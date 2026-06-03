Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τακτική αναθεώρηση των δεικτών STOXX έφερε αλλαγές στη σύνθεσή τους, με την ένταξη της Credia Bank και την αποχώρηση της Ellaktor από σειρά σημαντικών διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.

Ειδικότερα, η Credia Bank προστέθηκε και η Ellaktor διαγράφηκε από τους δείκτες STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe, καθώς και από τους δείκτες STOXX Global Total Market.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ενώ οι σχετικές αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων από τα επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 19 Ιουνίου.