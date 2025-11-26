ΕΚΤ: Προειδοποιεί για sell off στα ομόλογα από την ολλανδική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Η μεταρρύθμιση του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε sell off μακροπρόθεσμων ομολόγων και συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων, προειδοποίησε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, η ΕΚΤ ανέφερε στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι η ζήτηση για αυτά τα χρεόγραφα θα μειωθεί, καθώς τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία μεταβαίνουν από ένα μοντέλο καθορισμένων παροχών σε ένα μοντέλο καθορισμένων εισφορών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

Αν και οι αλλαγές έχουν ανακοινωθεί εδώ και καιρό και εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια, το ολλανδικό συνταξιοδοτικό σύστημα έχει μεγάλη επίδραση στις ευρωπαϊκές αγορές επιτοκίων. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ισοδυναμεί περίπου με το 65% των κρατικών ομολόγων που κατέχουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία της ευρωζώνης.

Η προειδοποίηση ΕΚΤ

«Στο μέλλον, η μεταρρύθμιση του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος ενδέχεται επίσης να επηρεάσει τη δυναμική της ζήτησης», ανέφερε η ΕΚΤ στην έκθεσή της.

Τα αμοιβαία κεφάλαια θα έχουν επίσης μικρότερη ανάγκη για μακροπρόθεσμες αντισταθμίσεις επιτοκίου στο πλαίσιο του νέου συστήματος, το οποίο θεωρείται παράγοντας απότομης ανόδου της καμπύλης των swaps σε ευρώ. Το χάσμα μεταξύ των swaps επιτοκίου 10 και 30 ετών είναι περίπου 32 μονάδες βάσης, το υψηλότερο από το 2021.

Καθώς οι κεντρικές τράπεζες -μεταξύ των οποίων και η ΕΚΤ- περιορίζουν τα χαρτοφυλάκια ομολόγων που διεύρυναν κατά την περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης, αυξάνεται η ανάγκη οι ιδιώτες επενδυτές να απορροφήσουν τη νέα προσφορά στην αγορά.

«Η ζήτηση για μακροπρόθεσμο χρέος από ορισμένους θεσμικούς επενδυτές, κυρίως τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία, είναι πλέον χαμηλότερη», αναφέρει η ΕΚΤ στην έκθεσή της. «Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερες αποδόσεις, προκειμένου να απορροφηθούν οι νέες εκδόσεις, ή να προτιμηθεί μια βραχύτερη διάρκεια ωρίμανσης».