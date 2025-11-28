Γαλλία: Διατηρήθηκε στο 0,8% ο πληθωρισμός διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις

Καθοριστική για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού στη Γαλλία ήταν η μείωση του κόστους των υπηρεσιών

World 28.11.2025, 11:09
Γαλλία: Διατηρήθηκε στο 0,8% ο πληθωρισμός διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις
Newsroom

Δεν επιταχύνθηκε όπως αναμενόταν ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Νοέμβριο, παραμένοντας πολύ κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λόγω της μείωσης του κόστους των υπηρεσιών.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία Insee.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση 1% των οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Bloomberg.

Τα στοιχεία σηματοδοτούν την έναρξη μιας πολυάσχολης ημέρας με ενημερώσεις για τον πληθωρισμό από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, οι οποίες πιθανότατα θα παρουσιάσουν μια μικτή εικόνα.

Στην Ισπανία αναμένεται να μειωθεί στο 3%, στην Ιταλία αναμένεται να παραμείνει σταθερή στο 1,3%, ενώ στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς στο 2,4%.

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός κυμάνθηκε κοντά στο 1% για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους της ενέργειας. Τα στοιχεία της Παρασκευής για τον Νοέμβριο έδειξαν ότι οι τιμές των υπηρεσιών επικοινωνιών μειώθηκαν και τα βιομηχανικά προϊόντα σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση.

Η γαλλική οικονομία έχει επίσης σημειώσει χαμηλή καταναλωτική ζήτηση, καθώς τα νοικοκυριά αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους εν μέσω μιας πολιτικής κρίσης που προκάλεσε την πτώση της κυβέρνησης και ενίσχυσε την αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς φόρους και τις δαπάνες.

Μια άλλη έκθεση την Παρασκευή έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση 0,3%.

Το Insee επιβεβαίωσε ότι το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης, που θα ανακοινωθεί στις 2 Δεκεμβρίου, αναμένεται να είναι κοντά στο 2,1% του Οκτωβρίου.

Πράγματι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές των τιμών και δεν τείνουν σε προσαρμογή των επιτοκίων για την ώρα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του είναι βέβαιοι ότι η συγκράτηση των αυξήσεων των μισθών θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του στόχου για τον πληθωρισμό με τρόπο ώστε να είναι βιώσιμος.

Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν. Ο διοικητής της ιρλανδικής κεντρικής τράπεζας Γκαμπριέλ Μάκλουφ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι, ενώ η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλό σημείο» όσον αφορά τον πληθωρισμό, θα ήταν λάθος το συμπέρασμα ότι ο στόχος της έχει επιτευχθεί «απολύτως», καθώς το κόστος των υπηρεσιών και των τροφίμων εξακολουθεί να αυξάνεται ραγδαία.

Άλλοι ανησυχούν για μια παρατεταμένη υποτίμηση λόγω της ισχύος του ευρώ, των αντιξοοτήτων για την οικονομική επέκταση και της καθυστέρησης στο σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναμενόταν να ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος, υποβάθμισε ωστόσο αυτούς τους φόβους και χαρακτήρισε το τρέχον επίπεδο του κόστους δανεισμού «σωστό».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ
UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS
Cyber Monday: Δαπάνες 14,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δυναμική
World

Πώς η AI απογείωσε τις αγορές της Cyber Monday - 14,2 δισ. στις ΗΠΑ
ΗΠΑ: Η ύφεση στον τομέα της μεταποίησης επιδεινώνεται τον Νοέμβριο
World

Συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ για ένατο μήνα
Εκπομπές CO2: Αντιδράσεις βιομηχανιών ΕΕ για «φθηνό» φόρο σε εισαγόμενα ρυπογόνα προϊόντα
World

Πυρά για «φθηνό» φόρο σε εισαγόμενα ρυπογόνα προϊόντα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Χρυσός vs Bitcoin: Ποιος κερδίζει τη μάχη των αποδόσεων αλλά και της εμπιστοσύνης
Markets

Χρυσός vs Bitcoin: Ποιος κερδίζει τη μάχη των αποδόσεων

Σε μάχη ο διαχρονικός χρυσός με το «νεογέννητο» bitcoin

Τζούλη Καλημέρη
Μασούτης: Πότε πέφτουν οι τελικές υπογραφές στο deal με τον Κρητικό 
Business

Αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο του deal Μασούτη - Κρητικού 

Θέμα χρόνου θεωρείται η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του Κρητικού από τον Μασούτη 

