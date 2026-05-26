Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα

Επαγγελματίες υγείας και διασημότητες διαφημίζουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα που δεν έχουν λάβει καν άδεια κυκλοφορίας.

Κοινωνία 26.05.2026, 12:05
Newsroom

Οι διαφημίσεις συνταγογραφούμενων και πειραματικών φαρμάκων απαγορεύεται, υπενθυμίζει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, καταγγέλλοντας διαδικτυακές διαφημίσεις με  «επαγγελματίες υγείας και διάσημα πρόσωπα» που προωθούν σκευάσματα για αδυνάτισμα.

Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για φάρμακα που δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας. Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για τους αγωνιστές GLP-1, θεραπείες που συνήθως χορηγούνται με ένεση και προσφέρουν σημαντική απώλεια βάρους.

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, η απαγόρευση ισχύει ακόμα και για διαφημίσεις που δεν αναφέρονται σε ονόματα προϊόντων αλλά τη δραστική ουσία τους. Η ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας επιτρέπεται μόνο σε γενικό πλαίσιο χωρίς αναφορά σε σκευάσματα.

Η ανακοίνωση προειδοποιεί το κοινό και για τα παράνομα δίκτυα διανομής φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, έπειτα από ανάλογες προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και επιχειρήσεις της Interpol για την κατάσχεση παράνομων σκευασμάτων.

«Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελματίες υγείας ή/και διάσημα άτομα, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η απευθυνόμενη στο κοινό άμεση και έμμεση διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων ή η διαφήμισή τους με αναφορά στη δραστική ουσία τους» ανέφερε ο ΕΟΦ.

«Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο των συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων της παραπάνω κατηγορίας, καθώς και η προμήθειά τους από παράνομα δίκτυα διανομής ή η προμήθεια μη αδειοτημένων φαρμάκων».

