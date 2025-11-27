Συνήγορος του Πολίτη: Μερική αποδοχή πρότασής του για τεκμαρτά εισοδήματα ετήσιων αντικειμενικών δαπανών

Μερικώς δεκτή έγινε με τη δημοσίευση του Ν. 5246/2025 η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη η οποία αφορούσε τεκμαρτά κατά το φορολογικό δίκαιο εισοδήματα αντικειμενικών δαπανών εξαρτώμενων παιδιών και υπερηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνοντας από αναφορές πολιτών ότι, εξαιτίας μη δικαιολογημένων με βάση τα πραγματικά δεδομένα τεκμαρτών εισοδημάτων αυτού του είδους, αποκλείονταν από προνοιακές παροχές οικογένειες και υπερήλικες μη πληρούντες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, είχε προτείνει την τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έτσι ώστε:

– η πρόβλεψη του Κώδικα περί τεκμαρτής ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (ύψους ετησίως 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα) να μην καταλαμβάνει (1α) τα ανήλικα και τα εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά και (1β) τους υπερήλικες 67 ετών και άνω (ή τουλάχιστον όσους εξ αυτών δεν έχουν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα) και

– για τους υπερήλικες 67 ετών και άνω (ή τουλάχιστον όσους εξ αυτών δεν έχουν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα) η τεκμαρτή αντικειμενική δαπάνη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της χρησιμοποιούμενης κατοικίας κατ’ ελάχιστο να μειωθεί κατά 30%, όπως προβλέπεται για όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών (άρθρο 33 του Κώδικα).

Με το άρθρο 7 του Ν. 5246/2025 έγινε δεκτή η παραπάνω πρόταση κατά το μέρος που αφορούσε τα παιδιά, καθώς προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2025, για όσα εξαρτώμενα τέκνα (άγαμα ανήλικα ή ενήλικα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους) αποκτούν εισόδημα και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δεν θα υπολογίζεται η τεκμαρτή ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (ύψους 3.000 ευρώ ετησίως).

Το ίδιο άρθρο μείωσε, μεταξύ άλλων, τα ανά τετραγωνικό μέτρο ποσά της τεκμαρτής αντικειμενικής δαπάνης με βάση την επιφάνεια της χρησιμοποιούμενης κατοικίας για όλους τους φορολογούμενους, πάλι από το φορολογικό έτος 2025 και εφεξής.

Σε μερικώς συναφή εξέλιξη, η φορολογική Διοίκηση μερίμνησε ώστε η κατά 30% μείωση στα τεκμαρτά εισοδήματα αντικειμενικών δαπανών να εφαρμόζεται και για τους λαμβάνοντες σύνταξη από την αλλοδαπή.

Τι εκτιμά ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις θα μειώσουν τον αριθμό των νοικοκυριών που σήμερα αδυνατούν αδικαιολόγητα να ενταχθούν σε προνοιακά προγράμματα λόγω τεκμαρτού υπολογισμού εισοδημάτων ετήσιων αντικειμενικών δαπανών, ενώ ταυτόχρονα προσβλέπει στην αποδοχή και των μερών της παραπάνω πρότασης που αφορούσαν τους υπερήλικες που δεν πληρούν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (εξαίρεσή τους από την ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη και μείωση των τεκμαρτών ποσών αντικειμενικών δαπανών για την κατοικία, τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους).