Τραμπ: Το τέλος της διατλαντικής συμμαχίας; Η εξαγωγή των πολιτισμικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου

Σαν να ζωντανεύει ξανά η σκιά του Σάμιουελ Χάντιγκτον πάνω από τον Ατλαντικό. Τριάντα και πλέον χρόνια μετά τη διατύπωση της θεωρίας του για τη «Σύγκρουση των Πολιτισμών», οι ιδέες του επιστρέφουν όχι ως ακαδημαϊκή αναφορά, αλλά ως πολιτική πραγματικότητα. Ο Χάντιγκτον υποστήριξε ότι μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι μεγάλες συγκρούσεις δεν θα καθορίζονται πλέον από ιδεολογίες ή οικονομικά συστήματα, αλλά από βαθύτερες πολιτισμικές αλλαγές: θρησκεία, ιστορία, αξίες, τρόπους ζωής. Ο κόσμος, έγραφε, δεν θα διαιρείται πια σε Ανατολή και Δύση, αλλά σε πολιτισμικά μπλοκ με ασύμβατες κοσμοθεωρίες. Η Δύση, μάλιστα, θα έπρεπε να προετοιμαστεί όχι μόνο για εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά και για εσωτερική διάβρωση της πολιτισμικής της συνοχής. Σήμερα, υπό τη δεύτερη θητεία Τραμπ, η θεωρία του μοιάζει να μετατρέπεται από ακαδημαϊκή πρόβλεψη σε πρακτικό δόγμα εξωτερικής πολιτικής.

Μόνο που αυτή τη φορά, η σύγκρουση δεν εκτυλίσσεται ανάμεσα σε ηπείρους και θρησκείες, αλλά μέσα στην ίδια τη Δύση.

Το MAGA αντιμετωπίζει την Ευρώπη όχι απλώς ως σύμμαχο, ούτε ως ανταγωνιστή—αλλά ως ιδεολογικό «άλλο», ως έναν πολιτισμικό χώρο που ενσαρκώνει αξίες τις οποίες θεωρεί παρακμάζουσες και απειλητικές.

Στον νέο αυτό διατλαντικό πόλεμο των ταυτοτήτων, η Ουάσιγκτον δεν συγκρούεται με ξένους πολιτισμούς, αλλά με την ίδια την ευρωπαϊκή εκδοχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Η στροφή της κυβέρνησης Τραμπ: Η Ευρώπη ως «φρούριο» του φιλελευθερισμού

Για δεκαετίες η Ευρώπη παρουσιαζόταν στην Ουάσιγκτον ως εταίρος, καθρέφτης αξιών και πυλώνας του δυτικού κόσμου. Σήμερα, όμως, για τον Ντόναλντ Τραμπ και το στρατόπεδο MAGA, η Γηραιά Ήπειρος φαντάζει ως κάτι διαφορετικό: ένα πολιτισμικό προπύργιο που – στα μάτια τους – υπονομεύει την αμερικανική ισχύ.

Δεν πρόκειται απλώς για διαφωνία στρατηγικής αλλά για έναν πόλεμο κοσμοθεωρίας που διασχίζει πλέον τον Ατλαντικό.

Στην πρόσφατη πολιτική αφήγηση του Τραμπ, η Ευρώπη δεν εμφανίζεται απλώς ως ένας δύσκολος σύμμαχος, αλλά ως το σύμβολο όλων όσα το MAGA θεωρεί απειλή.

Από τον Λονδρέζο δήμαρχο Σαντίκ Καν, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει «απαίσιο» και «βίαιο», μέχρι ηγέτες που κατηγορεί για «αδυναμία», η ρητορική του Τραμπ φανερώνει κάτι βαθύτερο από διαφωνίες για πολιτικές.

Αναλυτές εξηγούν ότι η δυσφορία αυτή δεν γεννήθηκε στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, αλλά ωρίμασε αθόρυβα τα τελευταία χρόνια. Μετά το 2021, κύκλοι του MAGA κατέληξαν πως ο περιορισμός του «φιλελεύθερου συστήματος» απαιτούσε μάχη όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στα διεθνή σημεία επιρροής του, αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Οικονομία, τεχνολογία και άμυνα: Παλιοί καυγάδες σε νέο πλαίσιο

Η δυσπιστία Τραμπ προς την ΕΕ δεν είναι ακριβώς καινούργια. Διαφορές για το εμπόριο, τη ρύθμιση της τεχνολογίας και τις αμυντικές δαπάνες υπήρχαν πάντα.

Όμως η δεύτερη θητεία του τις μετατρέπει σε ιδεολογικό όπλο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι Βρυξέλλες λειτουργούν ως διπλό πρόσωπο: κάτω από την «ομπρέλα του ΝΑΤΟ μιλούν για ενότητα, ενώ με την «ομπρέλα» της ΕΕ ακολουθούν πολιτικές που θεωρούν «αντίθετες προς τα αμερικανικά συμφέροντα».

