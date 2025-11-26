Wall Street: Θετικό το κλίμα στην αγορά, άλμα για την Urban Outfitters

Ήπια ανοδικά κινείται και σήμερα η Wall Street, την τελευταία συνεδρίαση πριν την αργία της ημέρας των Ευχαριστιών, λαμβάνοντας ώθηση από τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,44% στις 47.321 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,50% στις 6.799 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,63% στις 23.169 μονάδες.

Οι τίτλοι

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές της Alphabet συνέχισαν να κινούνται ανοδικά και σήμερα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 1%, διευρύνοντας στο 8% τα κέρδη από την αρχή της εβδομάδας. Η Alphabet κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά μετά από αναφορά ότι η Meta Platforms εξετάζει τη χρήση των τσιπ TPU της Google για το 2027.

Ανοδικά και η Broadcom, η οποία αποκτά δυναμική ενόψει της επόμενης ανακοίνωσης κερδών της, με την Goldman Sachs να θεωρεί ότι η μετοχή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Ο αναλυτής James Schneider, αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 435 από 380 δολάρια, κάτι που υποδεικνύει μια ανοδική πορεία 13% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τρίτης.

Άλμα άνω του 15% σημειώνει η Urban Outfitters, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Η Urban Outfitters παρουσίασε κέρδη 1,28 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 1,53 δισ. δολ.. Οι αναλυτές που ερωτήθηκαν από την LSEG ανέμεναν κέρδη 1,20 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 1,47 δισ. δολάρια για το τρίμηνο.

«Οι μετοχές προσπαθούν να ανακάμψουν από την πτώση των τελευταίων εβδομάδων, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές που αγοράζουν στη διάρκεια της πτώσης εξακολουθούν να είναι ενεργοί», σχολίασε ο Clark Bellin, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth. «Το βάθος της πτώσης της αγοράς τον Νοέμβριο ήταν μόλις 4% σε σχέση με το υψηλό της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου, που είναι πολύ χαμηλότερο από το συνηθισμένο όριο διόρθωσης του 10%», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές παρακολουθούν συνεχώς τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τα επιτόκια. Οι traders εκτιμούν περίπου 85% πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας τα 313,7 δισ. δολάρια.

Επίσης, οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Νοεμβρίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας τις 216.000 αιτήσεις. Ο μέσος όρος των τεσσάρων εβδομάδων ήταν 223.750, μειωμένος κατά 1.000 σε σχέση με τον αναθεωρημένο μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας.