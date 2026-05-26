Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Να αποκατασταθεί η διαδικασία πληρωμών των αγροτών

Στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από το «Μonitoring» αναφέρονται 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας

AGRO 26.05.2026, 10:36
Την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου «Μonitoring», στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2025, δηλώσεις ΟΣΔΕ) για όλες τις άμεσες ενισχύσεις, εκφράζουν 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρουν οι 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που συνυπογράφουν κοινό υπόμνημα, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες πληρωμές και την καταληκτική «ευρωπαϊκή»  ημερομηνία της 30ης Ιουνίου, εμφανίζονται αιφνιδιαστικά νέα ευρήματα σε αγροτεμάχια που δεσμεύονται με τον χαρακτηρισμό «Μη επιβεβαίωση δηλωθείσας καλλιέργειας», χωρίς επαρκή ενημέρωση, χωρίς σαφείς οδηγίες και χωρίς ρεαλιστικό χρόνο τεκμηρίωσης.

Εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως «κίτρινες» ή «κόκκινες» από το σύστημα παρακολούθησης Monitoring, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις πληρωμές

Παραγωγοί με διάφορες καλλιέργειες, – επισημαίνεται – πολλές εκ των οποίων αρκετά κοστοβόρες, διαπιστώνουν ότι εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως «κίτρινες» ή «κόκκινες» από το σύστημα παρακολούθησης Monitoring, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις πληρωμές τους, ενώ η έλλειψη έγκαιρης και επίσημης ενημέρωσης προς παραγωγούς, ΚΥΔ και γεωτεχνικούς δημιουργεί σύγχυση και αδυναμία ορθής καθοδήγησης. Επιπλέον, «οι παραγωγοί καλούνται, με καθυστέρηση ενός έτους, να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για καλλιέργειες που δεν υφίστανται πλέον, γεγονός που δημιουργεί πρακτική αδυναμία τεκμηρίωσης», σημειώνεται.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, σε πολλές περιπτώσεις, δεσμεύεται ολόκληρη η πληρωμή ενός αγροτεμαχίου εξαιτίας ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων που το θέτουν εκτός ορίου ανοχής κατά τον έλεγχο, ενώ σε άλλες όταν εντοπίζεται εύρημα σε ένα μόνο αγροτεμάχιο, συχνά δεσμεύεται το σύνολο της δήλωσης του παραγωγού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν οι πληρωμές ακόμη και για εκτάσεις που είναι πλήρως επιλέξιμες και έχουν δηλωθεί ορθά.

Οι κίνδυνοι

«Είναι αδιανόητο οι καλλιέργειες να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως μη επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο λόγω αμφισβητούμενων δορυφορικών ενδείξεων. Το Monitoring αποτελεί εργαλείο ελέγχου και επαλήθευσης και όχι μηχανισμό τιμωρίας των παραγωγών. Οι αλγόριθμοι και οι δορυφορικές απεικονίσεις δεν μπορούν πάντα να αποτυπώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες στον αγρό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όψιμων καλλιεργειών ή μικρών και κατακερματισμένων αγροτεμαχίων ή ανακατεμένων νεαρών και παραγωγικών δέντρων εντός του ίδιου αγροτεμαχίου ή αγρών με την ίδια καλλιέργεια σποράς με διαφορετικές (τμηματικές) περιόδους συγκομιδής», σημειώνεται.

«Η αγροτική παραγωγή και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων δεν μπορούν να εξαρτώνται από αστοχίες και υπερβολικές ερμηνείες ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου. Απαιτείται άμεσα πιο δίκαιη, λειτουργική και αναλογική εφαρμογή του Monitoring, με σεβασμό στην παραγωγή και στο εισόδημα των αγροτών.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, μέσω των Κανονισμών της, επιβάλλει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αξιόπιστο monitoring και να διορθώνουν την λειτουργία του σε περίπτωση ύπαρξης εσφαλμένης απεικόνισης των υπό εξέταση εκτάσεων. Σκοπός της ΕΕ είναι το Monitoring να αντικαταστήσει πλήρως τους επιτόπιους ελέγχους», τονίζουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στην ανακοίνωσή τους.

«Συνεπώς το Monitoring επιβάλλεται να είναι πλήρως αξιόπιστο και λειτουργικό», επισημαίνεται.

Τι ζητούν

Με βάση τα παραπάνω οι 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας (ΕΑΣ Βόλου – «ΕΒΟΛ», Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, Α.Σ. «ΘΕΣΤΟ», Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη», Α.Σ. Λαρισαίων Αγροτών «Η Νέα Ένωση», Α.Σ. Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Χάλκης «Αλληλεγγύη», Α.Σ. Κιλελέρ, Α.Σ. Παραγωγών Δημητριακών και Οσπρίων Αγίου Κωνσταντίνου Φαρσάλων, Α.Σ. Διλόφου, Α.Σ. Βαμβακούς «Η Θέτις», Α.Σ. Σιτοχώρου «Ζευς», Α.Σ. Κρήνης, Α.Σ. Πολυνερίου «Ευ Γη», Α.Σ. Βασιλί, Α.Σ. Αγίου Κωνσταντίνου και ο Α.Σ. «Cotton Farsala»), ζητούν:

την άμεση πληρωμή όλων των επιλέξιμων εκτάσεων για όλα τα καθεστώτα, αγνοώντας την ένδειξη της ετερογένειας (η οποία λανθασμένα εμφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις ως εύρημα)

  • τον επανέλεγχο όλων των αγροτεμαχίων με εύρημα «Μη άροση-κοπή» για όλη την καλλιεργητική περίοδο της ΕΑΕ2025
  • τον διαχωρισμό των αμφισβητούμενων «κίτρινων» ή «κόκκινων» αγροτεμαχίων ώστε να μην δεσμεύονται οι πληρωμές στο σύνολο της δήλωσης του παραγωγού
  • την παράταση των προθεσμιών για ουσιαστικές διορθώσεις στην ΕΑΕ2025 και για τη λήψη φωτογραφιών για όλα τα τεμάχια με εύρημα στο Monitoring
  • μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων εντός της ΕΑΕ2025, να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για όλα τα αγροτεμάχια με εύρημα στο Monitoring προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική τεκμηρίωση με κάθε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο (πχ τεμάχια που δηλώθηκαν ανάποδα οι καλλιέργειες κλπ)
  • το πραγματικό δικαίωμα ένστασης χωρίς τον φόβο πρόσθετων κυρώσεων σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του παραγωγού
  • Οι παραδόσεις προϊόντος, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για την λήψη συνδεδεμένης ενίσχυσης, να αποτελούν ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή όλων των καθεστώτων.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή διαδικασία πληρωμών και να προστατευθεί το εισόδημα των παραγωγών.

