Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία των αγροτών

Υπό το βάρος των μαζικών κινητοποιήσεων των αγροτών και τα μπλόκα που εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ανέφερε ότι «τη Δευτέρα θα περιμένω στο γραφείο του όποια αντιπροσωπεία οριστεί».

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση, έχει φέρει εσωκομματικές γκρίνιες με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να μαλακώσει τις αντιδράσεις.

Ο πρωθυπουργός αρχικά έσπευσε να επικρίνει τις αγροτικές κινητοποιήσεις τις οποίες – σε αρκετές περιπτώσεις έχει καταστείλει η κυβέρνηση με χημικά – τονίζοντας πως «κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία και να μην βλάπτει το εμπόριο» κλείνοντας όπως είπε δρόμους και λιμάνια.

Μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν πρέπει να ρισκάρουν ανθρώπινες ζωές κατευθύνοντας οχήματα και φορτηγά προς επικίνδυνους παρακαμπτήριους δρόμους.

Θέλοντας να χαϊδέψει τα αυτιά των αγροτών, ανέφερε ότι «φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δισ. ευρώ αντί 3,2 πέρυσι».

Δεν παρέλειψε να προχωρήσει σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες.

«Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης.

Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».