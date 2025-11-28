e-ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Παρατείνεται έως την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγουν σήμερα 28/11/2025, για τους οφειλέτες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, όπως ενημερώνει η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επίσης, μέχρι την Δευτέρα 01/12/2025 παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:

-Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,

– Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,

– Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α.,

– Ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών μέσω του δικτύου της EUROBANK.