Δημήτρης Χαροντάκης
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στo top5 των αποδόσεων παγκοσμίως και το Νοέμβριο

Με κέρδη 4,4% το Νοέμβριο, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε ψηλά στις επιδόσεις, πίσω μόνο από το ασήμι, τον χρυσό και τον Bovespa της Βραζιλίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
SharkNinja: Στο «κόκκινο» ο ανταγωνισμός – Ποια είναι η εταιρεία που αναστάτωσε τις μικροσυσκευές
World

Η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών στο TikTok

Πώς η SharkNinja έγινε η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών που δεν... είναι απαραίτητες σε κανέναν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από World
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

Τι απαντά η UBS στο κατηγορητήριο των Ελβετικών αρχών

Cyber Monday: Δαπάνες 14,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δυναμική
World

Πώς η AI απογείωσε τις αγορές της Cyber Monday - 14,2 δισ. στις ΗΠΑ

Οι λιανοπωλητές διπλασίασαν στη Cyber Monday τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν αγοραστές

ΗΠΑ: Η ύφεση στον τομέα της μεταποίησης επιδεινώνεται τον Νοέμβριο
World

Συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ για ένατο μήνα

Τα εργοστάσια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτώση των παραγγελιών και αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

Εκπομπές CO2: Αντιδράσεις βιομηχανιών ΕΕ για «φθηνό» φόρο σε εισαγόμενα ρυπογόνα προϊόντα
World

Πυρά για «φθηνό» φόρο σε εισαγόμενα ρυπογόνα προϊόντα

Οι Βρυξέλλες θα επιβάλλουν ειδικό τέλος σε εισαγόμενα προϊόντα με υψηλές εκπομπές CO2 όπως τσιμέντο, σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο και λιπάσματα

Λουίς ντε Γκίντος (EKT): Εξαιρετικός ο ντε Κος αλλά … – Τι είπε για την διαδοχή της Λαγκάρντ
World

Λουίς ντε Γκίντος (EKT): Εξαιρετικός ο ντε Κος αλλά ...

Ο Ισπανός αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος μίλησε για τον Ισπανό κεντρικό τραπεζίτη και την ανάγκη να εκπροσωπείται η Ισπανία στα υψηλά κλιμάκια της ΕΚΤ

Rheinmetall: Διεκδικεί το 1/4 των αμυντικών έργων στην Ευρωπαική Ενωση
World

Πενταπλασιασμό των εσόδων αναμένει έως το 2030 η Rheinmetall

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αρμιν Πάπεγκερ υποσχέθηκε στους επενδυτές ότι το περιθώριο λειτουργικού κέρδους θα ξεπεράσει το 20%  μέσα στην επόμενη πενταετία

Latest News
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα
Ενέργεια

Μανουσάκης: Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα

Οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ το 2026 θα ανέλθουν σε 1 δισ. ευρώ, ανέφερε ο Μάνος Μανουσάκης στο 4ο Greek Investment Conference στο Λονδίνο

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English Edition

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Τesla: Η πτώση των πωλήσεων στην Ευρώπη δε δείχνει σημάδια ανάκαμψης
Ηλεκτροκίνηση

Χωρίς... φρένο η πτώση πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη

H Τesla χάνει διαρκώς μερίδια σε χώρες με ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil παρουσίασεστο 4ο Greek Investment Conference τον μετασχηματισμό του Ομίλου εν μέσω των γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων

UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

Τι απαντά η UBS στο κατηγορητήριο των Ελβετικών αρχών

Cyber Monday: Δαπάνες 14,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δυναμική
World

Πώς η AI απογείωσε τις αγορές της Cyber Monday - 14,2 δισ. στις ΗΠΑ

Οι λιανοπωλητές διπλασίασαν στη Cyber Monday τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν αγοραστές

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Τι είπε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στη Διάσκεψη του Λονδίνου της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πάνελ «Γεωπολιτική και η νέα παγκόσμια τάξη»

ΗΠΑ: Η ύφεση στον τομέα της μεταποίησης επιδεινώνεται τον Νοέμβριο
World

Συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ για ένατο μήνα

Τα εργοστάσια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτώση των παραγγελιών και αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus

Οι μετοχές της Airbus SE που διαπραγματεύονται στο Παρίσι βρέθηκαν στο επίκεντρο καθώς κατέγραψαν πτώση άνω του 5,8% - Περιβάλλον αβεβαιότητας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο