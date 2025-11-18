Υπερταμείο: Η υψηλή κερδοφορία του 2024

Το μικτό κέρδος εκτινάχθηκε στα 144 εκατ. ευρώ από 98,7 εκατ., ενώ ο ισολογισμός «φούσκωσε» λόγω ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ

Business 18.11.2025, 11:33
Υπερταμείο: Η υψηλή κερδοφορία του 2024
Newsroom

Με υψηλή κερδοφορία και έναν «φουσκωμένο» ισολογισμό, κυρίως λόγω της απορρόφησης του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ εμφανίζεται το Υπερταμείο για τη χρήση του 2024

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών του Υπερταμείου διαμορφώθηκε το 2024 στα 693,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9% σε σχέση με τα 636,6 εκατ. του 2023. Το μικτό κέρδος εκτινάχθηκε στα 144 εκατ. ευρώ από 98,7 εκατ., μια αύξηση της τάξης του 46%, αντανακλώντας βελτιωμένα περιθώρια σε κρίσιμες θυγατρικές και ενίσχυση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα κινήθηκαν ανοδικά, στα 317,2 εκατ. ευρώ από 288,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 82,1 εκατ. ευρώ έναντι 35,6 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται στα 215,7 εκατ. ευρώ (έναντι 244 εκατ.), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων κινούνται οριακά χαμηλότερα, στα 211,1 εκατ. ευρώ έναντι 219,8 εκατ. ευρώ το 2023. Σε επίπεδο συνολικών εισοδημάτων (μαζί με τα λοιπά συνολικά εισοδήματα των συγγενών), το αποτέλεσμα πέφτει στα 157,1 εκατ. ευρώ από 256,4 εκατ., καθώς επιβαρύνεται από αρνητικές μεταβολές στα ίδια κεφάλαια ορισμένων συμμετοχών.

Τι δείχνουν τα περιουσιακά στοιχεία

Από εκεί και πέρα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου εκτοξεύονται στα 12,28 δισ. ευρώ από 6,06 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023, ενώ σε επίπεδο μητρικής ΕΕΣΥΠ τα assets ανεβαίνουν στα 7,98 δισ. ευρώ από 1,11 δισ. ευρώ.

Ο βασικός λόγος είναι η ενσωμάτωση του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ στο Υπερταμείο, όπως προβλέπει ο νόμος 5131/2024. Με ημερομηνία 31.12.2024, το ΤΑΙΠΕΔ απορροφάται με συγχώνευση και τα ίδια κεφάλαιά του ( περίπου 33,1 εκατ. ευρώ) περνούν στα αποθεματικά της ΕΕΣΥΠ. Αντίστοιχα, το ΤΧΣ καταργείται και το χαρτοφυλάκιό του, τίτλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις ύψους περίπου 5,38 δισ. ευρώ μεταφέρεται στο Υπερταμείο και αναγνωρίζεται ως ειδικό αποθεματικό.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και στα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία σε ενοποιημένη βάση εκτινάσσονται σε επίπεδα άνω των 5,1 δισ. ευρώ, καθώς ενσωματώνονται οι καταθέσεις και τα ρευστά διαθέσιμα του πρώην ΤΧΣ.

Μερίσματα

Παρά την πτώση των κερδών της μητρικής ΕΕΣΥΠ (καθαρά κέρδη 30,9 εκατ. ευρώ από 154,1 εκατ. ευρώ το 2023, λόγω χαμηλότερων μερισμάτων από τον ΔΑΑ), οι ροές προς το Δημόσιο παραμένουν ισχυρές.

Για τη χρήση 2024, ο Όμιλος διανέμει στο Ελληνικό Δημόσιο 113,4 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερισμάτων, έναντι 72,2 εκατ. ευρώ που είχαν διανεμηθεί για τη χρήση 2023 σε επίπεδο εταιρείας.

Σε αυτό προστίθεται μια έκτακτη ροή 303,5 εκατ. ευρώ, που συνδέεται με το «αντιστάθμισμα» για την επαναμεταβίβαση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Από το ποσό των 607 εκατ. ευρώ που είχε αναγνωριστεί το 2023 στα ίδια κεφάλαια, το 50% αναγνωρίζεται το 2024 ως υποχρέωση διανομής προς τον μέτοχο και καταβάλλεται στις αρχές του 2025. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος «σούπερ μερίσματος» που κλειδώνει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Υπερταμείου ως μηχανισμού επιστροφής αξίας στο Δημόσιο.

ΕΛΤΑ

Αναφορικά με τα ΕΛΤΑ, η διοίκηση του Υπερταμείου περιγράφει έναν οργανισμό που σταθεροποιεί τα έσοδά του και αναδιατάσσει το μείγμα δραστηριότητας προς τις ταχυμεταφορές και το e-commerce, μετά την έξοδο από την αγορά ενέργειας και τις κινήσεις εξυγίανσης των προηγούμενων ετών, χωρίς ωστόσο να προμηνύεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης για το οποίο τελικά υπήρξαν έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα δίκτυο 456 καταστημάτων, 19 θυρίδων, 472 πρακτορείων, 63 μονάδων διανομής, 4 κέντρων διαλογής και 2 κέντρων courier, μαζί με ένα πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων του προσωπικού (digital & green skills) που εκτείνεται μέχρι το 2025.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Business
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Zalando, Vinted, Notino: Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα
Business

Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα

Πλατφόρμες από το εξωτερικό, όπως οι Zalando Vinted Notino, βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο