H Cloudflare ανακοίνωσε ασυνήθιστα υψηλή κίνηση πριν την κατάρρευση - Πλέον οι λειτουργίες της έχουν ομαλοποιηθεί

Τεχνολογία 18.11.2025, 17:24
Upd: 20:51
Cloudflare: Ασυνήθιστα υψηλή κίνηση πριν την κατάρρευση
Η εταιρεία υποδομών Διαδικτύου Cloudflare υπέστη διακοπή λειτουργίας την Τρίτη, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας αρκετές μεγάλες ιστοσελίδες υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα.

Το ChatGPT της OpenAI, η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify, η μηχανή αναζήτησης θέσεων εργασίας Indeed, το chatbot Claude της Anthropic, το Truth Social του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ιδιοκτησίας Ίλον Μασκ επηρεάστηκαν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Cloudflare, σύμφωνα με το Downdetector.

Η σελίδα κατάστασης της OpenAI ανέφερε επίσης ότι το ChatGPT και η εφαρμογή βίντεο σύντομης μορφής Sora αντιμετώπιζαν προβλήματα λόγω «ενός προβλήματος με έναν από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας».

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Δεδομένης της σημασίας των υπηρεσιών της Cloudflare, οποιαδήποτε διακοπή είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε. «Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας και το διαδίκτυο γενικότερα που σας απογοητεύσαμε σήμερα».

Πάντως ο εκπρόσωπος της Cloudflare ανακοίνωσε επίσης ότι η εταιρεία παρατήρησε μια «αυξημένη κίνηση» σε μία από τις υπηρεσίες της γύρω στις 6:20 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ), με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν σφάλματα στην ιντερνετική κίνηση που διέρχεται από το δίκτυό της. Σημειώνεται ότι η Cloudflare εξυπηρετεί περίπου το ένα πέμπτο της διαδικτυακής κίνησης.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία της αύξησης της ασυνήθιστης αυτής επισκεψιμότητας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Προσπαθούμε άπαντες να διασφαλίσουμε ότι όλη η επισκεψιμότητα εξυπηρετείται χωρίς σφάλματα».

Η εταιρεία δήλωσε ότι «συνεχίζει να εργάζεται για την αποκατάσταση της υπηρεσίας» για τους πελάτες σε μια ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα κατάστασης στις 8:35 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ).

Σημειώνεται ότι σταδιακά τα προβλήματα άρχισαν να χαλαρώνουν και τα συστήματα της Cloudflare να επανέρχονται σταδιακά. Οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare είχαν μειωθεί σε περίπου 600 έως τις 8 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) από την κορύφωση των σχεδόν 5.000, έδειξε το εργαλείο παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας στο ίντερνετ Downdetector.

Πολλές ιστοσελίδες επανήλθαν στο διαδίκτυο μέσα σε λίγες ώρες. Σε μια ενημέρωση στη σελίδα κατάστασής της γύρω στις 9:57 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ), η Cloudflare δήλωσε ότι είχε εφαρμόσει μια διόρθωση για την επίλυση της διακοπής, αν και σημείωσε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου της.

Το λογισμικό της Cloudflare χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως, βοηθώντας στη διαχείριση και την ασφάλεια της επισκεψιμότητας για το 20% του παγκόσμιου ιστού. Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει είναι η προστασία από κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS), οι οποίες συμβαίνουν όταν κακόβουλοι παράγοντες επιχειρούν να υπερφορτώσουν το σύστημα ενός ιστότοπου με τόσα πολλά αιτήματα επισκεψιμότητας που να μην μπορεί να λειτουργήσει.

Η παύση λειτουργίας της Cloudflare είχε αντίκτυπο και στη μετοχή της εταιρείας η οποία υποχώρησε περισσότερο από 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Όπως σημειώνει το CNBC το θέμα προέκυψε λιγότερο από ένα μήνα μετά την ολοήμερη διακοπή λειτουργιών που υπέστησαν οι υποδομές της Amazon Web Services, θέτοντας εκτός λειτουργίας πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες, ακολουθούμενη από μια παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft που επηρέασε τις πλατφόρμες cloud Azure και οι υπηρεσίες 365.

Τον Ιούλιο του 2024, μια ελαττωματική αναβάθμιση λογισμικού από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike προκάλεσε μια εκτεταμένη διακοπή που σταμάτησε προσωρινά τις πτήσεις, επηρέασε τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ώθησε τα νοσοκομεία να καθυστερήσουν τις διαδικασίες.

