Τσάρλι Κερκ: Μπεστ σέλερ το τελευταίο βιβλίο του εκλιπόντος δεξιού ακτιβιστή

Στην 1η θέση στη λίστα με τα 100 καλύτερα μπεστ σέλερ του Amazon κατατάχθηκε το «Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life» του δολοφονηθέντος Τσάρλι Κερκ , αλλά ήδη από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου και μέχρι το βράδυ, το σκληρόδετο αναφερόταν ως προσωρινά μη διαθέσιμο.

Στα ελληνικά ο τίτλος μπορεί να αποδοθεί ως «Παύσε εν ονόματι του Κυρίου: Γιατί η τήρηση του Σαββάτου θα μεταμορφώσει τη ζωή σου» και αναφέρεται στην εντολή του Δεκαλόγου «Ἓξ ἡμέρας ἔργα καὶ ποιήσεις πάντα τα ἔργα σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου».

Ήταν ακόμα διαθέσιμο προς πώληση σε καταστήματα εκτός της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων Walmart και Barnes & Noble, καθώς και της ιστοσελίδας του εκδότη.

Η Winning Team Publishing τύπωσε 200.000 αντίτυπα και έχει ήδη παραγγείλει ξανά περισσότερα, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της στη Wall Street Journal. Είπε ότι το βιβλίο πούλησε περισσότερα από 60.000 αντίτυπα στο Amazon μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Η Winning Team ιδρύθηκε από κοινού το 2021 από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Σέρτζιο Γκορ, ο οποίος είναι τώρα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία.

Ο Τσάρλι Κερκ ξεπουλάει ακόμη και μετά θάνατον

«Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι από το συντριπτικό ενδιαφέρον», δήλωσε ο εκπρόσωπος του εκδότη. «Ο Τσάρλι συνεχίζει να έχει πρωτοφανή αντίκτυπο και ανυπομονούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το βιβλίο θα είναι ευρέως διαθέσιμο».

Η Amazon.com δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για το βιβλίο είναι υψηλό και ο λιανοπωλητής συνεργάζεται με τον εκδότη και τον διανομέα του για να καλύψει τη ζήτηση.

Η Σάνον ΝτεΒίτο, ανώτερη διευθύντρια βιβλίων στην Barnes & Noble, δήλωσε στην Journal ότι η αλυσίδα βιβλιοπωλείων πουλάει «έναν τόνο» βιβλίων και έχει ήδη παραγγείλει περισσότερα.

Ο Κερκ, ένας συντηρητικός ακτιβιστής του οποίου η πολιτική οργάνωση Turning Point USA ξεκίνησε το 2012, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου. Το «Stop, in the Name of God» είχε ήδη προγραμματιστεί για έκδοση κατά τη στιγμή του θανάτου του. Αρκετά από τα βιβλία του ανέβηκαν στη λίστα των μπεστ σέλερ του Amazon λίγο μετά τον θάνατό του.

Η 37χρονη χήρα του, Έρικα Κερκ, είναι τώρα διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA και προωθεί ενεργά το βιβλίο του εκλιπόντος συζύγου της με εμφανίσεις σε εκπομπές του Fox News όπως το Fox και το Friends στις 10 Δεκεμβρίου.