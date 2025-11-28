Βιομηχανία: Μείωση 1,4% στις τιμές παραγωγού τον Οκτώβριο

Μείωση 1,4% σημείωσε ο πληθωρισμός χονδρικής, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), τον Οκτώβριο, εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στο ότι:

Ο δείκτης τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς μειώθηκε κατά 4,5%, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς παρέμεινε αμετάβλητος.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,3% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025. O αντίστοιχος δείκτης τον Οκτώβριο του 2024 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, παρέμεινε αμετάβλητος.