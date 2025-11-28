ΤΜΕΔΕ: Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου το 2ο Διεθνές Συνέδριο

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μετά την περσινή επιτυχία, που το ανέδειξε σε θεσμό διεθνούς βεληνεκούς, το Συνέδριο επιστρέφει, με ακόμη ισχυρότερη διεθνή διάσταση, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών και κορυφαίους ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι η αποτύπωση των στρατηγικών, που θα καθορίσουν την ανθεκτικότητα των υποδομών και την πράσινη μετάβαση των επόμενων δεκαετιών, εντάσσοντας τον κλιματικό κίνδυνο ως την πιο κομβική παράμετρο για τη χάραξη πολιτικών και δράσεων, προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Μακέδος: «Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, οι βιώσιμες στρατηγικές του αύριο για ανθεκτικές υποδομές, αντιμετώπιση της λειψυδρίας και ισχυρή οικονομική ανάπτυξη»

Σε μία περίοδο που οι κλιματικές προκλήσεις και η διαχείριση των φυσικών πόρων επηρεάζουν πλέον καταλυτικά την καθημερινότητα, το ΤΜΕΔΕ θέτει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τη διαμόρφωση μίας πράσινης αναπτυξιακής ατζέντας, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα, όπως η λειψυδρία, η ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών και η σύγχρονη περιβαλλοντική διαχείριση. Στο επίκεντρο του διαλόγου βρίσκονται οι ρεαλιστικές διαδρομές, προς μία βιώσιμη οικονομία, η ανάγκη ενσωμάτωσης του κλιματικού κινδύνου στο σχεδιασμό των υποδομών, οι στρατηγικές συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, αγοράς και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που επιβάλλει η νέα εποχή.

Το Συνέδριο θα ανοίξει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα αναπτύξει την εθνική προοπτική του «Redefining the future horizons».Tην επίσημη κήρυξη των εργασιών θα πραγματοποιήσει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σηματοδοτώντας την εκκίνηση ενός διήμερου διαλόγου υψηλού επιπέδου, για την κλιματική προσαρμογή, τη χρηματοδότηση ανθεκτικών υποδομών νέας γενιάς και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, που εναρμονίζει την επιστημονική γνώση με την πράξη και την κοινωνική ευθύνη.

Ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι Υπουργοί Χρίστος Δήμας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαθανάσης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Νίκος Ταχιάος θα συμβάλουν με παρεμβάσεις, που αφορούν στις εθνικές πολιτικές για τις υποδομές, την κλιματική προσαρμογή, την ψηφιακή αναβάθμιση και την επενδυτική επιτάχυνση. Η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συζήτηση είναι καθοριστική, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Χάρη Δούκα και Στέλιου Αγγελούδη, καθώς και των Περιφερειαρχών Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρη Πτωχού και Γιώργου Αμανατίδη.

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα τιμήσει με τη συμμετοχή του ο Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), τοποθετώντας την ευρωπαϊκή χρηματοδοτική πολιτική στο επίκεντρο των αναγκαίων επενδύσεων για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές συγκαταλέγονται οι: κ.κ. Γιώργος Στασινός, (Πρόεδρος ΤΕΕ), Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR), Χαράλαμπος Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ), Ελένη Βρεττού (CrediaBank), Ισμήνη Παπακυρίλλου (ΕΑΤ), Παναγιώτης Σταμπουλίδης (Growthfund), Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ) και Θανάσης Τσιάνος (ΣΕΣ).

Το Συνέδριο πλαισιώνουν επίσης κορυφαίοι ακαδημαϊκοί διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους η Prof. Regina Gonthier, Πρόεδρος της UIA, ο Prof. Paolo Desideri, Πρόεδρος της IAA, ο Γιώργος Παγουλάτος, Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κωσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος & Κλίματος στο ΕΚΠΑ και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Prof. Peter Droege, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λιχτενστάιν και πρώην Πρόεδρος της EUROSOLAR και ο Πλάτωνας Στυλιανού, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος: «Το 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ αποτελεί μια κρίσιμη σύμπραξη δυνάμεων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, του τεχνικού κόσμου, του χρηματοπιστωτικού τομέα και της αγοράς, με σκοπό να δώσουν ρεαλιστικές απαντήσεις στις πιεστικές προκλήσεις της εποχής. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βιώσιμων στρατηγικών, που συνδέουν την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία με τη θεσμική συνεργασία και τις πηγές χρηματοδότησης, απαιτούν άμεση και συντονισμένη δράση. Παράλληλα, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ένταξης του κλιματικού κινδύνου στις υποδομές, τις κατασκευές και τις επενδύσεις. Το “Redefining the Future Horizons” αποτελεί έναν δυναμικό κόμβο διαλόγου, το οποίο ενσωματώνει τη διεθνή προοπτική, για τις βιώσιμες λύσεις που απαιτούν τα έργα του αύριο».