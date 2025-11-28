Γαλλία: Διατηρήθηκε στο 0,8% ο πληθωρισμός διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις

Δεν επιταχύνθηκε όπως αναμενόταν ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Νοέμβριο, παραμένοντας πολύ κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λόγω της μείωσης του κόστους των υπηρεσιών.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία Insee.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση 1% των οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Bloomberg.

Τα στοιχεία σηματοδοτούν την έναρξη μιας πολυάσχολης ημέρας με ενημερώσεις για τον πληθωρισμό από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, οι οποίες πιθανότατα θα παρουσιάσουν μια μικτή εικόνα.

Στην Ισπανία αναμένεται να μειωθεί στο 3%, στην Ιταλία αναμένεται να παραμείνει σταθερή στο 1,3%, ενώ στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς στο 2,4%.

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός κυμάνθηκε κοντά στο 1% για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους της ενέργειας. Τα στοιχεία της Παρασκευής για τον Νοέμβριο έδειξαν ότι οι τιμές των υπηρεσιών επικοινωνιών μειώθηκαν και τα βιομηχανικά προϊόντα σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση.

Η γαλλική οικονομία έχει επίσης σημειώσει χαμηλή καταναλωτική ζήτηση, καθώς τα νοικοκυριά αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους εν μέσω μιας πολιτικής κρίσης που προκάλεσε την πτώση της κυβέρνησης και ενίσχυσε την αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς φόρους και τις δαπάνες.

Μια άλλη έκθεση την Παρασκευή έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση 0,3%.

Το Insee επιβεβαίωσε ότι το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης, που θα ανακοινωθεί στις 2 Δεκεμβρίου, αναμένεται να είναι κοντά στο 2,1% του Οκτωβρίου.

Πράγματι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές των τιμών και δεν τείνουν σε προσαρμογή των επιτοκίων για την ώρα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του είναι βέβαιοι ότι η συγκράτηση των αυξήσεων των μισθών θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του στόχου για τον πληθωρισμό με τρόπο ώστε να είναι βιώσιμος.

Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν. Ο διοικητής της ιρλανδικής κεντρικής τράπεζας Γκαμπριέλ Μάκλουφ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι, ενώ η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλό σημείο» όσον αφορά τον πληθωρισμό, θα ήταν λάθος το συμπέρασμα ότι ο στόχος της έχει επιτευχθεί «απολύτως», καθώς το κόστος των υπηρεσιών και των τροφίμων εξακολουθεί να αυξάνεται ραγδαία.

Άλλοι ανησυχούν για μια παρατεταμένη υποτίμηση λόγω της ισχύος του ευρώ, των αντιξοοτήτων για την οικονομική επέκταση και της καθυστέρησης στο σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναμενόταν να ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος, υποβάθμισε ωστόσο αυτούς τους φόβους και χαρακτήρισε το τρέχον επίπεδο του κόστους δανεισμού «σωστό».