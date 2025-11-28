Γιάννης Ανδριανός: Αφορολόγητες και ακατάσχετες οι ενισχύσεις του Μέτρου 23

Τη θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο του Μέτρου 23 προβλέπει η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην τροπολογία (άρθρα 4 και 5) του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις», όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, χθες (27/11) στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε στην ομιλία του ότι η θέσπιση του αφορολόγητου ακατάσχετου και ανεκχώρητου διασφαλίζει ότι η ενίσχυση που λαμβάνουν οι πληγέντες αγρότες μέσω του Μέτρου 23 παραμένει 100% διαθέσιμη στους δικαιούχους, χωρίς καμία παρακράτηση, φορολογική επιβάρυνση ή δυνατότητα συμψηφισμού με χρέη.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Η ρύθμιση προβλέπει ότι:

τα ποσά είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα,

δεν συμψηφίζονται με χρέη προς Δημόσιο, ΟΤΑ, ταμεία ή τράπεζες,

δεν επηρεάζουν εισοδηματικά κριτήρια για κοινωνικές παροχές,

δεν υπόκεινται σε κανένα τέλος, εισφορά ή κράτηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των ποσών.

Ο κ. Ανδριανός σημείωσε επίσης ότι η πληρωμή του μέτρου αναμένεται εντός της εβδομάδας, ώστε η στήριξη να φτάσει άμεσα στους δικαιούχους αγρότες.

Το ελεγκτικό έργο

Για το άρθρο 5, ο υφυπουργός ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρησιακής δυνατότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να καλυφθεί αποτελεσματικά η αυξημένη υποχρέωση επιτόπιων ελέγχων για το 2025, όπως προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ανδριανός, το αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ελέγχων έως 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθιστά επιτακτική την άμεση διάθεση πρόσθετων δυνάμεων.

Με τη ρύθμιση προβλέπεται:

η δυνατότητα συγκρότησης κλιμακίων από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, του ΥΠΑΑΤ, των εποπτευόμενων φορέων τους και της ΑΑΔΕ,

η συμμετοχή τους στους επιτόπιους ελέγχους με πλήρη τήρηση της μεθοδολογίας του ΟΠΕΚΕΠΕ,

η καταβολή αποζημίωσης για κάθε έλεγχο,

η κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης, ενισχυόμενο με μεταφορά πιστώσεων,

η δυνατότητα παράτασης της διάθεσης προσωπικού για έως τρεις επιπλέον μήνες.

Ο κ. Ανδριανός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σταματά εδώ, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από 1.1.2026, που μεταξύ άλλων το πλαίσιο για την επιστροφή επιδοτήσεων οι οποίες καταβλήθηκαν παράνομα ή αχρεωστήτως, με την ψηφιακή κοινοποίηση των σχετικών πράξεων και την επικαιροποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης και συμψηφισμού, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΑΑΔΕ.