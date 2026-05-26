Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Βουτιά για τη Ferrari

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 26.05.2026, 10:38
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Βουτιά για τη Ferrari
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μικτή είναι η εικόνα που εμφανίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου συνεχίζει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,04% στις 631 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,76% στις 10.545 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,24% στις 25.328 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,34% στις 8.230 μονάδες.

Η σημερινή εικόνα ακολουθεί το ισχυρό ανοδικό ράλι της Δευτέρας στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο DAX έκλεισε με άνοδο 2,01%, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,76%, ενώ ο FTSE MIB σημείωσε κέρδη 1,43%. Η αγορά του Λονδίνου παρέμεινε κλειστή λόγω της εαρινής τραπεζικής αργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Ferrari N.V. στις ευρωπαϊκές αγορές, λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού οχήματος στην ιστορία της εταιρείας. Η μετοχή της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων καταγράφει πτώση άνω του 7%, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στη νέα στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Στο μεταξύ, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα νότια της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει τελικά να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της θαλάσσιας αυτής οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Sergei Lavrov, φέρεται να κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του, Marco Rubio, να απομακρύνει διπλωματικό προσωπικό και Αμερικανούς πολίτες από το Κίεβο ενόψει νέων «συστηματικών πληγμάτων» κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια διόρθωση στο ΧΑ μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Βουτιά για τη Ferrari
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Βουτιά για τη Ferrari
Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei
Ασία

Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei
Χρυσός: Πέφτει η τιμή εν μέσω νέων εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Πέφτει ο χρυσός εν μέσω νέων εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν
Πετρέλαιο: Άνοδος στα 97,32 δολ. μετά τα αμερικανικά πλήγματα
Commodities

Τα αμερικανικά πλήγματα «ανέβασαν» το πετρέλαιο στα 97,32 δολ.
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα «θεραπευμένα» δάνεια

Η διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται στο τελευταίο μίλι - Οι τράπεζες και πόσο έχουν υποχωρήσει τα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel χρυσώνει τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια διόρθωση στο ΧΑ μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για ακόμη μία συνεδρίαση η ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei
Ασία

Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν μεικτά στις δηλώσεις Τραμπ

Χρυσός: Πέφτει η τιμή εν μέσω νέων εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Πέφτει ο χρυσός εν μέσω νέων εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν

Παρότι ο χρυσός θεωρείται ότι μπορεί να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να πιέζουν προς τα κάτω την τιμή των μη αποδοτικών μετάλλων

Πετρέλαιο: Άνοδος στα 97,32 δολ. μετά τα αμερικανικά πλήγματα
Commodities

Τα αμερικανικά πλήγματα «ανέβασαν» το πετρέλαιο στα 97,32 δολ.

Το πετρέλαιο ανέβηκε καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν μετριάστηκε από τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος
Ομόλογα

Γιατί ο Λευκός Οίκος ανησυχεί για τα αμερικανικά ομόλογα

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού ανησυχεί τον Λευκό Οίκο καθώς η κυβέρνηση βαδίζει προς τις ενδιάμεσες εκλογές

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σε υψηλά διμήνου ο Stoxx 600 λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε υψηλά διμήνου ο Stoxx 600 λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,03% στις 631 μονάδες, φτάνοντας σε υψηλά σχεδόν διμήνου

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια διόρθωση στο ΧΑ μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για ακόμη μία συνεδρίαση η ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Ευλογιά προβάτων: Πάνω από 488 χιλ. οι θανατώσεις – 10 νέα κρούσματα
AGRO

Πάνω από 488 χιλ. οι θανατώσεις λόγω ευλογιάς προβάτων - 10 νέα κρούσματα

Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά προβάτων, αναφέρει το ΥπΑΑΤ – Συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος στις online συναλλαγές
Economy

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Το 98% της αξίας των ηλεκτρονικών απατών αφορά ηλεκτρονικές πληρωμές - Η προστασία περνά πλέον σε μεγάλο βαθμό και στα χέρια των ίδιων των καταναλωτών

Αθανασία Ακρίβου
ΙΕΛΚΑ: Μόνο 1 στους 2 σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές – 11,4 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών
Τουρισμός

Μόνο 1 στους 2 σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές [γραφήματα]

Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες τους στις διακοπές τους - Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Βουτιά για τη Ferrari
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Βουτιά για τη Ferrari

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Να αποκατασταθεί η διαδικασία πληρωμών των αγροτών
AGRO

Καμπανάκι από Συνεταιρσμούς για τις πληρωμές των αγροτών

Στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από το «Μonitoring» αναφέρονται 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας

Jumbo: Επεκτείνεται σε έξι νέες αγορές – Συμφωνία με BALFIN
Business

Jumbo: Επεκτείνεται σε έξι νέες αγορές – Συμφωνία με BALFIN

Η επέκταση στις νέες αγορές σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία
Ακίνητα

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Η επίτευξη αυτή για το Κτηματολόγιο υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei
Ασία

Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν μεικτά στις δηλώσεις Τραμπ

Ferrari: Παρουσίασε το ηλεκτροκίνητο πενταθέσιο Luce
Ηλεκτροκίνηση

Έφτασε η πρώτη Ferrari που μπαίνει... στην πρίζα

Το νέο μοντέλο αποκλίνει από την εμφάνιση των τυπικών Ferrari ως το πρώτο πενταθέσιο της ιταλικής μάρκας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΘΕΑΣ: Ψηφιακός αποκλεισμός αγροτών από ενισχύσεις και προγράμματα
AGRO

Ψηφιακός αποκλεισμός αγροτών από ενισχύσεις

Την επίλυση του γραφειοκρατικού ζητήματος αποκλεισμού κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με Virtual Net Metering ζητά η ΕΘΕΑΣ

Τραμπ: Νέα πολεμική ανάρτηση για το Ιράν με αιχμές κατά Ομπάμα
Κόσμος

Νέα πολεμική ανάρτηση Τραμπ για Ιράν με αιχμές κατά Ομπάμα

Η νέα απειλητική ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν επιχειρεί παράλληλα μια σύγκριση της πολιτικής του ίδιου με αυτή του Μπαράκ Ομπάμα

Inheritance Law Reform Approved for 2026 Implementation
English Edition

Inheritance Law Reform Approved for 2026 Implementation

The reform, taking effect in September 2026, updates rules on wills, inheritance rights and estate management, marking the first major overhaul of the legal framework in eight decades.

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο
Κλιματική αλλαγή

Πρόωρο κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν

Από τη σημερινή οπτική γωνία, νομίζω ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο, δήλωσε η Σνάμπελ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies