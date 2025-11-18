Microsoft: Νέα συμφωνία συνεργασίας με Nvidia και Anthropic

H Microsoft ανακοίνωσε νέες συμφωνίες συνεργασίας με την Nvidia και τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, γεγονός το οποίο αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι η εταιρεία εργάζεται για να μειώσει την εξάρτησή της από την OpenAI.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Microsoft θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic, ενώ η Nvidia θα επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup. Η Anthropic έχει δεσμευτεί να αγοράσει υπολογιστική χωρητικότητα στο Azure αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Microsoft και έχει υπογράψει σύμβαση για πρόσθετη υπολογιστική χωρητικότητα έως και ένα γιγαβάτ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

«Αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για εμάς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, την Τρίτη. «Ξέρετε, θαυμάζουμε το έργο των Anthropic και Dario εδώ και πολύ καιρό και αυτή είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούμε σε βάθος με την Anthropic για να επιταχύνουμε τον Claude».

Η Nvidia και η Anthropic συνεργάζονται για πρώτη φορά για να «υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη της Anthropic», ανέφερε η ανάρτηση. Οι εταιρείες θα συνεργαστούν στον τομέα της μηχανικής και του σχεδιασμού για να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα της Anthropic για απόδοση και αποτελεσματικότητα, καθώς και να βελτιστοποιήσουν τις αρχιτεκτονικές της Nvidia για τους συγκεκριμένους φόρτους εργασίας της Anthropic.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η δέσμευση της Anthropic σε υπολογιστική ισχύ θα είναι αρχικά έως ένα γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας με τα συστήματα Vera Rubin και Grace Blackwell της Nvidia.

Η Microsoft έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανταγωνιστική εταιρεία της Anthropic, την OpenAI, υποστηρίζοντας την εταιρεία ήδη από το 2019. Η OpenAI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο το 2015, αλλά έχει γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπορικές οντότητες στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια μετά την κυκλοφορία του chatbot ChatGPT.

Η OpenAI ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίηση τον περασμένο μήνα και η Microsoft παρουσίασε επίσημα τη συνεργασία της με την νεοφυή εταιρεία. Η Microsoft κατέχει μερίδιο στην κερδοσκοπική επιχείρηση της OpenAI, το οποίο αποτιμάται σε 135 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου στο 27% της εταιρείας.

Η Anthropic ιδρύθηκε από πρώην στελέχη έρευνας της OpenAI, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της, Ντάριο Αμοντέι, το 2021. Είναι περισσότερο γνωστή για την ανάπτυξη μιας οικογένειας μεγάλων γλωσσικών μοντέλων με την ονομασία Claude.

«Ως κλάδος, πρέπει πραγματικά να ξεπεράσουμε κάθε είδους αφήγηση μηδενικού αθροίσματος ή διαφημιστική εκστρατεία “ο νικητής τα παίρνει όλα”», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα. «Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η σκληρή δουλειά για την οικοδόμηση ευρέων, βιώσιμων δυνατοτήτων από κοινού, έτσι ώστε αυτή η τεχνολογία να μπορεί να προσφέρει πραγματική, απτή τοπική επιτυχία για κάθε χώρα, κάθε τομέα και κάθε πελάτη. Η ευκαιρία είναι απλώς πολύ μεγάλη για να την προσεγγίσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο».

Σημειώνεται ότι η Nvidia έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη.