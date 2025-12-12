Finance Views – Τσουκαλάς: Χρειαζόμαστε 5-6 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2009

Ακόμη 5-6 χρόνια θα χρειαστούν προκειμένου οι μισθοί στην Ελλάδα να επιστρέψουν στο επίπεδο του 2009, σύμφωνα με τα όσα σημειώνει ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Γιάννης Τσουκαλάς μιλώντας στο Finance Views.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στη συνέντευξή του –την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη στο Spotify– «τα εισοδήματα και οι μισθοί δεν έχουν ακόμα φτάσει στο επίπεδο που ήμασταν το 2009. Μια μελέτη που κάναμε στο γραφείο του, την οποία δημοσιεύσαμε πριν από περίπου έξι μήνες. Εκεί δείξαμε ότι χρειαζόμαστε ακόμα πέντε με έξι χρόνια για να φτάσουμε στο επίπεδο εισοδήματος που είχαμε το 2009. Γιατί αυτό; Γιατί όταν από το 2009 μέχρι και το 2017-2018 που ξεκίνησε η ανάκαμψη, μπήκαμε σε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση, ίσως από τις μεγαλύτερες στην παγκόσμια οικονομική ιστορία», ενώ πρόσθεσε: «Και λόγω αυτής της κατάστασης χάσαμε πάρα πολύ παραγωγικό δυναμικό και δεν ήταν εύκολη οικονομία να πάρει πάλι εμπρός και να αποκτήσει τον βηματισμό αυτόν που πρέπει για να τρέξει πολύ».

Η μακροοικονομική εικόνα και τα νοικοκυριά

Την ίδια ώρα, ο κ. Τσουκαλάς δηλώνει ικανοποίηση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας όμως ότι δε μπορεί να πάει παραπάνω εξαιτίας διαρθρωτικών αδυναμιών. «Η ελληνική οικονομία μπορούμε να πούμε ότι αναπτύσσεται με έναν αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό, λίγο πάνω από το 2%» για να προσθέσει με νόημα πως «Δε θα μπορούσε παραπάνω από 2%-2,5%, λόγω των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών που έχει». Πάντως, όπως εξηγεί, «υπάρχει μία καλή μάκρο εικόνα», κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στη «μικρή εικόνα», δηλαδή σε επίπεδο νοικοκυριού και επιχειρήσεων.

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

Ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα που εντοπίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Όπως είπε «η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα δεν είναι αρκετά ανθηρή ακόμα για να χρηματοδοτήσει ιδιωτικές επενδύσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται» όπως εκείνες «μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν και τα ίδια κεφάλαια, μπορούν να προσφύγουν και σε εξωτερικό δανεισμό και μπορούν να κάνουν έργα», ωστόσο «οι μικρότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται ακόμα», εξηγώντας ότι «υπάρχει ένα κενό στη χρηματοδότηση αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που «εν μέρει οφείλεται στο ότι ο τραπεζικός δανεισμός δεν έχει επανέλθει εκεί που ήταν στα χρόνια προ κρίσης», ενώ δήλωσε αισιόδοξος ότι αυτό θα αλλάξει την επόμενη χρονιά.

Το «αγκάθι» του Δημοσίου

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς στηλιτεύει και τη λειτουργία του δημοσίου τομέα, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα ακόμη διαρθρωτικό εμπόδιο. «Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε καλοί στο να ανακοινώνουμε, να νομοθετούμε, αλλά στην εφαρμογή το χάνουμε λίγο». Ακόμη, προσθέτει ότι «αυτό έχει να κάνει και με τη γενικότερη αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, όπου και εκεί πρέπει να γίνουν σοβαρές, ρηξικέλευθες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να μην λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την ιδιωτική πρωτοβουλία» και «να μην εμποδίζει την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, αλλά να την συμπληρώνει και να την υποστηρίζει». Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα «τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας», συμπληρώνοντας ότι «αυτά πρέπει να αρθούν με κάποιο τρόπο. Είναι ένα πλέγμα γενικότερα μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα, οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα από όσο μέχρι σήμερα».

Το παραγωγικό κενό

Ερωτώμενος σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της παραγωγικότητας, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει πως «ίσως είναι ο δείκτης ο οποίος είναι ο πιο κρίσιμος για την ελληνική οικονομία», ενώ συμπλήρωσε πως «η Ελλάδα έχει ένα παραγωγικό κενό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη» και «είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα και αυτό είναι απότοκο -σε κάποιο βαθμό- της κρίσης αλλά και των παρελθουσών διαρθρωτικών αδυναμιών που είχε η ελληνική οικονομία πριν ακόμα μπει στην κρίση», ενώ πρόσθεσε ότι «συνδέεται πάλι άμεσα με το ότι έχουμε πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή δέκα ατόμων και κάτω, οι οποίες είναι -κατά κανόνα- χαμηλής παραγωγικότητας». Και καταλήγοντας ανέφερε ότι «Αν δε δούμε χρηματοδότηση και αύξηση επενδύσεων, δεν θα δούμε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας».

Πώς θα γίνουμε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία

Όπως εξηγεί ο κ. Τσουκαλάς η ελληνική οικονομία είναι «υψηλής έντασης εργασίας. Δηλαδή έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή την ανάπτυξη είτε επειδή δουλεύουμε πολύ, είτε επειδή έχουν μπει πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας, άρα έχει αυξηθεί απασχόληση, επειδή και οι ώρες έχουν αυξηθεί σε κάποιες περιπτώσεις». Ωστόσο, όπως τονίζει «είναι μία οικονομία χαμηλής κεφαλαιακής έντασης και άρα θέλουμε να μετασχηματιστεί από οικονομία υψηλής έντασης εργασίας σε υψηλής έντασης κεφαλαίου, καινοτομίας και γνώσης για να γίνουμε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία».