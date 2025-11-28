ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Οργή και αγανάκτηση από τις μειωμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λένε στον ΟΤ αγρότες και κτηνοτρόφοι

AGRO 28.11.2025, 12:02
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ
Ρεπορτάζ Ανθή Γεωργίου

Σε επιχείρηση – φιάσκο εξελίσσονται οι πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βαφτίσει ως «επιτυχία» το νέο «βατερλό», πυροδοτώντας την οργή και την αγανάκτηση των παραγωγών, που οδηγούνται πλέον σε οικονομικό στραγγαλισμό.

Τα 363 εκατ. ευρώ της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2025 – ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 45% αντί του προβλεπόμενου 70% – προκάλεσε σοκ στους παραγωγούς

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη πληρωμή», μοιράζοντας υποσχέσεις ότι «οι έντιμοι στις δηλώσεις τους αγρότες θα πάρουν τελικά υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ», η πραγματικότητα έρχεται να τους διαψεύσει, οδηγώντας τον αγροτικό κόσμο σε νέα κρίση.

Οι ανακοινώσεις της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει μόλις 363 εκατ. ευρώ από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 2025 – ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 45% αντί του προβλεπόμενου 70% – προκάλεσε σοκ στους παραγωγούς.

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι η χώρα δεν θα χάσει ούτε 1 ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις και με το καινούργιο σύστημα, που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πράγματα θα λειτουργήσουν προς όφελος των ειλικρινών αγροτών οι οποίοι θα εισπράξουν περισσότερα», επισήμανε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφορικά με το νέο σύστημα καταβολής και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται από αγροτικούς κύκλους ως «βιαστική και προβληματική», με την κυβέρνηση να επιδιώκει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να εκτονώσει τις εντεινόμενες κινητοποιήσεις. Ωστόσο, η χαμηλή προκαταβολή σε συνδυασμό με τις αυτόματες κρατήσεις αναμένεται να αφήσει στους παραγωγούς ακόμα και χωρίς ένα ευρώ, όπως χαρακτηριστικά λένε στον ΟΤ.

Από τα 363 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος σχεδόν 90 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ασφαλιστικές του ΕΛΓΑ, ενώ ένα ακόμα μεγάλο μέρος των ενισχύσεων θα «χαθεί» στις οφειλές προς τρίτους, αφήνοντας τους αγρότες αντιμέτωπους με οικονομική ασφυξία.

Οι «εκτός»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περίπου 140.000 παραγωγοί – αριθμός πρωτοφανής για τα δεδομένα του συστήματος – δεν θα λάβουν ούτε ευρώ στην τρέχουσα πληρωμή, χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο της εξαίρεσής τους. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται επίσης στο σύστημα monitoring, με κτηνοτρόφους και αγρότες να αναζητούν απαντήσεις για αλγοριθμικά ευρήματα που τους άφησαν εκτός πληρωμών, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα διόρθωσης.

Παράλληλα, προκαλούνται ερωτήματα για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου, καθώς – σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή – οι ίδιοι συντελεστές του σκανδάλου φαίνεται να παραμένουν ενεργοί και μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ. Το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση να παρουσιάζει ως «επιτυχία» μια πληρωμή μειωμένη, την ώρα που σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Κρήτη, σημαντικός αριθμός παραγωγών και κτηνοτρόφων μένει απλήρωτος, με σωρευμένες υποχρεώσεις και χωρίς σαφή χώρο στον οποίο μπορούν να διαμαρτυρηθούν .

Η ένταση στον αγροτικό κόσμο κορυφώνεται, με τα μπλόκα να θεωρούνται πλέον δεδομένα. Από νωρίς το πρωί, αγρότες σε διάφορες περιοχές προετοιμάζουν τα τρακτέρ τους, εκφράζοντας αγανάκτηση για τις καθυστερήσεις, τα λάθη και την αβεβαιότητα γύρω από τις ενισχύσεις .

Δεν θα μείνει ούτε ένα ευρώ

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας, που εκφράσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και το απόγευμα οδεύουμε σε μια κακή πληρωμή», επισημαίνει στον ΟΤ ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς, εξηγώντας ότι «αυτό αποδεικνύεται καθώς αντί για 580 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει ότι θα δώσουν για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, τελικά το ποσό αυτό έφτασε στα 363 εκατ. ευρώ το οποίο είναι το 45% της προκαταβολής της βασικής».

Σημειώνει δε, ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα πάρουνε λιγότερα και άλλες 140.000 που δεν θα πάρουν τίποτα: «Βεβαίως μέσα σε αυτούς πιθανόν να είναι κάποιοι που δεν δικαιούνται να πάρουν και είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Από κει και πέρα σε πολλές των περιπτώσεων λόγω της εισφοράς στον ΕΛΓΑ και τις πάγιες εντολές προς τρίτους δεν θα τους μείνει ούτε ένα ευρώ».

Αυτό που προέχει, όπως τονίζει ο κ. Σατολιάς είναι να δοθεί η δυνατότητα άμεσα τα λάθη που έχουν γίνει και αφορούν κατανομή βοσκοτόπων, monitoring κ.ά, αλλά και όλες τις τις περιπτώσεις όπου πραγματικοί αγρότες δεν θα πληρωθούν να διορθωθούν άμεσα και να μπουν στην επόμενη πληρωμή.

«Βέβαια δεν κατανοούμε τη δήλωση ότι όσα χρήματα περισσέψουν θα πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Ποιοι είναι αυτοί; Θέλουμε να καταλάβουμε», σημείωσε στον ΟΤ ο κ. Σατολιάς.

Τραγελαφικά πράγματα

«Γίνονται τραγελαφικά πράγματα. Λένε ότι πρώτη φορά θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, αν εγώ σου χρωστούσα από πέρσι και δεν στα έδωσα, θα τα πάρεις φέτος μαζεμένα, αυτά είναι τα περισσότερα», λέει με καυστικό ύφος στον ΟΤ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος, μεταφέροντας το κλίμα αγανάκτησης που επικρατεί στους παραγωγούς μετά τις ανακοινώσεις.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι οι παραγωγοί έχουν μείνει χωρίς απαντήσεις για παράδειγμα, τι θα γίνει με τα χρωστούμενα του 2016, τι θα γίνει με τα «κομμένα» του 2024, με την κατανομή των βοσκοτόπων αλλά και με τα σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει το σύστημα monitoring, που βγάζει εκτός χωράφια ή ακόμα δεν αναγνωρίζει καλλιέργειες και αφήνει εκτός πληρωμών χιλιάδες  κτηνοτρόφους και αγρότες.

«Όπως φαίνεται με τα σφάλματα που εμφανίζονται στις δηλώσεις, πολλοί θα είναι αυτοί που θα μείνουν απλήρωτοι ή θα πάρουν λιγότερα απ’ αυτά που υπολόγιζε», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι από την μειωμένη προκαταβολή των 363 εκατ. ευρώ, θα καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΛΓΑ. Στο ποσό αυτό προστίθεται και ένα 20% που θα κατευθυνθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024.

«Δεν ξέρω τι θα μείνει τελικά. Τα χρήματα εξανεμίστηκαν. Όλα τα στοιχεία δείχνουν την κατάρρευση του κλάδου. Όμως κανείς δεν το αντιλαμβάνεται αυτό», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος

Την Κυριακή στα μπλόκα

«Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις», τονίζει στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Ποια 3,7 δισ. ευρώ θα δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου; Εδώ χρωστάνε τα πάντα. Θα δώσουν μειωμένη βασική, τα 550 εκατ. από τα χρωστούμενα του 2024 ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, εξαγγέλλουν μέτρα όπως για το αγροτικό πετρέλαιο και δεν τα τηρούν», λέει χαρακτηριστικά στον ΟΤ.

«Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας. Ας πάρουν τα  μέτρα τους και ας δώσουν λύσεις», τονίζει ο κ. Μαρούδας.

Στη Θεσσαλία την Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα στηθούν δύο μπλόκα. Ένα στη Νίκαια και ένα στον κόμβο Ε 65 Καρδίτσα. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο θεσσαλός αγροτοσυνδικαλιστής τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή καθώς όπως χαρακτηριστικά λέει «η αγανάκτηση που επικρατεί, τροφοδοτεί την αγωνιστικότητα».

