήνες.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη €1,59 εκατ. από κέρδη €1,01 εκατ. το εννεάμηνο του 2024. Ο Όμιλος REVOIL συνεχίζει να έχει συνολικά καλύτερη πορεία από αυτή της Αγοράς, ανεβάζοντας τα μερίδιά του και με την κερδοφορία του να ενισχύεται προδιαγράφοντας ένα συνολικά αρκετά καλύτερο 2025 σε σχέση με το 2024.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη του τελευταίου τριμήνου του 2025, το ύψος της κερδοφορίας θα εξαρτηθεί και από τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης που συνδέονται άρρηκτα με τις καιρικές συνθήκες.

Ενίσχυση μέσω ΑΠΕ

O Όμιλος REVOIL ακολουθεί το επενδυτικό του πλάνο εστιάζοντας σε ενίσχυση των εσόδων του και από τις ΑΠΕ με νέα αιολικά έργα 3MW (βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης της κατασκευής του δικτύου σύνδεσης) και ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW (βρίσκεται σε φάση αναμονής ηλέκτρισης) ενώ εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνει την εξαγορά της ΜΑΛΤΕΖΟΣ, προσδοκώντας την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και κυρίως των εξαγωγών σε ένα κλάδο με παράδοση στην Ελλάδα και διεθνή αναγνώριση.