Για παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λάνταου έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όταν αυτές οι χώρες φορούν το «καπέλο» του ΝΑΤΟ, επιμένουν ότι η διατλαντική συνεργασία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αμοιβαίας ασφάλειάς μας. Όταν όμως αυτές οι χώρες φορούν το «καπέλο» της ΕΕ, επιδιώκουν κάθε είδους ατζέντες που συχνά είναι εντελώς αντίθετες με τα συμφέροντα και την ασφάλεια των ΗΠΑ».

My recent trip to Brussels for the @NATO Ministerial meeting left me with one overriding impression: the US has long failed to address the glaring inconsistency between its relations with NATO and the EU. These are almost all the same countries in both organizations. When these… — Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

Η σύγχυση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ – δύο εντελώς διαφορετικών οργανισμών – εντάσσεται πλέον στη ρητορική του MAGA, το οποίο τείνει να αντιλαμβάνεται την Ευρώπη ως ενιαίο «φιλελεύθερο μπλοκ» σε σύγκρουση με τις αμερικανικές προτεραιότητες.

Η νέα στρατηγική: «Καλλιέργεια αντίστασης» μέσα στην Ευρώπη

Το νέο έγγραφο εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ προκάλεσε σοκ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε αντίθεση με τη μετριοπαθή γραμμή του 2017, το κείμενο υποστηρίζει ότι η Ευρώπη απειλείται από «πολιτισμική εξάλειψη» λόγω των μεταναστευτικών ρευμάτων και του δημογραφικού προβλήματος.

Ακόμη πιο αμφιλεγόμενη είναι η προτροπή για ενίσχυση συντηρητικών κυβερνήσεων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μια στρατηγική που θυμίζει περισσότερο ιδεολογική παρέμβαση παρά κλασική διπλωματία.

Παράλληλα, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του προβάλλουν τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για περιορισμό της ακροδεξιάς ως επιθέσεις «κατά της ελευθερίας του λόγου».

Η στήριξη κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ προς το AfD στη Γερμανία, το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα ως εξτρεμιστικό κόμμα, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αίσθηση μιας νέας διατλαντικής ιδεολογικής συμμαχίας.

Η μάχη της πολιτισμικής ταυτότητας

Στο επίκεντρο δεν βρίσκονται μόνο μέτρα πολιτικής αλλά και η ίδια η αντίληψη για την κοινωνία. Το MAGA βλέπει την Ευρώπη ως ιδεολογικό συγγενή του αμερικανικού «deep state»: πανεπιστήμια, ΜΜΕ, δικαστικό σύστημα, ρυθμιστικές αρχές.

Για τον στενό κύκλο του Τραμπ, αυτά αποτελούν «προπύργια» της φιλελεύθερης τάξης που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Σύμφωνα με αναλυτές, το αφήγημα περί «ανατροπής της ταυτότητας» μέσω μετανάστευσης και υπερβολικής ρύθμισης ενώνει την αμερικανική και την ευρωπαϊκή άκρα δεξιά. Αυτή η σύγκλιση είναι που έχει κινητοποιήσει το MAGA να επεκτείνει τον πόλεμο των αξιών πέρα από τις ΗΠΑ.

Προσωπικές σχέσεις έναντι στρατηγικών κειμένων

Παρά την ένταση, ο Τραμπ διατηρεί άριστες σχέσεις με ηγέτες όπως ο Κιρ Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ο Αλεξάντερ Σταμπ στη Φινλανδία. Το γεγονός αυτό φανερώνει μια γνωστή ιδιαιτερότητα του προέδρου: η πραγματική εξωτερική πολιτική του συχνά παρακάμπτει τα επίσημα κείμενα και βασίζεται στα προσωπικά του αισθήματα.

Όπως λένε έμπειροι συντηρητικοί αναλυτές, το νέο δόγμα δεν αποτελεί «τη Μάγκνα Κάρτα του Τραμπισμού», αλλά έναν ιδεολογικό χάρτη πορείας που ο πρόεδρος μπορεί να ακολουθεί… ή να αγνοεί.

Το αποτέλεσμα;

Ένας διατλαντικός κόσμος που εισέρχεται σε νέα εποχή αβεβαιότητας, όπου η πολιτική, η ταυτότητα και ο πολιτισμός μπλέκονται σε μια σύγκρουση που ξεπερνά σύνορα και συμμαχίες. Με το MAGA να βλέπει την Ευρώπη όχι ως σύμμαχο, αλλά ως πεδίο μάχης, η επόμενη τετραετία προβλέπεται πιο ταραχώδης από ποτέ.

Η Ουάσιγκτον και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες βρίσκονται ξανά σε αναταραχή – όχι λόγω κάποιας εμπορικής διαμάχης ή μιας ακόμη σύγκρουσης για τις αμυντικές δαπάνες, αλλά λόγω μιας νέας ιδεολογικής αντιπαράθεσης που ξεκινά από την καρδιά του κινήματος MAGA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ενισχυμένος από μια συμπαγή δεξιά διανόηση που διαμορφώθηκε στη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, μεταφέρει τώρα την αμερικανική πολιτισμική σύγκρουση κατευθείαν στην Ευρώπη – και οι εντάσεις κορυφώνονται.