Disney: Πώς επενδύει στο μέλλον της αφήγησης μέσω AI

Σε ένα από τα πιο ηχηρά βήματα προς την πλήρη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο Χόλιγουντ, η εταιρεία Disney ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων στην OpenAI, εγκαινιάζοντας μια τριετή στρατηγική συνεργασία που φέρνει τους χαρακτήρες της – από τον Μίκυ και τη Σταχτοπούτα έως τους ήρωες της Marvel και του Star Wars – στο οικοσύστημα του Sora, του νέου εργαλείου δημιουργίας βίντεο της εταιρείας AI.

Όπως αναφέρει το Reuters, με τη συμφωνία αυτή η Disney επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης περιεχομένου, ανοίγοντας την πόρτα σε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται δημιουργικός εταίρος.

Αντιδράσεις και ανησυχίες από τα συνδικάτα για τη συμφωνία της Disney

Παρά τον ενθουσιασμό της Disney, τα συνδικάτα του Χόλιγουντ παρακολουθούν την ιστορία με επιφύλαξη. Οι συζητήσεις για την προστασία των δημιουργών, των δικαιωμάτων τους και των παραδοσιακών επαγγελμάτων της βιομηχανίας παραμένουν στο επίκεντρο.

Η συμφωνία αποκλείει ρητά την αναπαραγωγή προσώπων και φωνών ηθοποιών, ωστόσο οι ενώσεις ζητούν διαρκή διασφάλιση για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα νέα εργαλεία παραγωγής.

Η ιστορία πίσω από τη συμφωνία

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με το Reuters, η Disney είχε πρόσβαση σε πρώιμες δυνατότητες του Sora προτού παρουσιαστεί επίσημα, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μια συνεργασία με προοπτική.

Ο Άιγκερ είχε ήδη προϊδεάσει για τη στρατηγική αυτή σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές τον Νοέμβριο, μιλώντας για ένα μέλλον όπου οι συνδρομητές του Disney+ θα μπορούν να δημιουργούν μικρές δικές τους ιστορίες με εργαλεία AI.

Το streaming αποκτά νέα διάσταση

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, μέρος του περιεχομένου που θα δημιουργείται από χρήστες μέσω του Sora θα μπορεί να φιλοξενείται στο Disney+, προσφέροντας στην πλατφόρμα ένα νέο είδος αλληλεπίδρασης με το κοινό της. Συγκεκριμένα, επιλεγμένα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες θα είναι διαθέσιμα για streaming στο Disney+, επιτρέποντας στην πλατφόρμα να αξιοποιήσει την αυξανόμενη δημοτικότητα του περιεχομένου μικρού μήκους.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν νέα προϊόντα και εμπειρίες βασισμένα στα μοντέλα της OpenAI, τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για την εσωτερική χρήση των εργαζομένων της Disney, που θα αξιοποιούν το ChatGPT για λειτουργικές διαδικασίες.

Επιπλέον, η Disney θα λάβει δικαιώματα αγοράς επιπλέον μετοχών της OpenAI, εδραιώνοντας τη συμμετοχή της στο μέλλον της ψυχαγωγίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μια συμφωνία με επιχειρηματικό βάθος

Πέρα από την τεχνολογική διάσταση, η Disney αποκτά και warrants για την απόκτηση πρόσθετης συμμετοχής στην OpenAI, δείχνοντας ότι βλέπει τη συνεργασία αυτή όχι μόνο ως εργαλείο καινοτομίας, αλλά και ως μακροπρόθεσμη επενδυτική ευκαιρία.

Με τη συμφωνία αυτή, η Disney εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα εποχή δημιουργίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις διαδικασίες παραγωγής, τις εμπειρίες των θεατών και τα όρια της φαντασίας.