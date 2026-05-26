Μητσοτάκης: Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel

Με επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και ειρωνείες για τα νέα κόμματα επιχείρησε να «διασκεδάσει» το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, δήλωσε ότι «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» – σε μία σαφή αιχμή τόσο για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, όσο και κυρίως για το νέο κόμμα που παρουσιάζει σήμερα στο Θησείο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης – παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Συνεχίζει την επιδοματική πολιτική ο Μητσοτάκης

Κατά τα λοιπά, δήλωσε ότι «εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας» και ανακοίνωσε πως «η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, σημειώνοντας πως αυτό «θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο».

Επιπλέον, ανέφερε ότι στο τέλος Ιουνίου θα γίνει «η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί».

«Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας – αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο», ισχυρίσθηκε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας εμμέσως πλην σαφώς το «Μητσοτάκης ή χάος».