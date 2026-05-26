Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες

Αυξημένη εμφανίζεται η ταξιδιωτική κίνηση για το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τη ζήτηση να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή τόσο για προορισμούς του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να προκαλεί η ενεργειακή κρίση στους καταναλωτές.

Για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου, η μέση πληρότητα των πτήσεων αγγίζει το 80% στο δίκτυο εξωτερικού και το 75% στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφοντας υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Aegean.

Οι προτιμήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Από την Αθήνα, οι ταξιδιώτες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως το Ελσίνκι, η Λισαβώνα, η Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ, ενώ στο εσωτερικό αυξημένη ζήτηση καταγράφεται για την Ικαρία, τη Σκιάθο, τα Χανιά, την Πάρο και τα Ιωάννινα. Αντίστοιχα, από τη Θεσσαλονίκη οι πιο δημοφιλείς προορισμοί του εξωτερικού είναι η Λάρνακα, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, η Ρώμη και οι Βρυξέλλες, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η Ρόδος, η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.

Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται η επιβατική κίνηση τις ημέρες αιχμής του τριημέρου. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, οι πληρότητες στο δίκτυο εσωτερικού αγγίζουν το 93% την Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ στο εξωτερικό η κορύφωση καταγράφεται το Σάββατο 30 Μαΐου με τις πληρότητες να φτάνουν το 90%. Αντίστοιχα υψηλή είναι και η επιστροφή των ταξιδιωτών την 1η Ιουνίου, όταν οι πτήσεις εμφανίζουν πληρότητες της τάξεως του 90%. Στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται η κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού την Παρασκευή 29 Μαΐου, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 95%.

Όπως επισημαίνεται από τα στελέχη της αεροπορικής αγοράς, οι περισσότεροι Έλληνες ταξιδιώτες φρόντισαν να οργανώσουν και να κλείσουν έγκαιρα τα ταξίδια τους, κυρίως για δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού και για ημερομηνίες υψηλής ζήτησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Aegean, διαθέσιμες θέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο για αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το Παρίσι, η Ζυρίχη και η Λάρνακα, όσο και για εναλλακτικές επιλογές, όπως η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, η Κρακοβία και η Πράγα.