ΟΠΑ: Η αξία των επιστημονικών μοντέλων και των ποσοτικών δεδομένων για τη σύγχρονη ναυτιλία

Μια νέα σειρά ανοιχτών διαλέξεων εγκαινίασε το ΟΠΑ και το Hellenic Studies Program του Yale MacMillan Center για την καλλιέργεια της επιστημονικής κουλτούρας 

Academia 12.12.2025, 13:15
ΟΠΑ: Η αξία των επιστημονικών μοντέλων και των ποσοτικών δεδομένων για τη σύγχρονη ναυτιλία
Λάμπρος Καραγεώργος

Με ιδιαίτερη επιτυχία ξεκίνησε η νέα σειρά ανοιχτών διαλέξεων που συνδιοργάνωσαν το Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Hellenic Studies Program του Yale MacMillan Center, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού στην επιστημονική γνώση, στην καλλιέργεια επιστημονικής κουλτούρας και στην τόνωση του δημόσιου διαλόγου για ζητήματα οικονομικής πολιτικής με διεθνή διάσταση.

Την πρώτη διάλεξη παρέθεσε η διεθνής οικονομολόγος και καθηγήτρια στο Harvard University, Μυρτώ Καλουπτσίδη, παρουσιάζοντας μια καινοτόμα προσέγγιση στη μελέτη της ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου. Η ομιλία της, με τίτλο «Ναυτιλία και Παγκόσμιο Εμπόριο: Νέες Οπτικές στον Ρόλο των Μεταφορικών Δικτύων και της Βιομηχανικής Πολιτικής», ανέδειξε πώς τα σύγχρονα αναλυτικά δεδομένα και τα ποσοτικά μοντέλα προσφέρουν νέες δυνατότητες για τη χαρτογράφηση του δικτύου των θαλάσσιων μεταφορών.

Στον εισαγωγικό χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του ΕΜΟΠ, Ευάγγελος Διοικητόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της αξιόπιστης επιστημονικής γνώσης σε μια εποχή κατά την οποία η πληροφορία είναι άφθονη αλλά όχι πάντα αξιόπιστη.

Παράλληλα, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της νέας γενιάς στην παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης, επισημαίνοντας πως η ακαδημαϊκή πορεία της καθηγήτριας Καλουπτσίδη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής αριστείας με διεθνή αναγνώριση. Ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, καθηγητής Βαγγέλης Βασιλάτος, στάθηκε στη διαρκή προσπάθεια γεφύρωσης της οικονομικής θεωρίας με τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία συνεργασιών με κορυφαία διεθνή ιδρύματα, όπως το Yale και το Cambridge, ώστε η παραγόμενη γνώση να επιστρέφει στη χώρα και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση δημογραφικών και παραγωγικών προκλήσεων.

Η αλληλεπίδραση ναυτιλίας και εμπορίου

Με λόγο κατανοητό αλλά επιστημονικά στιβαρό, η καθηγήτρια Καλουπτσίδη παρουσίασε ευρήματα δεκαπενταετούς έρευνας σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ναυτιλίας και διεθνούς εμπορίου. Ανέδειξε τη σημασία των δεδομένων πλοήγησης, που λειτουργούν σαν ένα σύγχρονο «GPS» των πλοίων, αποτυπώνοντας τη διάρκεια παραμονής τους στα λιμάνια, τις διαδρομές που εκτελούν με φορτίο η άφορτα και τη γεωγραφική κατανομή τους μεταξύ μεγάλων εισαγωγέων, όπως η Κίνα και η Ινδία, και μεγάλων εξαγωγέων, όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτή την τεράστια βάση δεδομένων προκύπτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα: περίπου το 40% των κινήσεων των πλοίων γίνεται χωρις φορτίο γεγονός που αντανακλά τη δομική ανισορροπία των εμπορικών ροών και επιδρά σημαντικά στους ναύλους και στο κόστος παραγωγής αγαθών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σχολιάζοντας την ιστορική θεώρηση του διεθνούς εμπορίου, εξήγησε ότι η κλασική παραδοχή πως «όσο μεγαλύτερη η απόσταση, τόσο υψηλότερο το κόστος» δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σε ορισμένες διαδρομές, το ταξίδι προς μια κατεύθυνση κοστίζει πολύ περισσότερο από το αντίστροφο, παρότι η απόσταση είναι ίδια, όπως στη γραμμή Κίνας–Αυστραλίας. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά της ναυτιλίας: όπως ένα ταξί, έτσι και ένα πλοίο υπολογίζει όχι μόνο το παρόν ταξίδι, αλλά και τις πιθανότητες να βρει το επόμενο φορτίο, γεγονός που μεταφράζεται σε ασύμμετρα κόστη και σύνθετες επιπτώσεις στη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίασή της σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη ναυσιπλοΐα και ειδικότερα το υποθετικό αλλά ρεαλιστικό σενάριο της πλήρους αξιοποίησης του Βορειοδυτικού Περάσματος, της θαλάσσιας οδού που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Αρκτικής. Σύμφωνα με τα μοντέλα, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις εξαγωγές ορισμένων χωρών της Βόρειας Ευρώπης, ενώ κράτη όπως η Κίνα ή οι δυτικές ακτές των ΗΠΑ ενδέχεται να χάσουν μέρος των εμπορικών τους ροών. Η αναδιαμόρφωση των διαδρομών θα άλλαζε συνολικά την αρχιτεκτονική του διεθνούς εμπορίου, καταδεικνύοντας πως ακόμη και ένα φαινομενικά περιορισμένο γεωγραφικό γεγονός μπορεί να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες.

