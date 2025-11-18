Υπερταμείο: Η υψηλή κερδοφορία του 2024

Με υψηλή κερδοφορία και έναν «φουσκωμένο» ισολογισμό, κυρίως λόγω της απορρόφησης του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ εμφανίζεται το Υπερταμείο για τη χρήση του 2024

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών του Υπερταμείου διαμορφώθηκε το 2024 στα 693,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9% σε σχέση με τα 636,6 εκατ. του 2023. Το μικτό κέρδος εκτινάχθηκε στα 144 εκατ. ευρώ από 98,7 εκατ., μια αύξηση της τάξης του 46%, αντανακλώντας βελτιωμένα περιθώρια σε κρίσιμες θυγατρικές και ενίσχυση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα κινήθηκαν ανοδικά, στα 317,2 εκατ. ευρώ από 288,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 82,1 εκατ. ευρώ έναντι 35,6 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται στα 215,7 εκατ. ευρώ (έναντι 244 εκατ.), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων κινούνται οριακά χαμηλότερα, στα 211,1 εκατ. ευρώ έναντι 219,8 εκατ. ευρώ το 2023. Σε επίπεδο συνολικών εισοδημάτων (μαζί με τα λοιπά συνολικά εισοδήματα των συγγενών), το αποτέλεσμα πέφτει στα 157,1 εκατ. ευρώ από 256,4 εκατ., καθώς επιβαρύνεται από αρνητικές μεταβολές στα ίδια κεφάλαια ορισμένων συμμετοχών.

Τι δείχνουν τα περιουσιακά στοιχεία

Από εκεί και πέρα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου εκτοξεύονται στα 12,28 δισ. ευρώ από 6,06 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023, ενώ σε επίπεδο μητρικής ΕΕΣΥΠ τα assets ανεβαίνουν στα 7,98 δισ. ευρώ από 1,11 δισ. ευρώ.

Ο βασικός λόγος είναι η ενσωμάτωση του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ στο Υπερταμείο, όπως προβλέπει ο νόμος 5131/2024. Με ημερομηνία 31.12.2024, το ΤΑΙΠΕΔ απορροφάται με συγχώνευση και τα ίδια κεφάλαιά του ( περίπου 33,1 εκατ. ευρώ) περνούν στα αποθεματικά της ΕΕΣΥΠ. Αντίστοιχα, το ΤΧΣ καταργείται και το χαρτοφυλάκιό του, τίτλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις ύψους περίπου 5,38 δισ. ευρώ μεταφέρεται στο Υπερταμείο και αναγνωρίζεται ως ειδικό αποθεματικό.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και στα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία σε ενοποιημένη βάση εκτινάσσονται σε επίπεδα άνω των 5,1 δισ. ευρώ, καθώς ενσωματώνονται οι καταθέσεις και τα ρευστά διαθέσιμα του πρώην ΤΧΣ.

Μερίσματα

Παρά την πτώση των κερδών της μητρικής ΕΕΣΥΠ (καθαρά κέρδη 30,9 εκατ. ευρώ από 154,1 εκατ. ευρώ το 2023, λόγω χαμηλότερων μερισμάτων από τον ΔΑΑ), οι ροές προς το Δημόσιο παραμένουν ισχυρές.

Για τη χρήση 2024, ο Όμιλος διανέμει στο Ελληνικό Δημόσιο 113,4 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερισμάτων, έναντι 72,2 εκατ. ευρώ που είχαν διανεμηθεί για τη χρήση 2023 σε επίπεδο εταιρείας.

Σε αυτό προστίθεται μια έκτακτη ροή 303,5 εκατ. ευρώ, που συνδέεται με το «αντιστάθμισμα» για την επαναμεταβίβαση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Από το ποσό των 607 εκατ. ευρώ που είχε αναγνωριστεί το 2023 στα ίδια κεφάλαια, το 50% αναγνωρίζεται το 2024 ως υποχρέωση διανομής προς τον μέτοχο και καταβάλλεται στις αρχές του 2025. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος «σούπερ μερίσματος» που κλειδώνει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Υπερταμείου ως μηχανισμού επιστροφής αξίας στο Δημόσιο.

ΕΛΤΑ

Αναφορικά με τα ΕΛΤΑ, η διοίκηση του Υπερταμείου περιγράφει έναν οργανισμό που σταθεροποιεί τα έσοδά του και αναδιατάσσει το μείγμα δραστηριότητας προς τις ταχυμεταφορές και το e-commerce, μετά την έξοδο από την αγορά ενέργειας και τις κινήσεις εξυγίανσης των προηγούμενων ετών, χωρίς ωστόσο να προμηνύεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης για το οποίο τελικά υπήρξαν έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα δίκτυο 456 καταστημάτων, 19 θυρίδων, 472 πρακτορείων, 63 μονάδων διανομής, 4 κέντρων διαλογής και 2 κέντρων courier, μαζί με ένα πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων του προσωπικού (digital & green skills) που εκτείνεται μέχρι το 2025.