Ένα ακόμη κομβικό σημείο της ομιλίας ήταν το ζήτημα της συμφόρησης στα λιμάνια. Η εμπειρία της πανδημίας έδειξε ότι τα λιμάνια, παρότι ζωτικής σημασίας, αποτελούν και τα πιο ευάλωτα σημεία της παγκόσμιας αλυσίδας. Η καθηγήτρια ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους ένα μικρό σοκ στη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογες καθυστερήσεις, εξαιτίας της οριακής χωρητικότητας στα λιμάνια και της διάκρισης ανάμεσα στον χρόνο φορτοεκφόρτωσης και στον χρόνο αναμονής. Το κόστος μιας ημέρας καθυστέρησης, που φτάνει τα 65.000 δολάρια—πολύ υψηλότερο από το κόστος του ταξιδιού—αναδεικνύει γιατί η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των λιμένων πρέπει να θεωρείται μακροοικονομική προτεραιότητα.

Η παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τμήματα της ομιλίας αφορούσε την αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας. Η καθηγήτρια παρουσίασε την ιστορική εξέλιξη του κλάδου, από την κυριαρχία της Βρετανίας μέχρι την άνοδο της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, για να καταλήξει στην εντυπωσιακή μεταμόρφωση που συντελέστηκε στην Κίνα την τελευταία δεκαπενταετία. Η χώρα, μέσα από ένα οργανωμένο πλέγμα βιομηχανικής πολιτικής και γενναίων κρατικών επιδοτήσεων, κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της από 10% σε πάνω από 50%, δημιουργώντας δεκάδες νέα ναυπηγεία και χρηματοδοτώντας την παραγωγή μέσω κρατικών τραπεζών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ερευνητικής ομάδας, οι επιδοτήσεις αυτές ανέρχονται σε 11 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά έχει και σαφή γεωπολιτική διάσταση, καθώς ο έλεγχος της ναυπηγικής συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια εποχή αυξανόμενων διεθνών ανταγωνισμών.

Κλείνοντας την ομιλία της, η καθηγήτρια Καλουπτσίδη υπογράμμισε ότι η αξία των επιστημονικών μοντέλων και των ποσοτικών δεδομένων δεν βρίσκεται μόνο στην ακαδημαϊκή τους σημασία, αλλά και στη χρησιμότητά τους για την κατανόηση της λειτουργίας των παγκόσμιων αγορών, τον σχεδιασμό βιομηχανικής πολιτικής, τη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών και τη χάραξη στρατηγικών για χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη ναυτιλία. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά το κυκλοφορικό σύστημα της παγκόσμιας οικονομίας. Και όπως κάθε τέτοιο σύστημα, απαιτεί συστηματική μελέτη, προστασία και ενίσχυση, με βάση τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Academia
ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η έδρα απονεμήθηκε από την ΕΕ στον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Βαρουτά

Google: Δωρεάν διαθέσιμα εργαλεία AI σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Δωρεάν εργαλεία AI σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων από την Google

Τα εργαλεία AI της Google διαθέσιμα χωρίς κόστος σε φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων - Εγγραφές έως τις 9/12/2025 για δωρεάν πρόσβαση στο 12μηνο πρόγραμμα Google AI Pro Plan

ΟΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Kaizen Foundation
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑ και Kaizen Foundation

Οι δύο φορείς δεσμεύονται να αναπτύξουν από κοινού δράσεις που αναβαθμίζουν το έργο του Τμήματος Στατιστικής

ΟΠΑ: Επιβράβευσε 190 φοιτήτριες και φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΟΠΑ επιβραβεύει 190 φοιτήτριες και φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της έρευνας του ΟΠΑ με θέμα: «Εθελοντισμός στην Ελλάδα - το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή»

ΟΠΑ: Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελίτ των 300 Top Business Schools παγκοσμίως
Academia

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελίτ των 300 Top Business Schools παγκοσμίως

Ο οργανισμός Eduniversal ανακοίνωσε τα 1.000 καλύτερα Business Schools από 153 χώρες

Οι 100 Πρώτοι Δημοσιογράφοι στην Ελλάδα Πιστοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Academia

Οι 100 Πρώτοι Δημοσιογράφοι στην Ελλάδα Πιστοποιούνται στην AI

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ, ξεκινά σε λίγες ημέρες το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους»,

ΕΣΠΑ: Νέες δράσεις για τρία ΑΕΙ
ΕΣΠΑ

Νέες δράσεις μέσω ΕΣΠΑ για τρία ΑΕΙ

Αφορούν την ενδυνάμωση και προώθηση της ισότητας και την υποστήριξη Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο